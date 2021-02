Egyre drámaibb a helyzet: árad a Tisza Szolnoknál

A Telex szerint elsőfokú árvízvédelmi készültség van Szolnoknál. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mérése szerint a Tisza vízállása vasárnap délben elérte a 738 centimétert. A Tiszán másodfokú árvízvédelmi készültség van jelenleg Kiskörénél, Tiszaroffnál és Tiszaderzsnél, ahol vasárnap délben 796 centis vízállást mértek.

Kilépett a medréből Szolnoknál is a Tisza, az üdülősoron már el is öntötte az utakat, itt az MTI fotóriportere már kajakkal közlekedő üdülőtulajdonosokkal is találkozott. (Címlapképünk)

A követező kép a Zagyva torkolatánál készült. A vízügyi előrejelzések szerint a Tisza Szolnoknál február 21-ről 22-re virradó éjszaka tetőzhet:

Motorcsónak közlekedik a Tisza-Zagyva torkolatnál 2021. február 21-én. Árad a Tisza Szolnoknál. Az előrejelzések szerint a folyó tetőzése február 21-22-ére várható.

Címlapkép: MTI/Mészáros János

