Ezt a gombát falja a legtöbb magyar: mutatjuk, hogy juthatsz hozzá fillérekért kedvencedhez

Vannak olyan gombafajták, amik akár egész évben szedhetők, de a legideálisabb időszak a gombaszedésre a tavasz és az ősz, mivel a gomba szereti a nyirkosabb, esősebb időszakot. Ahhoz, hogy csak úgy nekivágjunk az erdőnek, némi szakértelemmel rendelkezünk kell, hiszen borzasztó veszélyes lehet, ha csak úgy gyűjtögenti kezdjük kosarunkba az erdők aranyát.

Sokkal egyszerűbb, ha az erdőben kóbórlás, gyűjtögetés helyett inkább betérünk egy boltba, majd a polcról a kosarunkba tesszük kedvenc gombafajtánkat. Az üzletekben, termelőktől mindig szigorúan ellenőrzött és minőségi termékeket találunk, így bátran fogyaszthatjuk az általuk kínált fajtákat.

Na, de hogy állnak a magyarok a gombával? Melyek a slágertermékek a hazai boltokban?

Hunyadi Istvánt, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szakmai igazgatóját kérdezte a HelloVidék a témával kapcsolatban.

HelloVidék: Milyen számokat mutat most a hazai gombatermelés? Mennyit termeltünk idén?

Hunyadi István: A hazai termesztett gomba mennyisége évek óta stabil, minimális ingadozás tapasztalható, de általánosságban elmondható, hogy 31-32 ezer tonna körül mozog a termesztett gomba mennyisége. A termelés gyakorlatilag egész évben folyik, így lezárt adatok híján az idei évről még nem lehet nyilatkozni, valószínűsíthető azonban, hogy a korábbi évekhez hasonló lesz a volumen.

HelloVidék: A gombatermesztés rendkívül kézimunkaerő-igényes ágazat. Mennyire befolyásolta a munkákat a koronavírus-járvány?

Hunyadi István: A koronavírus-járvány hatása a termesztést kevésbé befolyásolta, a kellő számú munkaerőt az üzemek tudták biztosítani és a fokozott higiéniai és biztonsági intézkedéseknek köszönhetően ezt fenn is tudták tartani. Az iskolák bezárása okozott némi nehézséget azon dolgozók esetében, ahol iskolás korú gyermek is van, ezekben az esetekben a műszakbeosztások megváltoztatása segített a problémán. A hazai termelésű gomba nagyobb része, közel 60 százaléka exportra megy. A vírus megjelenését követő időszakban eleinte a logisztika területén akadtak problémák, fennakadások előfordultak a határátlépéseknél, ezt a szabályozások egyértelműsítése később rendezte.

HelloVidék: Mit lehet tudni a magyarok gombafogyasztásáról? Mennyi fogy évente?

Hunyadi István: A magyar lakosság gombafogyasztása alapján az európai rangsor második felébe sorolható, az egy főre eső éves fogyasztás mindössze 1-1,5 kg. Ez a nyugat-európai tagállamokban általában a duplája, ezen a téren még van hova javulni.

HelloVidék: Melyek a legkedveltebb fajták itthon? Mit nevezhetünk slágerterméknek?

Hunyadi István: A hazai termelés zömét a csiperke adja, éves szinten átlagosan 28-29 ezer tonnát termelnek a hazai üzemek. A második helyen a laskagomba áll, 2,5-3 ezer tonnás mennyiséggel. Egyéb termesztett gombaféléből (pl. shiitake) elenyésző az éves mennyiség, összesen 200 tonnára tehető. A csiperke a népszerűbb a hazai fogyasztók körében is.

HelloVidék: Miért ajánlott gombát fogyasztani?

Hunyadi István: A gomba kiváló természetes D-vitamin forrás, ezért a téli időszakban különösen ajánlott lenne a fogyasztása, mivel az emberi szervezet D-vitamin szintje és az immunrendszer állapota szoros összefüggésben van. E mellett szerepet játszik a szervezet cukorháztartásában és az idegrendszer fejlődésében, működésében, de a csontozat fejlődésében és állapotában is. Számos ásványi anyagot, vitaminokat és zsírsavakat tartalmaz. A húsokhoz hasonló aminosavprofilja miatt a gombafogyasztás a vegán étrenden lévőknek is fontos lehet, a szervezet számára szükséges néhány aminosav csak húsokban és gombában található meg.

Mennyi az annyi?

Hogy melyek a kedvelt fajták már tudjuk, éppen ezért most annak is utána jártunk, hogy hol és mennyiért juthatunk hozzá a slágertermékekhez. Hiszen nagyon nem mindegy, hogy mennyiért csemegézünk a vitamindús, immunerősítő növényből.

