Védett madarak a kertben: durva bírságot kaphatsz, ha kárt teszel bennük

Magyarországon a vadon élő állatok védelmét az 1996. évi LIII. törvény szabályozza, eszerint:

Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A védett állatfajok listáját a 13/2001. (V. 9.) Környezetvédelmi Minisztériumi rendelet 2. melléklete tartalmazza, valamint meghatározza a feltételeket, amelyek fennállása esetén egyes fajok gyérítése vagy riasztása a védettsége ellenére megengedhető.

A védett fajokat a szócikk tudományos név, magyar név és természetvédelmi érték szerint listázza, ez ide kattintva elérhető.

Az elmúlt évszázadban Magyarországon kevés faj pusztult ki, azonban a természet kisebb egységeiből (tájak, élőhely-állományok) sok helyen tűntek el odatartozó növény- és állatfajok. Ha egy életközösségből sok fontos faj hiányzik, ott a természet egészséges működése már nem biztosított, épp ezért törekszik a törvény ezek védelmére. Védettnek minősülnek azok a fajok, melyek – érzékenységük, vagy a vadászat miatt – mára csak kis létszámban találhatók meg élőhelyükön.

Mi most a teljes védett listából a kertünkben élő madarakat vettük szemügyre, hiszen a jó idő és a tavasz közeledtével sorra jelennek meg a csiripelő szárnyasok a kertekben, udvarokon. Fontos viszont kiemelni, hogy a legtöbb kertben is felbukkanó madár védett, természetvédelmi értékük pedig a több tízezres értéket is meghaladja. Éppen ezért, figyeljünk ezekre a fajokra, ha pedig sérült madarat találunk mindenképp értesítsük a legközelebbi madármentő állomást vagy állatorvost.

Ezekkel a madarakkal találkozhatunk a kertünkben:

Az összeállításhoz a Mályi Természetvédelmi Egyesület táblázatát használtuk, melyben az összes kertünkben megtalálható madarat és azok természetvédelmi értékét felsorolták. A listából a legismertebb fajtákat emeltük ki, ezekkel tényleg rendszeresen találkozhatunk lakásunk, házunk környezetében. Lássuk a védett madarakat és azok természeti értékét!

védett madárfajok: természetvédelmi értékük: széncinege 25000 Ft kék cinege 25000 Ft barátcinege 25000 Ft csuszka 25000 Ft erdei pinty 25000 Ft mezei veréb 25000 Ft házi veréb 25000 Ft kenderike 25000 Ft tengelic 25000 Ft nagy fakopáncs 25000 Ft citromsármány 25000 Ft karvaly 50000 Ft feketerigó 25000 Ft kerti rozsafarkú 50000 Ft füsti fecske 50000 Ft molnárfecske 50000 Ft vörösbegy 25000 Ft sárgarigó 25000 Ft

Vannak fajok, melyek magasabb védelmi kategóriába tartoznak

A kertünkben élő madatak mellett számos más faj is felbukkan, ahogy a felmelegedés megérkezik. Épp ezért fontos tudni, hogy az állatok védelmét szolgáló rendelet különbséget tesz védett és fokozottan védett állatfajok között.

Míg az előbbi csoportba 2000-től 50000 forintig terjed a természetvédelmi érték – azaz a bírság értéke -, addig a különösen veszélyeztetett állatfajok esetében ez az összeg 100, 250, 500 ezer, illetve 1 millió forintra is rúghat.

A 2001-es rendelet szerint 39 faj természetvédelmi értékénél határoztak meg 500 ezer forintos, 14 fajnál pedig 1 millió forintos természetvédelmi értéket. Fokozottan védett kategóriába tartoznak azok a fajok, melyek védelme csak különleges intézkedésekkel biztosítható.

A fajokat a természetvédelemért felelős miniszter nyilvánítja védetté, illetve fokozottan védetté. Emellett a miniszter határozza meg az európai közösségi jogi aktusokban meghatározott védettségi kategóriába, illetve nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény- és állatfajok közül azokat, amelyek kiemelt oltalma szükséges, beleértve az e fajokra vonatkozó részletes szabályokat.

- olvasható a Magyar Állami Természetvédelem hivatalos weboldalán.

Hogy mely fajokra érvényesek a fent említett védelmi rendeletek? Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy melyek a legnagyobb természetvédelmi értékkel rendelkező, fokozottan védett fajok Magyarországon. Ez itt olvasható.

