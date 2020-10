Ez a profi kertészek legfontosabb tippje: így készítsük fel a kertet a hidegebb napokra

Legtöbb kertész számára a nyár számít a csúcsszezonnak, ám az ősz is sok meglepetést tartogathat az udvaron tevékenykedőknek. Vannak zöldségek, amiket érdemes ősszel is ültetni, hiszen még tél előtt leszedhetjük a termést, de ha a késői veteményezést kevésbé kedveljük, akkor is akad bőven feladatunk októberben is a kertben.

Októberi feladatlistánkban összegyűjtöttük a legfontosabb őszi munkákat a metszéstől, a komposzton át, egészen a szerszámok karbantartásáig, ám a legfontosabb feladatunk a talaj, a veteményes karbantartása és felkészítése a következő időszakra, amelynek most a legfontosabb lépéseit listázzuk.

Ha egész nyáron gondoztuk a veteményeskertet, gyomláltunk és eltávolítottuk a beteg vagy elhasználódott növényeket, kevesebb dolgunk lesz. Csak frissítsük fel a munkánkat és esetleg adjunk egy kis komposztot a földnek. Ha viszont kevesebb időt fordítottunk eddig a veteményes rendben tartására, akkor kicsit több munkánk lehet ősszel, de természetesen nem kell aggódnunk, ez sem lesz lehetetlen küldetés.

1. Távolítsuk el a támaszokat!

Itt az ideje, hogy a különböző növénytámaszokat eltávolításuk. Szedjük fel a funkciójukat vesztett bambuszpálcákat, botokat, karókat, rácsos futtatót. Hipós vízzel tisztítsuk meg valamennyit, így elpusztítunk minden olyan kórokozót, amelyek egyébként akár sikeresen át is telelhetnének azokon.

2. Szemtelen gyomok, régi növények

Ha a növények körül bujkáltak a gyomok, akkor most itt az ideje megszabadulnunk tőlük. A következő lépés a régi növények, elhalt növényi részek, maradványok eltakarítása a veteményesből. Az elszáradt növényeket, zöldségeket, valamint a beteg, fertőzött növényeket mind távolítsuk el, dobjuk ki. A földből kihúzott egészséges növényeket a komposzthalomra hordhatjuk. A régi, elhasználódott, kertben felejtett növény rengeteg betegség és kártevő melegágya lehet.

3. Gyümölcsök

Ha még nem gyűjtöttünk össze minden lehullott gyümölcsöt, itt az ideje ellenőriznünk a kertet és összeszedni a maradékot. A rothadó gyümölcs vonzza a kártevőket.

4. Az ágyások átforgatása

Ha a talaj a nyár folyamán tömörödött, akkor kerti villával kissé mozgassuk át. Akár zöldségekről, akár virágágyásokról van szó, a hideg előtt érdemes átforgatni a földet. Ezzel ismét a felszínre emelhetjük azokat a kártevőket, amelyek már elhelyezkedtek a talajfelszín alatt, így nagyobb részük pusztul el az érkező hidegben, mintha háborítatlan földben vészelhetnék át a hideg éjszakákat.

5. A komposzt

Az utolsó lépés a komposzt, vagyis a komposztált trágyánk szétterítése az ágyásokban. Ezt követően egyenlítsük ki a felszínt gereblyézéssel.

Címlapkép: Getty Images