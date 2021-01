Egekben a zöldségek ára: ezt tedd salátába, szendvicsbe és még spórolhatsz is vele

Brutális drágulást tapasztalhatunk a boltokban, a legnépszerűbb zöldségek ára is az egekig emelkedett. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a tavalyi évben már megmutatkoztak a jelenlegi állapot előjelei.

A növénytermesztési és kertészeti termékek 15,5 százalékos drágulása, valamint az élőállatok és állati termékek árának átlagosan 6,2 százalékos csökkenése következtében tavaly novemberben a mezőgazdasági termékek felvásárlási ára 7,2 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál; ezzel három hónap fékeződés után ismét gyorsult az éves áremelkedés üteme.

Ahogy írják, tavaly áprilisi és májusi után a novemberi volt a harmadik legmagasabb drágulási ütem. A növényi termékek áremelkedését az ipari növények 23,4 százalékos emelkedése mellett a gabonafélék árának 19,9 százalékos és a gyümölcsök árának 14,9 százalékkos növekedése táplálta, miközben a zöldségfélék átlagosan 0,6 százalékkal drágultak, a burgonya felvásárlási ára pedig 24,5 százalékkal alacsonyabb volt az előző novemberinél.

A paprika és a paradicsom felvásárlási átlagára 18,9, illetve 45,2 százalékkal, az uborkáé 34,0 százalékkal volt magasabb tavaly, mint az előző év novemberében. A vöröshagyma 10,1 százalékkal a sárgarépa 17,1 százalékkal, a petrezselyemgyökér viszont csak 4,9 százalékkal drágult, a termesztett gomba ára 46,3 százalékkal szökött feljebb, a fejeskáposztát viszont 7,8 százalékkal olcsóbban adták a termelők.

Mi a helyzet most a piacokon?

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adatai alapján az év elején is foghatják fejüket a háziasszonyok, hiszen zsebbenyúlós lehet már néhány darab zöldség megvásárlása is. Legyen szó egy egyszerű szendvics elkészítéséről, vagy a reggeli kiegészítéséről, most nagyon meg kell nézni, mit és hol vásárolunk. A legnépszerűbb zöldségek között böngésztünk mi is, hol, mennyibe kerül kilója az egyes termékeknek.

Vidéki fogyasztói piacokon a belföldi zöldségfélék fogyasztói ára a következőképp alakul: a gömb paradicsom 850-580 Ft/kg áron eladó, a fürtös 850 Ft/kg, a koktél pedig igen borsos áron, 1800-1950 Ft/kg áron vásárolható meg. Sz édes paprika 1280 Ft/kg, a hegyes erős paprika 150 Ft/kg, a kaliforniai paprika 1450 Ft/kg, a lecsó paprika pedig 980 Ft/kg áron mozog. A szendvicsek, saláták, reggelik népszerű kiegészítője, a kígyó uborka is, ez 990-1000 Ft/kg, áron kapható.

Megnéztük a vidéki nagybani piacok kínálatát is. Itt a gömb paradicsom 450 Ft/kg, a fürtös 700 Ft/kg, a koktél pedig 1000 Ft/kg. Paprikából a tölteni való, édes 500-750 Ft/kg, a hegyes erős paprika 80 Ft/kg, a lecsó paprika pedig 300 Ft/kg áron kapható. A nagybani piacokon az uborka pedig 650-750 Ft/kg áron kapható.

Ahogy látjuk, az árak igen magasak, de a piacok között is igen nagy árkülönbség van. A fenti példa mutatja, hogy a nagybani piacokon mindig érdemes szétnézni, hiszen olcsóbban vásárolhatunk, ráadásul nagyobb eséllyel futunk bele valamilyen időszakos akcióba is. De mit tehetünk, ha ez még így is megterheli a pénztárcánkat, viszont nagyon szívesen csomagolnánk valamilyen zöldséget a szendvicsünkbe, vagy egészítenénk ki a reggelinket, salátával?

Olcsóbb lehet, mint a zöldség, viszont tele van vitaminokkal!

A csírák egyszerű zöldségek, melyek kiváló tápanyagforrások lehetnek minden étkezés során. Különlegességük, hogy nagyon hamar le lehet őket szüretelni, hiszen magas korukban már fogyaszthatók. Nem beszélve arról, hogy óriási trendnek számítanak, a bisztróktól kezdve, a neves éttermeken át, az élelmiszerboltok polcáig - szóval tényleg mindenhol megjelentek már.

