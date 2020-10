Ne hagyd, hogy pocsékba menjen a termés: így védd meg a kertedet a pusztító fagyoktól

Az őszi időszak tele van olyan remek szezonális elfoglaltságokkal, mint az almaszedés, a sütőtök- és gesztenyesütés vagy a festői lombkoronákban való gyönyörködés. A változékony időjárás, az elő-előforduló hajnali fagyok azonban rizikót is rejtenek a kertészkedők számára: a váratlanul érkező lehűlés bizony alaposan tönkreteheti hetek, sőt hónapok gondos munkáját.

Pusztító időjárás A száraz időnek, a késői fagyoknak köszönhetően jelentősen elmaradt idén a gyümölcstermés (és bizonyos zöldségfajták) mennyisége a tavalyihoz képest, ezt már tavasszal is lehetett érzékelni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a tavaszi fagyok és az aszály miatt idén az átlaghoz képest 40-50 százalékkal kevesebb almát prognosztizált, a körtét pedig még ennél is jobban megviselte az időjárás: egy átlag évihez képest 50-60 százalékkal csappant meg a termés. Március végétől 8-10 naponként háromnapos éjszakai fagyok rontották emellett a kajszibarack-, az őszibarack- és a cseresznyetermést is. Sajnos ez az árakon is meglátszik, a legnagyobb drágulás az élelmiszerárakat tekintve a gyümölcsök terén ment végbe.

Akinek a kertje vált már valaha a fagy áldozatává, valószínűleg emlékszik a fonnyadt, megvizesedett, megbarnult levelek szomorú látványára. Ne feledkezzünk meg a most beérő zöldségeinkről: a répa, káposzta, sárgarépa, karfiol, kelkáposzta, fokhagyma és póréhagyma ilyenkor még hoz termést. Az utolsó babokat is most kell leszednünk, és a leveleit kiválóan felhasználhatjuk a komposztba is. Szerencsére léteznek azonban módszerek arra, hogy megvédjük növényeinket a fagy veszélyeitől, a Modern Farmer cikke alapján most ezek közül mutatunk meg néhányat.

1. Fóliasátor

Ellenőrzött, szigetelt környezetet nyújtanak a veteményes számára. Otthon is elkészíthetjük mi magunk, csak néhány alapanyag kell hozzá: tégla, műanyag cső és természetesen takaróanyag. Miután kiraktuk a széleket, a tégla hézagján keresztül le kell szúrni a csővégeket, hogy szilárdan álljanak, erre jöhet a fólia. Ajtó sem kell rá feltétlenül, elegendő csak felhajtani a fóliát, amikor bemegyünk.

2. Öntözés

Lehet, hogy furcsának tűnik, de a víz szigetelőként is működhet. Ha a növényeket megfelelően öntözzük és a talaj nedves, felfelé áramló hőt bocsátanak ki. Öntözzük meg a növényeket, mielőtt éjszaka csökken a hőmérséklet, de ne áztassuk el őket! Ha azt vesszük észre, hogy hajnalban némileg fagyott, aznap reggel enyhén öntözzük csak őket. Ez segít, hogy akklimatizálódjanak a hőmérséklet-változáshoz, amikor feljön a nap. Ha már felkel a nap és a növényen még mindig a fagy nyomait látjuk, az azért sem jó, mert a sejtjei gyakran nem képesek elég gyorsan alkalmazkodni, ami törést okozhat. Ezzel szemben egy könnyű vízbevonat képes fokozatosabban felszabadítani a hőt.

3. Házi védőtakaró

Ha enyhe fagyra figyelmeztetnek, készíthetünk fagytakarót különféle otthon fellelhető anyagokból, például kimustrált ágyneműből, takarókból. Este fedjük le a terményeket ezekkel, és rögzítsük csipeszekkel a karókhoz vagy más tereptárgyakhoz. Arra viszont mindenképp ügyeljünk, hogy amikor reggel felkel a nap, vegyük le a takarást, hogy a növények levegőhöz, fényhez jussanak.

4. Vigyük be őket a házba

Ha van helyünk és lehetőségünk, átültethetjük a növényeinket olyan eszközökbe, amiket aztán be lehet vinni az otthonunkba vagy akár egy üvegházba. Átültetéskor figyeljünk arra, hogy a gyökérzetből a lehető legtöbbet megtartsuk! Emellett jó, ha tudjuk: az ültetés alapvetően stresszt jelent a növényeknek, hiszen megzavarják őket, gyökereik külső beavatkozásnak vannak kitéve. Nem is képesek azonnal vizet vagy tápanyagokat felszívni, ami kertészeti szakkifejezéssel élve transzplantációs sokkhoz vezet - érdemes tehát a lehető legkörültekintőbben eljárni.

5. Mulcsozás

A talajtakarás vagy mulcsozás, ami lényegében egy vékony anyagréteg szétterítése a kerti talajon, több pozitív hozadékkal is kecsegtet: ilyen például a gyomok elleni hatékony küzdelem és a hozzáadott tápanyagok is. Szigetelhetjük vele a talajt, a növényi gyökereket és az összes olyan, talajban megtalálható élőlényt, amik elősegítik az egészséges termesztési környezet fennmaradását. Ez különösen hasznos a hőmérséklet-ingadozások idején, például amikor a hajnali vagy éjszakai fagyoknál. Sokféle módon készíthetjük el a mulcsot, de az évszakra való tekintettel most a legpraktikusabb, ha kihasználjuk a fákról lehulló rengeteg levelet.

