Vasárnapi szívmelengető: ez a Bambi csúnyán pórul járhatott volna, de

A kétségbeesett őzgida egy házak között húzódó, füves gyalogúton akadt be a kerítésbe, és nem tudta magát kiszabadítani. Siposné Bikali Éva, pécsi önkormányzati képviselő vette észre hazafelé tartva, hogy baj van.

Amikor észrevettük, hogy az őz nem tud szabadulni, azonnal értesítettük a Közterület Felügyeletet

– mondta el a Pecsma.hu-nak Siposné.

Gyorsan ki is értek a helyszínre, és tíz perc alatt kis is szabadították a megrémült állatot. Ugyan a kerítés a szája körül kicsit megkarcolta, de gyors vizsgálat után kiderült, hogy állatorvosi ellátásra nem lesz szükség. Az ijedtségen kívül nem történt nagyobb baj, úgyhogy hamarosan vissza is engedhetik a természetbe.

Címlapkép: Getty Images

