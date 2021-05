Ez a tökéletes veteményes titka: íme 7 tipp, hogy biztosan learasd munkád gyümölcsét

A zöldségeskert elhelyezése

Érdemes figyelni arra, hogy „boldoggá tegyük” a zöldségeket, mivel a stresszes növények nem adnak rendszeres és jó ízű termést. A legtöbb zöldség ugyanolyan termesztési feltételeket igényel, ezért nem kell túl bonyolult feladat boldoggá tenni őket. Ha már tudjuk, mennyi napfényre, öntözésre van szükségük, már nyert ügyünk van. Így sokkal könnyebb a kert helyének kitalálása is. Ez a lépés azért is fontos, mert az egész növény fejlődésére kihat, palánta korától egészen a kifejlett növény koráig.

Válaszd ki, mit akarsz termeszteni

Ez a szórakoztató része a veteményeskert tervezésének, de könnyen elvérezhetünk rajta. Éppen ezért fontos az előző pont, hogy tudjuk, milyen adottságokkal rendelkezik a kertünk, így ennek mentén ki tudjuk választani, mit tudunk itt termeszteni.

Magról vagy palántáról?

Van néhány gyakorlati szempont is. Sok kertész minden növényét magról kezd nevelni, mert a magok nagyobb változatosságot mutatnak, mint a palánták. Viszont, ha eredményesek akarunk lenni, akkor érdemes annak is utána járni, hogy mit érdemes inkább palántáról és mit, magról vetni. Ez is nagyban befolyásolja majd a növény termelőképességét és fejlődését.

Esztétika vs. hasznosság

Ugyan sokan elképzelik, hogy tökéletes formák mentén alakítják ki zöldségeskertjüket, de mielőtt nagyon elragadnának a tervezés folyamatai, gondoljunk bele abba, hogy ezeket a növényeket meg kell majd közelíteni. A gyomlálás, a gondozás, az öntözés mind olyan folyamat, ami igényli azt, hogy odaférjünk a növényekhez, nem beszélve arról, hogy rendszeresen vizsgálni kell őket, ha nem akarjuk, hogy betegségek vagy kártevők tönkretegyék őket. Alakítsunk ki utakat az egyes fajtákhoz, figyeljünk, hogy legyenek ösvények, melyek által meg lehet közelíteni a zöldségeket.

Több zöldség termesztése kis helyen?

A veteményeskertet általában nem egyszerre telepíti. Mivel nem egyszerre hozzák termésüket, ha az idő felmelegszik, másokat be lehet telepíteni a helyükre. Más zöldségek csak korlátozott ideig teremnek, és a betakarítás meghosszabbítása érdekében szakaszosan vethetők. Számos egyszerű módja van a növénykertben rejlő lehetőségek maximális kihasználásának, például kicsi vagy törpe növényfajták keverése a felfelé növekvő, kúszó fajtákkal. Ez azért hasznos, mert a magasabb növények képesek árnyékot teremteni a napot annyira nem kedvelő fajtáknak. Így nincs nagy zsúfoltság a kertben, csak békés együttélés.

A kerted gondozása

A veteményeskert rendszeres karbantartást igényel. A zöldségek nem várnak, folyamatosan szükségük van arra, hogy öntözd, ápold őket és környezetüket. Nem beszélve a gyomok eltávolításáról, a kártevők elleni küzdelemről és a talajtakaró használatáról.

A kártevők elleni védekezés

Ahogy említettük ez a kertgondozás része és talán a kártevőirtás a zöldségkertészet létfontosságú része. A legvégső megoldás az, ha valamilyen vegyszerrel tesszük ezt, de mindenek előtt előbb próbáljunk ki házilag is elkészíthető, környezetbarát szereket.

Címlapkép: Getty Images