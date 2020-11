Ezek a legfontosabb kerti munkák novemberben: itt a 6 pontos feladatlista

November az ősz utolsó hónapja egyre hűvösebb az idő és a borongós, szürke, esős napok válnak hangsúlyosabbá a rövidülő napsütéses órákkal szemben. Mielőtt elszomorodnánk érdemes szemügyre vennünk az őszi tájat: a virágzó, zöldellő növények látványát talán pótolják az egész évben szép örökzöldek és a díszcserjék színes bogyótermései.

A rövid szemlélődés után, ebben az időszakban valószínűleg kevésbé gondolunk a kinti feladatainkra, ám ha nincs farkasordító hideg most is fontos némi időt szánnunk az udvarra. Itt az ideje rákapcsolnunk és még egy utolsó nagy adag segítséggel megtámogatni növényeinket, hogy könnyedén átvészeljék a telet. Üljünk le és egy forró tea mellett írjuk össze a legfontosabb fagy előtti teendőinket! A HelloVidék most néhány ponttal segít a lista összeállításában.

1. Cserepek és kaspók lakói

Ha vannak cserépben, kaspóban nevelt növényeink, amik átvészelik a telet, érdemes a kaspók alá néhány téglát tenni, hogy a felesleges víz ne álljon meg a növény alatt. Azokat a növényeket, amik nem bírják a fagyot fokozatosan szedjük fel.

Ha még nem költöztettük be a szobanövényeket a lakásba, akkor itt az idő, hogy még a fagy előtt visszavigyük a szabadból a beltéri cserepeseket.

2. Falevelek és komposztálás

Az ősz egyik legfontosabb feladata a folyamatosan hulló levelek összegyűjtése. Az összegyűjtött leveleket azonban semmiképp ne égessük el, inkább válasszuk a komposztálást. A levelek és a kerti hulladékok komposztálásáról már korábban részletesen írtunk.

3. A fák és a cserjék hónapja

Itt az ideje, hogy megmetsszük a lombhullató fákat és cserjéket - valamint a gyümölcsfákat és bokrokat is. Fontos, hogy figyeljünk arra, hogy legyen elég mulcs a megmetszett fák és cserjék alatt. Ha friss csemetéket akarunk ültetni, akkor még nem késtünk el. Arra viszont ügyelni kell, hogy az elültetett fa- vagy cserjecsemetéket karózzuk ki és szórjunk mulcsot közvetlenül a tövek köré.

4. A veteményeskert

Ha már betakarítottunk mindent, most kell felásnunk a veteményeskertet. Ahol viszont tavaszi szüretelésre vetettünk, ott érdemes fóliaalagúttal vagy fenyőgallytakarással védeni az ágyásokat. Novemberben vethetünk még vöröshagymát és zöldborsót, téli salátát, spenótot esetleg répát, de még fokhagymát is.

5. A virágoskert

A virágoskertben bőven akad dolgunk novemberben. Távolítsuk el a rózsák lehullott leveleit, nem csak a rozsdával vagy egyéb betegséggel fertőzötteket. Ezzel csökkenthetjük a kockázatát annak, hogy a következő évben is fertőzöttek legyenek a rózsák. Elérkezett az idő, hogy felszámoljuk azokat a virágos növényeket, melyek nem bírják a téli fagyokat. Ilyen virág péládul a dália, kánna, gladiólusz, gumós begónia. A felszedett növények gumóit jó levegőző ládába gyűjtsük be és így tároljuk a tél folyamán.

6. Állatok

A madarak etetését ugyan még nem kell elkezdenünk, de már most felkészülhetunk és beszerezhetjük a madáretető és madárodú építéséhez szükséges alapanyagokat, a madáreleséget. A tél az állatoknak is nagy kihívás, ezért érdemes megerősítenünk, kibélelnünk a kutyaólat és a kint sok időt töltő macskák menedékét.

Címlapkép: Getty Images