Éppen ezért, ha vásároltál már előre csomagolt mikrozöldet vagy csírát, akkor tudhatod, hogy nem olcsók! Adódik kérdés, hogy akkor: miért gondoljuk, hogy kevesebbe kerül, mint néhány zöldség megvásárlása?

A jó hír az, hogy borzasztóan könnyű és egyszerű fillérekből csírákat növeszteni akár a konyhánkban, akár a kertünkben is. Most annak jártunk utána, hogy érdemes belefogni, ha minden nap feldobnánk az ételeinket valami friss, saját termesztésű, olcsó zöldséggel!

Mit lehet egyáltalán csíráztatni?

brokkoli - az intenzív ízű csírák inkább a hűvösebb helyeket kedvelik, így érdemes a melegebb napokon kétszer is megöntözni

lencse - a dió ízére emlékeztető aromája van, így tökéletesen elfér levesek, raguk töltelékeként.

lucerna - ez a csíra nő a leggyorsabban, ropogós, enyhe íze miatt pedig minden ételt kellemesen kiegészít.

csicseiborsó - szendvicseket, készételeket egyaránt fel lehet turbózni vele

mungóbab - kifejezetten wokban készült ételekhez és salátákhoz ajánlott fogyasztani

adzuki bab - a lencséhez hasonló íze van, érdemes legalább 1,5 centiméterre növeszteni a bab fehér hajtását, hogy fogyasztani lehessen nyersen

Hogyan neveljük a csírákat?

A csíráztatás előnye, hogy az év bármelyik szakában elkezdhetjük és nem kellenek hozzá drága eszközök. Így akár ősszel, télen, a hűvösebb évszakokban is friss élelmiszert varázsolhatunk az asztalunkra, kiegészítve ezzel a reggeliket, vacsorákat. Nem beszélve arról, hogy a csírák rendkívül egészségesek, ezért nagyon ajánlott a fogyasztásuk.

Az új hajtások rendkívül magas tápanyagtartalmúak, emellett könnyen emészthetőek. A brokkolicsírának például magas az antioxidáns-tartalma, a mungóbabcsíra kalóriatartalma rendkívül alacsony, viszont rengeteg fehérje található meg benne, így mindkét fajta tökéletes kiegészítője lehet egy ízletes salátának. A gabonamagvakat is lehet csíráztatni: ez a folyamat csökkenti a keményítő mennyiségét, és maximálisan ki lehet vele aknázni az előbb említett tápértékeket is. Még egy pozitívum: a csírák, csíráztatott magvak fogyasztásával több C-vitamint, B-vitamint és karotint csempészhetünk az étrendünkben, ami csak hasznunkra válhat.

Felszerelések a csíráztatáshoz:

csíráztatáshoz vásárolt magvak, termések

néhány befőttesüveg

szűrő

muszlin kendő

gumigyűrű

Amikor csíráztatni kezdünk, az első lépés mindig az, hogy a magokat, babszemeket egy egész estén át ázni. Ehhez nem kell mást tennünk, mint fogni a befőttesüveget, felöntjük a negyedéig vízzel. Ezt követően a magok megduzzadnak, magukba szívják majd a vizet.

Másnap, a szűrő segítségével öntsük le a magokról a vizet úgy, hogy a magok az üvegben maradjanak. Fontos, hogy nedvesen kell tartani továbbra is a magokat, de nem szabad, hogy vízben ázzanak, különben bepenészednek. Éppen ezért, ne tegyük közvetlen napfényre és meleg helyre, mert így csak gyorsítjuk a kiszáradást. Ha melegebb van a lakásban, többször nézzünk a csírakezdeményekre, ha úgy érezzük szárazak, picit nedvesítsük be őket.

Érdemes a nedvesítések között egy muszlin kendőt tenni az üveg szájára, majd egy befőttes gumival rögzíteni az üveg nyakára, majd rácsavarni a fedőt. Ajánlott legalább kétszer nedvesíteni a magokat míg a hajtáskezdemények megjelennek. Tartsuk a csíráztató üveget olyan helyiségben, ahol 18-21 fok van.

Ha megjelentek a hajtások, mossuk át őket, szűrjük le róluk a vizet, és a felesleges nedvességet papírtörlővel itassuk le. Arra figyeljünk, hogy csírázás után néhány napnál tovább ne maradjanak az üvegben a hajtások. Hűtőben, lezárt edényben legfeljebb egy hétig tárolhatjuk.

