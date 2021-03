Csodaszépek: fentűnő tollazatú vízimadarak vendégeskednek épp a Hortobágyon

A természetvédelmi őrszolgálat Facebook-posztjából kiderül, hogy a feltűnő tollazatú bütykös ásólúd (Tadorna tadorna) nem is olyan régen még ritkaságnak számított a Bihar Tájegység területén. A faj a múlt század végén kezdett gyakoribbá válni az országban és ekkor már helyenként költését is megfigyelték.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által kialakított és fenntartott vizes élőhelyek számukra is kedvező életfeltételeket biztosítanak, így manapság már bármely évszakban találkozhatunk velük.

Az országos trendeknek megfelelően nálunk is egyre nagyobb számban bukkan fel és már nem számít ritkának a több tucat madár jelenléte sem. Költését itt még nem sikerült bizonyítani, de reméljük, hogy hamarosan fiókát nevelő családdal is találkozhatunk majd.

A récefélék családjába tartozó, rendkívül dekoratív, színes tollazatú bütykös ásóludak Nyugat-Európa tengerpartjain és az eurázsiai sztyeppéken költenek. Állományuk növekszik, s az utóbbi években az őszi és tavaszi vonuláskor Magyarországon is egyre nagyobb csapataik jelennek meg. Sőt, 25 éve, 1996 óta már költőfajként is jelen vannak, igaz országosan is mindössze néhány pár fészkel nálunk. A Körös-Maros Nemzeti Parkon belül eddig egyetlen sikeres költést regisztráltunk, 2018-ban, a Dévaványai-Ecsegi pusztákon. A pár nyolc fiókát nevelt fel.

Fotó: Facebook/Simay Gábor

Címlapkép: Getty Images