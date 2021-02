Ellepték a varjak Nógrád megye városait: dühösek a lakosok, nagy piszkot csinálnak a madarak

Ahogy a portál írja, már 2016 óta érkeznek panaszok az állatok miatt, azóta foglalkozik a Balassagyarmat önkormányzata a vetési varjak okozta problémák kezelésével.

Sajnos azóta is rendszeresen érkeznek panaszos észrevételek a lakosság és különböző közületek részéről a madarak jelenléte miatt. Ezért az önkormányzat minden évben kérelmet nyújt be a területi természetvédelmi hatósághoz azok áttelepítése ügyében. Az áttelepítés után az engedélyezett időszakban különböző zajkeltési technikák segítségével próbáljuk megakadályozni az ismételt fészekrakást. Legutóbb egy helyi általános iskola udvarán a platánfákról távolítottuk el a fészkeket, mivel a varjak okozta hanghatások, valamint az ürülékük általi szennyezés nagymértékben zavarta a foglalkozásokat

- magyarázta Orosz Kornél, a városháza hatósági környezet- és természetvédelmi ügyintézője.

Jellemző, hogy a lakóhelyük eltávolítása után a vetési varjak a város más részein raknak fészket és okoznak zavaró tevékenységet, ezért a probléma kezelésének sikere változékony. Ugyanis vannak olyan helyszínek – például a kórház és a Palóc liget területe –, ahol a fészkek leszedése után nem jelentek meg újra a madarak, miközben máshol – így a Madách ligeti játszótéren, az Ipolypart úton és a Kis Árpád Általános Iskola udvarán – ismételten fészekrakás történt

- tette hozzá.

Nehezíti a helyzetet, hogy a madarak gyakran a belvárosi részeken található értékes platánfákat választják a fészkelés helyéül. Mivel ezek egy része helyi értékvédelem alatt álló területeken található, a drasztikus visszametszés, az esztétikai és egyéb módon való megváltoztatás nem járható út. Mindezek ellenére önkormányzatunk minden évben próbálja orvosolni a felmerülő lakossági panaszokat, amit a vetési varjak tevékenysége okoz

- mondta Orosz Kornél.

Bátonyterenyén is sokáig problémát jelentettek a vetési varjak. Néhány éve a számuk hirtelen megnövekedett, és a Vízmű-telep melletti nyárfaerdőben kialakult kolónián kívül is terjeszkedni kezdtek a Bányaváros területén. A lakóházak közti nagy méretű fákon alakítottak ki fészkelőhelyeket, ami bizony zavaróan hatott az ott lakókra. Beszereztük a szükséges hatósági engedélyeket, és a fészkelési időszakon kívül elvégeztük az általuk használt fák nyesését. A továbbiakban még folytattuk a nagy méretű, fészekmentes fák megelőzési célú nyesését, és úgy tűnik, hogy az alkalmazott módszer bevált. Ugyanis az elmúlt évben nem költöztek be újabb varjak a lakóterületre. A megnyesett fák a metszést követő évben kihajtottak, majd az új lombkorona kialakulása is megindult, azonban alacsonyabban, ami a varjak számára már nem vonzó

- vélekedett Kerekes László, a városüzemeltetési osztály vezetője.

Mint mondta, Kisterenyén, a Gyermekek útja környékén a múlt évben rakott fészket néhány példány. A szakemberek ott azonban egyelőre csak megfigyelést végeznek, így csak a későbbiekben derül ki, hogy szükség lesz-e beavatkozásra.

Címlapkép: Getty Images