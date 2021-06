Vedd fel a harcot! (x)

A parlagfű pollenje a nyálkahártyát irritálja, erősen allergén hatású. Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) ellen való védekezés nemcsak az allergiásoknak fontos, hanem a termelőknek is, hiszen a parlagfűvel szennyezett területeken jelentős terméskieséssel lehet számolni. A lakosság és a hatóság munkáját a Nébih által üzemeltetett Parlagfű Bejelentő Rendszer is évek óta segíti. A rendszer segítségével gyorsabban eljutnak a lakossági bejelentések az intézkedő hatóságokhoz, lerövidül az intézkedés időintervalluma, emiatt gyorsabb irtás következik be a területen.

A parlagfű egynyári, magról kelő, melegigényes gyomnövény. Fejlődése megindulásához, csírázásához tavasszal a talaj hőmérsékletének tartósan 6 ºC fölé kell emelkednie. Az őszi fagy hatására elpusztul, csak a magjai élik túl a téli hideg időjárást, hogy tavasszal ismét tömegesen csírázzanak. A parlagfű fő csírázási időszaka április és május hónapban van. Május végétől intenzív növekedési szakasz kezdődik. A parlagfű virágzása hazánkban többnyire július 10. után kezdődik. Tömeges virágzása augusztus és szeptember hónapban van. A termős virágok beporzását a szél végzi.

A parlagfüvet irtani kell közegészségügyi szempontból, a pollenterhelés mérséklése érdekében és a mezőgazdasági kártétele, terméscsökkentő hatása miatt egyaránt. A mezőgazdaságilag nem művelt területeken a rendszeres kaszálás, a termelésbe vont területeken pedig a növényvédő szeres és mechanikai gyomirtás megfelelő időben történő elvégzése a legcélravezetőbb.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése alapján „a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végégig folyamatosan fenntartani”. A törvényi előírás miatt fontos a virágbimbós növény felismerése. Akadályozzuk meg, hogy eddig a fejlettségig eljusson a parlagfű!

A Nébih továbbra is számít a lakosság közreműködésére a parlagfű elleni harcban. Tevékenyen részt vehet a pollenkoncentráció csökkentésében azzal, ha a környezetében található parlagfüvet kiirtja. Egyetlen tő parlagfű is több ezer magot termel, ami a következő évben már csírázik, újabb és újabb pollenszóró növényeket létrehozva.

A Nébih intenzív kommunikációs kampányt folytat a parlagfű elleni össztársadalmi fellépés érdekében. Ezenkívül, a hatósági tevékenység koordinálásával is nyomatékot kíván adni a védekezési kötelezettség teljesítésének, hiszen alapvetően a földhasználó feladata a parlagfű-mentesítés: mindenki felelős a használatában álló földterületért, legyen az néhány négyzetméteres kiskert vagy több száz hektáros szántóföld!

A Nébih Parlagfű Bejelentő Rendszerének az idei évtől mobiltelefonokra kifejlesztett mobilapplikációs változata is elkészül, ami még könnyebbé teszi a parlagfüves területek bejelentését.

Bővebb információk: portal.nebih.gov.hu/parlagfu

(x)