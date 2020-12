Kutyások, macskások, figyelem! Ezek a karácsonyi növények mind mérgezőek

A karácsonyi időszakban mindenkit eláraszt a sok tennivaló –munka után mással sem foglalkozunk, minthogy sikerüljön megtalálni a legtökéletesebb ajándékokat, megvásárolni a legszebb karácsonyfát, beszerezni az ünnepi menühöz a hozzávalókat. Miközben ki sem látunk az extra tennivalókból, meglehet, hogy ezekben a hetekben sokkal kevesebb idő jut házi kedvenceinkre, így ők gyakrabban unatkoznak és új izgalmak után néznek.

A konyhából finom illatok áradnak, az asztalok díszei és az új színes téli virágok is mind-mind felfedezésre várnak. Sok kutya és macska számára azonban a legnagyobb show szentestére kerül be a lakásba: maga a karácsonyfa. Csillog-villog, ezernyi elkapni való játékocskával! Megvan rá az esély, hogy felállított karácsonyfára a macskák megpróbálnak majd felmászni, a kutyák pedig, hogy könnyebben birtokba vehessék, megkísérlik feldönteni. Nem egy háziállat meg is kóstolja a fenyőfa tűlevelét.

De tényleg, tisztában vagyunk vele, hogy az a karácsonyfa-fajta, amit idén beszereztünk, nem mérgező-e? Egyébként is, milyen veszélyeket rejt a karácsony? Melyik dísznövényünk milyen problémákat okozhat házi kedvenceinknél?

Nézzük először a karácsonyfákkal kapcsolatos veszélyeket!

A tűlevelűek: a bennük lévő illóolajok irritálhatják a háziállataink nyálkahártyáját, ami túlzott nyáladzáshoz vagy hányáshoz is vezethet. A tűk, nagyobb mennyiségben még nagyobb problémát okozhatnak, mivel nem emészthetőek könnyen, hányást és bélelzáródást okozhatnak. A műfenyők: bár a dekorfákból legalább nem párolog illóolaj, a műanyag tűk más problémákat okozhatnak: attól függően, hogy milyen anyagból készül a díszfenyő. A karácsonyfa öntözővize: ami szintén roppant csábító lehet különösen a kutya számára. A fa gyökereiből azonban különböző méreganyagok (műtrágya és baktériumok) oldódhatnak ki, amelyek komoly problémákat okozhatnak a háziállatok szervezetében. Ha gondosan becsomagoljuk a karácsonyfatartót alufóliába, akkor megelőzhetjük, hogy a négylábú családtag igyon ebből a vízből. A díszek: visszafordíthatatlan sérüléseket okozhatnak. Ha megrágja és/vagy lenyeli valamelyik díszt a háziállatunk, akkor az megvághatja a torkát, megsebezheti az ajkait és az emésztőrendszerében is sérüléseket okozhat. A füzérek és boák szálai elzárhatják a bélcsatornát. A fények: ha ragaszkodunk a karácsonyi izzófüzérhez, akkor tegyünk meg mindent azért, hogy ne érje el őket a kutya. Az izzók lenyelése súlyos bajt eredményezhet a bélrendszerben, de az áramütés is végzetes lehet.

Közkedvelt karácsonyi dísznövények, amiktől szintén óvjuk a házi kedvenceket!

Tegyük olyan helyre ezeket a dekorációnak szánt növényeket, ahol biztosan nem érhetik el kedvenceink. Tehát, amikkel muszáj vigyázni:

Fagyöngy: egyetlen ága is hányást, hasmenést, alacsony vérnyomást, légzési nehézségeket és alacsony pulzusszámot okozhat a macskáknál és a kutyáknál. Ha egy kutya vagy macska lenyel egy fagyöngy-bogyót, enyhe nyáladzás, hányás, hasmenés és hasi fájdalom a következménye. Ha nagy mennyiséget fogyaszt belőle, akkor bőrkiütést, gyomorbántalmakat, akár halált is okozhat.A fagyöngynek sok fajtája létezik, de a legmérgezőbb az európai változat.

Liliom: A macskák nagyon érzékenyek rá. A liliom-mérgezésnek egyéb a tipikus jelei: gyomor és bélrendszeri rendellenességek, szívritmuszavarok és görcsök.

Amaryllis: A hagymája, a szára, a levele és a virága is mérgező. A növény bármely részéből származó nedvek a szervezetbe kerülve gyomor-, és bélgyulladásra hasonlító tüneteket okoznak, amit általában hányás és hasmenés kísér. Súlyos esetben izom-, és légzésbénulást okoz.

Mikulásvirág: Ha mérgező ünnepi növényekről van szó, a legnagyobb mítosz a mikulásvirág körül kering. A mikulásvirág egy népszerű karácsonyi növény, de közel sem annyira mérgező, mint azt sokan gondolják. A nedve irritálhatja a szájat és a gyomrot, de szerencsére nem halálos. Néhány levél elfogyasztása csak enyhe gyomorpanaszokat okozhat.

Magyal: Élénk piros termései és a mélyzöld színű levelei együttes hatásával te is ünnepi hangulatot varázsol, de nagyon kell vigyázni vele! A fagyalhoz hasonló hatású, súlyos hányást és hasmenést okozhat. Nagyobb mennyiségben súlyos vagy maradandó károsodást vagy halált is okozhatnak az állati szervezetben is.

Mit tegyünk, ha megtörténik a baj?

Ha minden igyekezetünk ellenére megtörténik a baj, azonnal keressük fel az ügyeletes állatorvost, akinek az elérhetőségeit még az ünnepek előtt érdemes felírni magunknak !

Címlapkép: Getty Images