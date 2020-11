Erről a legtöbb hobbikertésznek fogalma sincs: íme 4+1 tipp a tökéletes növényápoláshoz

A szobanövényekről való gondoskodás egyben azt is jelenti, hogy időt szánunk olyan tevékenységekre, amelyek kikapcsolnak és feltöltenek. Ahogy arról már korábban is írtunk, tudományos vizsgálatok igazolják azt, hogy a növényekkel való törődés, kertészkedés, pozitív hatással van a mentális egészségünkre, történjen kint vagy bent.

A növényeket nem érdekli, kik vagyunk vagy mit tettünk. A növények nem ítélnek minket. Ez a jutalmazó kapcsolat talán megmagyarázza, hogy a kertészkedéshez miért társul, az agyban a jó érzést előidéző vegyi anyagok megnövekedett termelődése, valamit a stressz hormon szintjének csökkenése

- magyarázza Dr. Sue Stuart-Smith pszichiáter. Mint mondja, hogy a természet befogadása, a természethez való kapcsolódás segít az összpontosításban is. Ezáltal képesek leszünk kizárni a külvilágot és csak a növényre, az elvégzendő feladatra gondolni. Ez nem csak a stressz szintet, de a szorongást is képes csökkenteni.

Most, hogy ismét több időt töltünk az otthonunkban a hűvös időjárás és a kijárási korlátozás miatt, a növények szerepe is felértékelődik a lakásban. A kertészkedés, még akkor is, ha a házban történik, sokak számára megnyugtató és terápiás jellegű lehet. Kutatások bizonyították azt is, hogy a növényeknek jelenléte javítja a hangulatot, és csökkenti a stresszt.

Akár csak néhány cserépnyi virágról beszélünk, akár egy dzsungelnyiről, íme, néhány növényápolási tipp, amelyek nem csak életben tartják, de még fel is turbózzák a zöldeket.

Portalanítás:

Egy egyszerű szivacs is megteszi. A fotoszintézist a portalan levelek végzik a legjobban, ezért fontos, hogy időnként áttöröljük őket. Ráadásul, a leveleken megtapadt por allergiás reakciót is kiválthat, így az erre érzékenyeknek kifejezetten ajánlott ezt elvégezni. Csak nedvesítsd meg a szivacsot és óvatosan töröld át a leveleket. Nem csak hasznos, de megnyugtató tevékenység is.

Ennek extrémebb változata, amikor banánhéjjal törölgetjük át a leveleket. Ezt legtöbben azért vetik be, mert így könnyebb távol tartani a levéltetveket. Egy próbát megér!

Öntözés:

Öntözzük állott vízzel. Persze ehhez nem kell sokáig tartogatni a vizet. Ha egy estét állni hagyjuk, akkor a vízből kicsapódnak azok a vegyületek, amik a növény számára károsak, így máris jobb eredményt érhetünk el.

Persze ezt is lehet még fokozni. Tojást főztél? A vizet semmiképp se öntsd ki, mivel a tojáshéj kalciumban gazdag, amely segít semlegesíteni a talaj pH-értékét. Ha tojást főzünk, a kalcium egy része a vízbe kerül, ezt pedig a növényeid imádni fogják. Ráadásul a vizet is újrahasznosítottad!

Palántázás:

Magvak elvetéséhez használj tojáshéjat. A palánták neveléséhet nem kell apró cserepeket vásárolni. Egyszerűbb, ha a feltört tojás héjába beleültetjük a magokat. Szórj egy kis földet a tojáshéj felébe, rejtsd el benne a magot és elég időközönként meglocsolnod. Ha már nagyobb méretet öltött a növény, egyszerűen csak ültesd el a héjjal együtt egy cserépbe.

Ez a trükk akkor is működik, ha tojástartót használsz. Ugyan úgy, mint a héjak esetében, csak itt a karton doboz kis mélyedéseibe szórj földet és ezekben ültesd el a magot. A többit pedig ugyan úgy végezd, mint a héjas verzió esetében.

Talajjavítás:

Keverj össze egy kis fahéjat és egy kis földet. Sok palánta gombás megbetegedések miatt pusztul el. A fahéj gombaellenes tulajdonságai viszont segíthetnek távol tartani ezeket a problémákat.

Ugyan ilyen hasznos lehet, ha zúzott tojáshéjat szórsz a növényed talajára. Ez segít kalciumot juttatni a talajba, valamint segít annak pH egyensúlyának megőrzésében. A tojáshéjak szintén segítenek a kártevők elűzésében.

Ugyan csak hasznos lehet, ha kávézaccot keverünk a talajba. Öblítsük át a zaccot, majd öntsük növényünk talajához. A kávé szintén segít a talajminőség megőrzésében és a kártevők távoltartásában.

+1 Tipp:

Használj mézet a növényi dugványok gyökereztetéséhez. Ha egy új növényt próbálsz gyökereztetni, akkor érdemes a szárat mézbe mártani (a legjobb a nyers méz), mielőtt a talajba helyeznémk, hiszen ez segít megvédeni a növényt a gombás vagy bakteriális problémáktól.

Címlapkép: Getty Images