Vasárnaptól odacsap az időjárás: zord, téli körülmények várhatók, aki teheti, ne induljon útnak! 

Ahogy a portál írja, a szombati hidegfrontot követően vasárnap délután dél, délnyugat felől mediterrán ciklon éri el hazánkat. A nap második felében így egyre többfelé ered el az eső, amit estétől egyre nagyobb területen vált fel havas eső, havazás. Így éjjel délen és a Dunától keletre nagy területen intenzív havazás várható.

A hőmérséklet is gyorsan süllyed majd, fagypont köré csökken. Ennek és az intenzív csapadékhullásnak köszönhetően hétfő reggelre az ország keleti, délkeleti felén sokfelé hullhat 5-10 cm tapadó hó, sőt a Bükkben és a Zemplénben a 15 centimétert is elérheti a friss hó vastagsága.

Ráadásul feltámad az északias szél, délen hétfőre virradóan viharos lökések is lehetnek, így hófúvásokra is számítani kell. Az érintett tájakon az utakon is zord, téli körülmények várhatók, ha nem szükséges, ne induljunk útnak!

A csapadék hétfő napközben északkelet felé távozik, ám délutántól délnyugatról újabb havazás érkezhet.

Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése Szombaton a nap második felében a Dunántúlon zivatar kialakulására is lehet számítani, amelyhez viharos széllökések (60-80 km/h), esetleg aprószemű jég társulhatnak.



A késő délutáni óráktól az Alpokalján, majd éjszaka a Kisalföld egyes részein az eső egyre inkább havas esőbe, havazásba vált, vasárnap reggelig a térségben jellemzően lepel - 3, 4 cm vizes, tapadó hó hullhat, mely olvadozni fog. (A Kőszegi-hegység magasabb csúcsain ettől több, akár 5 cm-t meghaladó mennyiség is hullhat.) Holnap a délutáni, késő délutáni órákban csapadékzóna éri el az ország déli, délnyugati részét, amely északkelet felé halad. Az esőt egyre nagyobb területen válthatja fel havazás: elsősorban a Dunántúl délkeleti részén, valamint a Duna-Tisza-köze déli vidékein 2-7 cm friss, tapadó hó hullhat vasárnap éjfélig.



Vasárnap késő délutántól a Duna vonalának déli részén is előfordulhatnak viharos (~ 60-65 km/h) lökések északi, északnyugati irányból.

