Te is fűtesz fával otthon? Ezt jobb, ha tudod, mert csúnyán pórul járhatsz

Első lépés a vásárlás, amit érdemes megfontolni és jól körüljárni. Napjainkban már az interneten is számtalan helyről vehetünk fát, azonban legyünk elővigyázatosak, nehogy csalókba ütközzünk. Számtalan olyan esetet hallani, hogy jó minőségű száraz fa helyett nagyon magas víztartalmú, frissen vágott fát adnak el.

Törekedjünk arra, hogy ellenőrzött minőségű fát vegyünk. Ha biztosra akarunk menni, olyan eladótól szerezzük be a fűtőanyagunkat, aki a NÉBIH hatósági nyilvántartásában is szerepel, a számlát pedig minden esetben őrizzük meg egy esetleges panasz esetére.

A szakemberek szerint az is fontos, hogy ne hagyjuk az utolsó pillanatra a vásárlást. A tűzifát minél előbb szerezzük be, hiszen így van ideje száradni a felhasználásig. A tárolásnál a legfontosabb szempont, hogy a fa lehetőleg mindig védve legyen a csapadéktól, de azért az oldalakon hagyjuk helyet a szellőzésnek, hogy ne induljon korhadásnak. Fontos továbbá, hogy a kültéri fatárolót egy kis emelvényre helyezzük el, hogy a talajnedvesség ne érje el. Lehetőleg hasogatva tároljuk a fát, mert úgy gyorsabban szárad a nagyobb felülete miatt.

A jó tűzifa nedvességtartalma 20% alatti, de inkább 10-15% között van. Csak az összehasonlítás kedvéért: a frissen vágott fának körülbelül 40-50% közötti a víztartalma, így égésekor a víz elpárolgása elnyeli a benne lévő energia jó részét. Ha kellő odafigyeléssel választunk fát, és megfelelő körülmények között tároljuk, akár 30%-kal is növekedhet a tűzifa fűtőértéke.

Milyen fát vásároljunk?

Praktikus megoldás lehet, ha kandallókész fát vásárolunk, igaz ez jóval drágább a kevésbé feldolgozott tűzifánál. Ez azért van, mert a faanyag feldolgozottságával arányosan nő az ára és csökken az elérhetősége. A vásárlók körében az aprított fák, vagyis a fahasábok a legkelendőbbek, az úgynevezett kandallófák közül pedig azok, amelyek minél keményebbek, ugyanis ezek tovább égnek.

Ilyen például az akác, a bükk, a kőris, a tölgy, vagy a gyümölcsfák.

Ha spórolni szeretnénk, érdemes minél kevésbé feldolgozott tüzelőt vásárolni. Persze ehhez elengedhetetlen az is, hogy az otthoni feldolgozáshoz legyen megfelelő felszerelésünk, munkaeszközeink. Ha egyik sem áll rendelkezésünkre, érdemes a szakember segítségét kérni vagy inkább mérlegelni és megvásárolni a kandallókész terméket.

Meglepetés a farakásban

Azok, akik kazánnal, kandallóval, kályhával fűtenek, sokszor találják szembe magukat azzal a problémával, hogy bizony kártevők költöznek a farakásokba. Ez nem csak azért jelent problémát, mert esetleg a fában is kárt tesznek, hanem azért is, mert a fával együtt a házba is bekerülhetnek, így ott is elkezdhetik a pusztítást. Szerencsére van néhány módszer,ami csak néhány percet vesz igénybe, és amit érdemes mindig alkalmazni, ha megvásároltunk a téli tüzelőt. Lássuk, mit javasolnak a szakemberek.

Tűzifát tároljuk a lakóépülettől távol: A fatuskókat soha nem szabad a ház vagy más épületek mellett vagy közelében tárolni, mert a kártevők könnyen átfúrhatják magukat a lakásba is. Így tehát, ha a fát közvetlenül a ház közelébe helyezzük el, azzal egyenesen beinvitáljuk a rágcsálókat, rovarokat az otthonunkba. Érdemes ezért legalább 4-5 méter távolságot tartani a farakás és az épületek között.

Címlapkép: Getty Images