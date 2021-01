Elő a szánkókkal: a magyar vidékekre is megérkezett az első várva várt igazi havazás

Egy mediterrán ciklon csapadékzónája került átfedésbe a hideg légtömeggel, mely a Dunántúlon sokfelé intenzív havazást eredményezett. Reggelre a Dunántúl északi része, majd Zalaegerszeg és környéke is behavazódtak. Az Időkép beszámolói és felvételei alapján néhol 10 centi is összegyűlt. A havazás délután is kitart. A legtöbb hó Zala megyében várható.

A folytatás: délután eláll a hó, kisüt a nap

Pénteken elsősorban a Dunántúl északnyugati részén számíthatunk havazásra, több centiméternyi hó hullhat, a Dunántúl déli területein a csapadék hószállingózás, havas eső, kisebb eső formájában is érkezhet, miközben az északi, északkeleti és keleti tájakon szárazabb maradhat az idő - írja az Időkép.

Délután északnyugat, észak felől szakadozni kezd a felhőzet. Nem lesz jelentős a légmozgás. Napközben 0 és 5 fok között alakul a hőmérséklet. Nem lesz markáns front térségünkben.

Szombaton sok napsütésre számíthatunk, csupán reggel szállingózhat még néhol a hó délen

A fagyos, helyenként párás, ködös hajnalt követően napközben 0-5 fokot mérhetünk. Északon és a főváros környékén megélénkülhet az északnyugati szél.

Vasárnapra beborul az ég, a késő délelőtti óráktól kezdve pedig egyre nagyobb területen havazhat dél felől, de északon, északkeleten és keleten nem várható csapadék. Az északi-északkeleti szél helyenként megélénkül. Napközben -1, +3 fok között alakul a hőmérséklet.

Címlapkép: Getty Images