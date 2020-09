Ne hagyd, hogy pocsékba menjenek: így tárold ősszel a zöldséget, gyümölcsöt

Az ősz kifejezetten a termésbetakarítás, a raktározás időszaka. Alapvető cél, hogy zöldségeinket, gyümölcseinket minél nagyobb tápértékben, eredeti állapotban és lehetőleg minél kevesebb veszteséggel megőrizzük.

Sokat spórolhatunk így ahelyett, hogy télen drága pénzért a boltban vennénk meg őket.

Sajnos a száraz időnek, a késői fagyoknak köszönhetően az idei gyümölcstermés mennyisége nagyon elmarad a tavalyihoz képest, ezt már tavasszal is lehetett érzékelni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara korábbi tájékoztatása szerint a tavaszi fagyok és az aszály miatt idén az átlaghoz képest várhatóan 40-50 százalékkal kevesebb alma terem, a körtét pedig még ennél jobban is megviselte az időjárás: egy átlag évihez képest 50-60 százalékkal csappan meg a termés. Sok olyan ültetvény is van az országban, ahol abszolút nincs szüretelhető termés.

Ahogy a Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi jelentéséből kiderül, augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 3,9 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. Az élelmiszerek ára éves összevetésben 7,9 százalékkal nőtt, ezen belül az idényáras élelmiszereké 17,1 százalékkal drágult. A gyümölcsök ára 46 százalékkal emelkedett, ezen belül is az alma például most duplaannyiba kerül, mint tavaly ilyenkor. Sajnos a klímaváltozás áldatlan hatásainak köszönhetően még évekig drága maradhat a gyümölcs Európában.

Már csak az áremelkedés miatt sem mindegy, hogyan érdemes tárolni a szezon zöldségeit, gyümölcseit, hiszen könnyen ráfizethetünk, ha végül ránk romlik a megvett vagy megtermelt finomság. A CS Monitor cikke alapján erre hoztunk most néhány példát. Arra minden esetben nagyon figyeljünk oda, hogy csak tiszta, alaposan fertőtlenített helyiséget használjunk erre a célra!

Megfelelő tárolással a pazarlás ellen Az élelmiszerfelesleg éves mennyisége Magyarországon 1,8 millió tonna, amiből közel 100 ezer tonna az, ami megmenthető lenne. A feleslegek megsemmisítése komoly terhet ró a környezetre: a bomlás, az égetés során keletkező gázok a globális felmelegedéshez is hozzájárulnak. Nemzetközi színtéren is meglehetősen lesújtó a helyzet: míg a korábbi kutatások rendre alábecsülték a kidobott élelmiszer mennyiségét, most kiderült, hogy akár kétszer akkora is lehet, mint eddig hitték. Tanulmányok alapján a világon minden emberre naponta 500 kalóriányi elpocsékolt élelmiszer jut. Ha ez a mennyiség nem menne a szemétbe, négy ember helyett öt is ételhez jutna. A kutatók szerint már néhány egyszerű változtatással is sokat tehetnénk ellene, például megfelelő és ésszerű tárolással.

Az elfeledett módszer: vermelés

A faluhelyen régen népszerű vermek, ahol kiválóan lehetett tárolni a különféle zöldségeket (főleg gyökérféléket), a modern otthonok térhódításával már rég kimentek a divatból, a döngölt földes pincék helyett pedig a mostaniak és az alagsorok már inkább betonpadlóval rendelkeznek, gyakran fűtik is őket.

Íme néhány tudnivaló, ha mégis visszatérnénk nagyszüleink praktikus hagyományaihoz

A verem készítésére olyan területet válasszunk, ami nem fekszik túl mélyen, nem gyűlik fel a környékén a csapadék, és ahol biztosan nem jön fel a talajvíz.

Mielőtt jönnének a talajfagyok, ássunk egy nagyobb, mély gödröt védett helyen, lehetőség szerint a házunk közelében. A hosszát aszerint válasszuk meg, hogy mennyi terményt akarunk benne elraktározni. (A vermelőgödör ideális esetben 80-120 cm mély, 130-150 cm széles, 20-50m hosszúságú.)

Ha a vermeléshez nem használunk rétegező közeget, 20-30 cm vastag szalmatakarót tegyünk fedésnek, majd 20-30 cm vastag földréteget borítsunk rá. Ha a rétegezéses vermelés szimpatikusabb, rétegezzünk homokkal, porhanyós, laza földdel vagy tőzegkorpával. Bármit is használunk, mindenképp figyeljünk arra, hogy tiszta, csíramentes legyen!

A verem tetejét akár deszkákból is elkészíthetjük, a biztonság kedvéért néhány helyen alulról is megtámogathatjuk. A tetőt befedhetjük kátránypapírral és szalmával, vagy a tél beállta előtt földdel is szigetelhetjük.

Gyümölcsök, zöldségek tárolása

Alma: tároljuk a veremben vagy sötét, hűvös pincében, alagsorban, esetleg garázsban. Különítsük el őket, mert az etiléngáz, amit kibocsátanak, megrohaszthat más zöldségeket és gyümölcsöket. A legtöbb fajtát 3-6 hónapig tárolhatjuk.

Körte: tegyük zárt zacskókba a hűtőszekrénybe, hogy ne száradjon ki. 60 napon belül fogyasszuk el.

Erre figyelj, ha hűtőben tárolsz Egy túlzsúfolt zöldségtartó a melegágya lehet a gyors penészedésnek, ezért fontos biztosítanunk, hogy zöldségeinket, gyümölcseinket tiszta, száraz helyen tároljuk, ahol bőven van tér. Az is fontos, hogy ne műanyag zacskóban tegyük el őket, hiszen az extra rétegek nem tesznek jót nekik. A salátaleveleknek jól jön egy olyan tároló, amiben egy kevés konyhai törlő felfogja az esetleges nedvességet, viszont a krumplihoz, répához hasonló gyökérzöldségeket lehetőleg hűtőn kívül tároljuk. Legjobb, ha sötét, hűvös helyen, a kamrában tartjuk őket. Érdekesség, hogy mivel a banán nagy mennyiségű etiléngázt termel, érdemes elszeparálni a többi gyümölcstől, még mielőtt túlérlelődnek és elrothadnak miatta.

Káposzta, karfiol, brokkoli, kelbimbó: lógassuk fel őket a lehetőleg magasabb páratartalmú alagsorban, garázsban vagy melléképületben, ahol a hőmérséklet nem esik fagypont alá. Legfeljebb egy hónapig tartanak ki.

Hagyma: hálós zsákokban vagy nyitott kosárban tartsuk hűvös, száraz helyen.

Krumpli: hűvös, sötét helyen tartsuk, ahol 10-15 fok van. Jó megoldás, ha papírzacskókba tesszük, amit előzőleg kilyuggattunk, hogy tudjon levegőzni. Ne tároljuk a hagymához közel, ami az almához hasonlóan szintén etiléngázt bocsáthat ki, és ezzel megrohaszthatja a krumplit! Ilyen formában hónapokig elállhat, de arra is figyeljünk, hogy ne érje fény. Hűtőbe semmiképp ne tegyük, mert a hideg miatt elveszíti az ízét.

Tök, sütőtök: tisztítsuk meg alaposan, hogy elkerüljük, hogy bármilyen gomba vagy baktérium kárt tegyen a termésekben! Hűvös helyen tartsuk, akár 6 hónapig is eláll.

Címlapkép: Getty Images

