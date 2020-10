6 vitamindús zöldség, amely rendkívül egészséges: mégis kevés magyar fogyasztja

Müller Cecília hétvégi beszédében arról számolt be, hogy a járvány az első hulláma után egy rövid fellélegzést követően sokkal erőteljesebben indult újra, ám most

nem szabad elfáradnunk, mert a járványból legalább annyi van még előttünk, mint amennyi mögöttünk áll.

Mint mondta, a járvány megelőzésében és terjedésének lassításában a lakosság tud a legtöbbet tenni, és ebben mindenkire számít, hiszen a felelősség közös. Felhívta a figyelmet arra, hogy az őszi időszak kedvez a felsőlégúti megbetegedések megjelenésének, előttünk az influenzaszezon is. Hangsúlyozta továbbá azt is, hogy a háziorvosokhoz eljuttatták az influenza elleni védőoltásokat, és arra kérte a krónikus betegeket, hogy igényeljék az oltást háziorvosuktól.

Korábban már említette azt is, hogy a fiatalabbaknak egészségük megőrzése érdekében C- és D-vitamin szedését javasolta. Jó hír viszont, hogy ezeket nem csak tabletták formájában, de az őszi zöldségekből és gyümölcsökből is magunkhoz vehetjül.

Mivel elérkezett a betakarítás ideje is, és rengeteg friss zöldséget érhetünk el a boltokban, piacokon, így a kamrákat, pincéket is ideje felfrissíteni. Vásárlás előtt érdemes olyan listát írni, amely szezonális termékeket tartalmaz, valamint, nem csak a megszokott zöldségekből áll. Sok zöldség ugyanis nem kerül kosárba, amiatt mert nem ismerjük, hogyan is lehetne őket elkészíteni vagy, mert azt gondoljuk, biztosan nem ízlene nekünk.

Idén ősszel érdemes félredobni a megszokásokat, hiszen a következő listába olyan zöldségeket gyűjtöttünk, melyek csak nagyon ritkán szerepelnek a bevásárlókosarakban vagy kamrákban. Ha ősszel oda szeretnénk figyelni magunk és családunk egészségére, akkor érdemes a következő alapanyagokból is dolgozni, hiszen számos jótékony hatással rendelkeznek.

Lássuk, melyek az ősz legritkábban fogyasztott zöldségei!

édesburgonya:



A legegészségesebb burgonyatípus, melynek igazán különleges íze van. Jótékony hatását tekintve, segít a daganatos betegségek megelőzésében, kiváló gyulladásgátló hatása van. Nagyon magas antioxidáns tartalma van, és tele van vitaminokkal. Az édesburgonya tartalmaz A, C, B6, B5 vitaminokat, káliumot és mangánt. Ezenkívül remek réz-, élelmi rost- és vasforrás. Az édesburgonya minden fajtájáról bebizonyították, hogy javítja a vércukorszint-szabályozást, valamint antibakteriális és gombaellenes tulajdonságokkal rendelkezik. cékla:



A cékla sok olyan tápanyagot tartalmaz, amelyre a szervezetnek szüksége van, beleértve a C-vitamint, a folátot, a B6-vitamint, a magnéziumot, a káliumot, a foszfort, a mangánt és a vasat. Emellett segíti a szervezetet az izomláz és fertőzések leküzdésében is. kelbimbó:



A kelbimbó rendkívül egészséges és hasonlóan a többi keresztesvirágú zöldséghez , lenyűgöző fitokemikáliákkal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal (köztük sok C- és K-vitaminnal) és rostokkal rendelkezik. Ezenkívül csökkentik a koleszterinszintet, elősegítik a fogyást, valamint fogyasztásuktól erősek és egészségesek maradnak a csontok. karfiol:



Egy másik figyelemre méltóan egészséges keresztesvirágú zöldség, a karfiol rostokban, antioxidánsokban és kolinban gazdag - nélkülözhetetlen tápanyag, amely megvédi a sejteket és a DNS-t. Fokozza az immunrendszer működését és jótékony hatással bír a köszvényes panaszokra is. padlizsán:



Gazdag antioxidánsokban, különösen antocianinokban, segít megvédeni a sejteket a szabad gyökök ellen. Valamint bizonyítottan segít megelőzni a szívbetegségeket és a cukorbetegséget. Képes a vércukorszintet rendben tartani, emellett rengeteg rostot biztosít a szervezet számára. káposzta:



A kelkáposzta tartalmaz fehérjét, rostot és antioxidánsokat, beleértve a béta-karotint és a C-vitamint, a luteint és a polifenolokat. Segít a daganatos betegségek megelőzésében, és jótékony hatással van a belek számára is.