Ehhez megnéztük az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének legfrissebb adatait. Ennek alapján a következő árakkal találkozhatunk vásárlás közben:

A belföldi gombák tekintetében (10 budapesti üzlet átlagárát nézve) a laskagombáról találtunk pontos adatot a portál táblázatában. Ennek alapján laskagombát 1033 Ft/kg áron vásárolhatunk átlagosan, főként a budapesti üzletekben. Megnéztük azt is, hogy ez a fajta, mennyibe kerül a Budapesti Nagybani Piacokon. Keresésünk eredménye elég meglepő volt, hiszen az adatok alapján itt 96,55 Ft/kg áron juthatunk laskához.

Természetesen megnéztük azt is, mi a helyzet vidéken. A portál adatait nézve, Vidéki Nagybani Piacok szempontjából csak debreceni és szegedi árakat találtunk, ezen belül is csak a csiperke ára volt feltüntetve. Ennek alapján viszont megtudtuk, hogy a Debreceni Nagybani Piacon és a Szegedi Nagybani Piacon is 100 Ft/kg körüli áron vásárolhatunk ebből a fajtából.

A Vidéki Fogyasztói Piacokat tekintve már volt egy kis eltérés az árak között. A debreceni fogyasztói piacokon 100 Ft/kg áron vehetünk csiperkét, de ugyan ennyiért mérik a vargánya kilóját is. A szegedi fogyasztói piacokon 96,59 Ft/kg áron kínálják a csiperkét, míg a laskát 100 Ft/kg árban mérik.

Az már most látszik, hogy, aki kedveli a gombákat, annak érdemes kilátogatni egy-egy piacra és helyi termelőktől beszerezni a kedvencét. Ugyanis nem csak firss és minőségi, magyar termékhez juthatunk így, de sokkal olcsóbban szerezhetjük be kedvenc gombáinkat, mint a boltokban.

Hogy a kép teljes legyen, a legnagyobb vidéki üzletláncok kínálatát is végigböngésztük. Ennek alapján azt tapasztaltuk, hogy változatosan alakulnak a gombák árai.

Tesco Spar Auchan csiperke 119-599 Ft 289-1090 Ft 329-1199 Ft laska 415 Ft 529-479 Ft 299-1299 FT Shiitake 599 Ft 569 Ft 498 Ft Portobello 798 Ft 749 Ft 598-799 Ft Shimejii - 499 Ft -

A táblázatban jól látszik, hogy egyre több gombakülönlegesség kap helyet a polcokon és nem is olyan kiugró áron. A legnépszerűbb fajta a csiperke a magyarok körében, ezt a Tesco üzleteiben vásárolhatjuk meg legolcsóbban. Laska gombából az Auchan kínálja a legkedvezőbbet árak tekintetében. Shiitake gombát közel azonos áron szerezhetjük be az említett üzletekben, épp úgy, ahogy a Portobello, illetve Shimejii nevű gombákból is hasonló árakat tapasztalhatunk a boltokban.

Otthon termeszteni? Fillérekből összejöhet!

A jótékony hatásuknak köszönhetően már a legtöbb étteremben, sőt már egyre több foodtruck kínálatában is megtaláljuk a különböző gombafajtákat vagy a belőlük készült szószokat, önteteket. De nem meglepő az sem, hogy egyre többen próbálkoznak meg az otthoni gombatermesztéssel is.

Hogy feltérképezzük, mennyiből jönne ki, ha otthon szeretnénk termeszteni, megnéztük mennyibe kerül egy ládányi gomba. Otthoni termesztésre választhatunk termődobozt, termőládát vagy termőzsákot is. Ezeknek ára 1700-2800 Ft között mozog, attól függően, milyen típusú gombát akarunk nevelni. Ha ilyen dobozokat szeretnénk vásárolni, arra kell számítanunk, hogy az első szüret kb. 30-40 nap után történhet meg. Amit még érdemes tudni, hogy egy termődoboz élettartama 1,5-6 hónap és a termés várható mennyisége legfeljebb 1,5-3 kg szokott lenni.

Összességében elmondható, hogy olcsóbb és jövedelmezőbb megoldás lehet ez a módszer, ha nem akarunk hatalamas összegeket költeni gombákra. Már több helyen lehet vásárolni az országban termelődobozokat, amelyeket tartalmazzák a sprórákat, az oltóanyagokat, így már csak várni kell az első gombanövendékekre. Ezek a blokkok lehetővé teszik azt, hogy otthoni körülmények között termeszthessünk gombákat. Ez pedig jó opció lehet arra, hogy elraktározzuk, befőttként eltegyük a megtermelt gombát, hiszen mint írtuk, az egy főre jutó gombafogyasztás Magyarországon alacsony, 1-1,5 kilogramm évente. Ettől pedig többet tudunk termelni akár egyetlen doboz felnevelésével is.

Hogy milyen buktatókra kell számítani? Mennyiből lehet saját gombaültetvényünk és milyen jogszabályokat kell betartanunk? Ezekre a kérdésekre korábbi cikkünkben már meg is adtuk a válaszokat, itt már olvashatod is.

