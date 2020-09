Nincs pincéd? Így tárold a zöldségeket, gyümölcsöket, hogy sokáig frissek maradjanak

Nagyszüleink idejében nem okozott gondot, hogy hogyan és hol tárolják a betakarítás utáni zöldségeket, gyümölcsöket. Mára viszont egyre kevesebb házhoz tartozik, pedig hatalmas előny, ha valaki rendelkezik legalább egy talpalatnyi pincével. Pedig befőttet, savanyúságot sokan készítenek még most is, főleg mivel egyre fontosabb szemponttá válik a saját kezűleg elkészített étel. Egyre többen ügyelnek a minőségre, hiszen nem mindegy, mi kerül a tányérunkra.

Nem beszélve arról, mennyit lehet spórolni azzal, ha jól és helyesen tudunk raktározni. Az idei év időjárása nem volt kegyes a gazdákhoz. A száraz időnek, a késői fagyoknak köszönhetően az idei gyümölcstermés mennyisége nagyon elmarad a tavalyihoz képest, és ezt már tavasszal is lehetett érzékelni. Erről már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is többször adott tájékoztatást, adataik szerint idén az átlaghoz képest várhatóan 40-50 százalékkal kevesebb alma terem, a körtét pedig még ennél jobban is megviselte az időjárás: egy átlag évihez képest 50-60 százalékkal csappan meg a termés. Sok olyan ültetvény is van az országban, ahol abszolút nincs szüretelhető termés.

Ahogy a Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi jelentéséből kiderül, augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 3,9 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. Az élelmiszerek ára éves összevetésben 7,9 százalékkal nőtt, ezen belül az idényáras élelmiszereké 17,1 százalékkal drágult. A gyümölcsök ára 46 százalékkal emelkedett, ezen belül is az alma például most duplaannyiba kerül, mint tavaly ilyenkor. Nem csoda, hogy sok háziasszony, aki nem rendelkezik saját kerttel, terménnyel, búcsút intettek a befőzésnek. Hogy mennyire kell zsebbe nyúlni azoknak, akiknek vásárolni kell a gyümölcsöket? Arról korábban itt írtunk.

Tárolni nagy mennyiséget csak okosan lehet

Ahhoz, hogy nagy mennyiségben tárolni tudjuk a zöldségeket, gyümölcsöket, nem kell egyből pincét építeni. Vannak olyan apróságok, amelyeket betartva, a ház bizonyos részein képesek vagyunk ezeket biztonságosan raktározni. Ehhez gyűjtöttünk néhány hasznos információt. Lássuk, mire érdemes figyelnünk!

Tanácsok a megfelelő tároláshoz:

Első és legfontosabb lépés, hogy mielőtt raktározni kezdjük a zöldséget, gyümölcsöt, alaposan vizsgáljuk át őket. Nézzük meg, nincs-e rajtuk kártevő, vagy kórokozó, és a zúzódott, elszíneződött darabokat mindig válogassuk ki. Fontos, hogy ne legyen egy penészes vagy rohadásnak indult darab sem az elraktározni kívánt termény között, hiszen az nagyon gyorsan tovább terjed a többi terményre is.

Második lépés, hogy felmérjük a lakást, keresünk egy hűvös, száraz pontot, ahová elkezdhetjük a bepakolást. Ideálisnak számít, ha a kamra például 15℃ fokos, itt már bátran elkezdhetjük a berendezést. Megfelelő lehet továbbá egy padlásfeljáró, de még egy szigetelt fészer vagy kazánház is. A lényeg, hogy fagypont felett legyen a hőmérséklet, viszont ne legyen több mint 10-15℃.

Ezután jöhet a termény elosztása. A különböző gyümölcsöknek és zöldségeknek eltérő hőmérsékletre és páratartalomra van szükségük a sikeres tároláshoz. Lássuk, hogy érdemes őket csoportosítani!

1. csoport

Ide tartoznak a gyökérzöldségek. Ezek a növények kedvelik a hűvös, nedves környezetet, ezért 0-4℃ fok az ideális hőmérséklet számukra. Céklát, sárgarépát ,fehérrépát, retek és zellert is tárolhatunk együtt, de figyeljünk arra, hogy ne legyenek szorosan egymásra rétegezve. A legjobb, ha lazán, szellősen kerülnek egy ládába.

2. csoport

Hűvös, de száraz közeget igényel ez a csoport. Ide tartoznak olyan gyümölcsök, mint az alma, körte vagy az olyan zöldségek, mint a burgonya, káposzta. A gyümölcsök esetén nagyon figyelni kell arra, hogy a héjak ne érjenek egymáshoz, így könnyebben elindul ugyanis a rothadás. Sokan próbálkoznak azzal, hogy újságpípírt rétegeznek a gyümölcsök közé, ezzel is elkerülve, hogy összenyomják egymást a termények. Hőmrséklet terén a 0-4℃ fok az ideális számukra. A burgonya esetében azt kell figyelembe venni, hogy minél sötétebb helyen tároljuk, 4℃ fok körüli hőmérsékleten.

3. csoport

Ide tartoznak a hagymafélék. Mindegy, hogy vöröshagyma, lilahagyma vagy fokhagyma, mindegyik típus a hűvös és száraz közeget kedveli. 0-10°C közötti hőmérsékleten érdemes tárolni őket, 60%-os páratartalom mellett. Legjobban száraz, fűtetlen helyiségben vagy szekrényben lehet a legjobban eltárolni őke. Tárolás előtt viszont mindenképp érdemes kiszárítani őket. Legalább két hétig, szellős helyen száradjanak, mielőtt fiókba vagy felfűzve raktároznánk őket.

Egyéb tárolási megoldások:

Hűtőszekrény : Ha van helyünk és elég nagy a hűtőnk, akkor a gyökérnövényeket is tárolhatjuk itt. A leveles részt vágjuk le, majd helyezzük tárolóba a terményt. Kevesen alkalmazzák, de például a burgonya is jól tárolható a hűtőben.

: Ha van helyünk és elég nagy a hűtőnk, akkor a gyökérnövényeket is tárolhatjuk itt. A leveles részt vágjuk le, majd helyezzük tárolóba a terményt. Kevesen alkalmazzák, de például a burgonya is jól tárolható a hűtőben. Hagyjuk a földben: Amíg a talaj meg nem fagy, addig a növényeket, például répát, sárgarépát, fehérrépát, burgonyát és retket közvetlenül a kerti ágyásban tárolhatjuk. Takarjuk be őket szénával vagy szalmával. Ezt az első fagyokig lehet alkalmazni.

