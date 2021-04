Kiadták a figyelmeztetést: hatalmas széllel, zivatarral támad a hidegfront

Ahogy a portál írja, nyugat felől megnövekvő felhőzetből a Nyugat-Dunántúlon egyre többfelé hullhat eső, a front érkezésével pedig északnyugaton záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az este és éjszaka folyamán az északi és középső tájakon is több helyen várható eső zápor. Nyugaton és a Bakonyban pedig már havas eső, hó is előfordulhat.

A lehűlés keletre csak később, kedd délelőtt érkezhet meg. Ekkora már szinte országszerte készülni kell csapadékra, ami a Dunántúlon több helyen havas eső, a magasabban fekvő területeken hó, máshol eső, záporok formájában hullhat le. A Dunántúlon viharos északnyugati szélre készülhetünk, de északkeleten is feltámad az északkeleti szél.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére



Az Országos Meteorológiai Szolgálat kiadta Az Országos Meteorológiai Szolgálat kiadta figyelmeztetését , mely szerint a délutáni órákban északnyugat felől egy hidegfront érkezik, melynek hatására egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél és megerősödik, azonban az Észak-Dunántúlon, elsősorban az északnyugati, nyugati megyékben és a Bakony térségében viharos, helyenként 70-80 km/h-t is elérő széllökésekre lehet számítani (az éjszakai órákban is). Az északnyugat felől érkező hidegfront mentén elsősorban az Alpokalján és a Kisalföldön, illetve annak tágabb környezetében kis eséllyel egy-egy zivatar is kialakulhat. Hétfőn a csapadék jellemző halmazállapota az eső lesz, majd keddre virradó éjszaka nyugat felől elkezdődik a hideg levegő beáramlása a Kárpát-medencébe. Az esőt már hétfőn késő este a Soproni-hegységben, illetve a Kőszegi-hegységben, kedd reggel a Bakonyban, majd kedden délután nyugat felől a Dunántúlon síkvidéken is többfelé havas eső, havazás válthatja fel.



Kiadós, tartós csapadék kedden is várható



Kedd éjfélig az ország döntő részén várható jelentős (> 5 mm) csapadék. Legkésőbb (az északkeleti csücsökben csak kedden délután eredhet el az eső) Szabolcs megyébe érkezik meg a csapadék, így ott a nagyobb mennyiség inkább kedd estétől várható. Kedd éjfélig a Dunántúl nagy részén, illetve a Dél-Alföldön területi átlagban többnyire 10-20 mm, a főváros tágabb térségében, az Észak-Alföldön és az Északi-középhegység térségében 20-30 mm csapadék várható, de lokálisan ennél több is hullhat.

Kedden napközben tovább erősödik a légmozgás, a Dunántúlon, majd délutántól északkeleten is nagy területen kísérhetik viharos lökések az északi, északnyugati irányú szelet. Kiemelten az Alpokalján, a Bakonyban, illetve a Balaton térségében a legerősebb széllökések elérhetik, sőt kicsivel akár meg is haladhatják a 90 km/h-t. Kedd este némileg veszít erejéből a légmozgás, de erős, néhol viharos lökések továbbra is előfordulhatnak.



Kedd estétől már a keletebbre fekvő hegyvidéki tájakon is havazás válthatja fel az esőt. Síkvidéken (Dunántúlon) intenzív csapadék idején többnyire átmeneti, olvadozó, vékony hólepel kialakulása valószínű. A hegyvidéki tájakon 300-400 m felett már több cm vastag hótakaró, magasabban fekvő helyeken (kiemelten a Dunántúli-középhegység, Mecsek magasabb csúcsain 400-500 m felett) akár 10-20 cm friss hó is összejöhet. Kedd estétől az Északi-középhegység csúcsain is gyorsan gyarapodik majd a hóréteg.