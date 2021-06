Ilyen kerti tavakban hűsölnek most a szerencsés magyarok: nem olcsó, de megéri

A kerti tó nyáron nemcsak díszként szolgálhat, de a terület mikroklímáját is kedvezően befolyásolja, a nyári hőségben felüdülést is ad. Korábban írtunk egy okosan megépített, hűsölésre is tökéletesen alkalmas kerti tóról. Ha odafigyelünk a megfelelő növénytelepítésre és a víz tisztítására, akár mi magunk is megmártózhatunk egy magunk építette kerti tóban a kánikulában.

A növények különböző égtájoláson és vízmélységekben érzik jól magukat, így erre mindenképp figyeljünk oda, amikor megépítjük a tavat, és növényeket telepítünk bele. Az Oázis Kertészet munkatársa, Veres Bettina adott néhány tanácsot, hogy semmiképp ne fogjunk mellé a kerti tóba ültetendő növényeinkkel. A szakember azt is elmondta, hogy a növényeken nem érdemes spórolni, mert ezek a felelősek a kerti tó ökoszisztémájáért, és nem is kerülnek sokba, a lent felsoroltak mindössze 1500-2500 Ft közötti árakon megvásárolhatóak a legtöbb kertészetben.

A vízinövények elhelyezkedése

1. zóna: Vízparti növények: a tópart szélén levő növények, hagyományos kerti talajban fejlődnek, de időnként elviselik a nedvesebb körülményeket is.

2. zóna: Mocsári növények: ezek a folyamatos nedves talajt, esetleg kisebb vízborítást igényelnek

3. zóna: Sekély vízi növények: folyamatos 20-40 cm víztakarást igénylő növények

4. zóna: Mélyvízi és a víz alatt élő növények: gyökereikkel 50-80 cm vízmélységig lenyúló élő vízinövények

5. zóna: Úszónövények: a víz felszínen lebegnek

Mocsári növények ültetésével természetessé tehetjük a tópartot, és a kerti tó béleléséhez használt tófóliát is ügyesen eltakarhatjuk velük a széleknél. A mocsári növény azoknak a növényeknek a gyűjtőneve, amelyek -fajtától függően- 5-20 cm vízmélységben érzik jól magukat. A tavi növények ültetéséhez speciális tavi növénykosarat és tavi virágföldet is vásárolhatunk a kertészetekben. Az árnyas vízpartok közelébe számos növényfaj ültethető, amelyek mindegyike üde, nedves talajon szépen fejlődnek

- modta el Veres Bettina, az Oázis Kertészet munkatársa.

Vízparti, mocsári növények és sekély vízi növények

A kerti tó partjára ültetett látványos, szoliter növények vagy csoportosan telepített, különleges növénytársulások hamar a kert ékességeivé válhatnak. Válasszunk olyanokat, amivel nem sok tennivalónk lesz.

Piroserű vízisóska : érdekes megjelenésű, nagy leveleivel feltűnő bokrot képező növény. A piros levélerek jól kiemelik a levelek élénk zöld színét és alakját. Ha a virágszár megjelenik, törjük ki, különben a növény elkezd visszahúzódni. Nedves helyen a kert más részein is jól fejlődik. Napos vagy félárnyékos helyre ültessük.

: érdekes megjelenésű, nagy leveleivel feltűnő bokrot képező növény. A piros levélerek jól kiemelik a levelek élénk zöld színét és alakját. Ha a virágszár megjelenik, törjük ki, különben a növény elkezd visszahúzódni. Nedves helyen a kert más részein is jól fejlődik. Napos vagy félárnyékos helyre ültessük. Vízi hídőr: legfeljebb 20-30 cm mélyre ültethető, de közvetlenül a vízpartra is telepíthető. Nagyméretű, látványos, élénkzöld levelei tojásdad alakúak, csúcsuk kihegyesedő, levélerezetük párhuzamos. Júliusban, augusztusban nyíló, fehér vagy rózsaszín bugavirágzata nagyméretű. Az anyatő könnyen szaporítható gyöktörzsének szétosztásával.

legfeljebb 20-30 cm mélyre ültethető, de közvetlenül a vízpartra is telepíthető. Nagyméretű, látványos, élénkzöld levelei tojásdad alakúak, csúcsuk kihegyesedő, levélerezetük párhuzamos. Júliusban, augusztusban nyíló, fehér vagy rózsaszín bugavirágzata nagyméretű. Az anyatő könnyen szaporítható gyöktörzsének szétosztásával. Virágkáka: egész Európában elterjedt a dekoratív megjelenésű virágkáka. Akár 150 cm magasra is megnőhet, csoportosan ültetve mutat a legjobban. 15-25 cm mélyre ültetve érzi jól magát. Rizómaszerű gyöktörzsének szétosztásával egyszerűen szaporítható. Levelei háromélűek, szálasak, felületük fényes, színük mélyzöld. Látványos, fehér vagy halványrózsaszín virágai a tőkocsány végén állnak, júniustól egészen augusztusig nyílnak.

egész Európában elterjedt a dekoratív megjelenésű virágkáka. Akár 150 cm magasra is megnőhet, csoportosan ültetve mutat a legjobban. 15-25 cm mélyre ültetve érzi jól magát. Rizómaszerű gyöktörzsének szétosztásával egyszerűen szaporítható. Levelei háromélűek, szálasak, felületük fényes, színük mélyzöld. Látványos, fehér vagy halványrózsaszín virágai a tőkocsány végén állnak, júniustól egészen augusztusig nyílnak. Réti füzény: a kerti tó partjának napos részébe ültessük a réti füzényt (Lythrum salicaria), mely gyógynövényként is ismert vízparti növény, csoportosan ültetve a legmutatósabb. Akár 1 m magasra is megnőhet, levelei lándzsásak, hosszúak. Nagyméretű, feltűnő bugavirágzata lila, bíbor színben pompázik, júniustól egészen szeptemberig nyílik.

a kerti tó partjának napos részébe ültessük a réti füzényt (Lythrum salicaria), mely gyógynövényként is ismert vízparti növény, csoportosan ültetve a legmutatósabb. Akár 1 m magasra is megnőhet, levelei lándzsásak, hosszúak. Nagyméretű, feltűnő bugavirágzata lila, bíbor színben pompázik, júniustól egészen szeptemberig nyílik. Vízi menta: igazi különlegesség a kertben az illatos vízi menta vagy másik nevén balzsamka (Mentha aquatica). A termesztett mentafajtákhoz hasonlóan fogyasztható, alkalmazható fűszer- és gyógynövényként. A vízparton és a kerti tó sekély részébe ültetve is szépen fejlődik. Levelei tojásdad, kerekded alakúak, erősen aromás illatúak. Június végétől szeptemberig nyíló virágai rózsaszín vagy lila színűek, gömb formájúak.

igazi különlegesség a kertben az illatos vízi menta vagy másik nevén balzsamka (Mentha aquatica). A termesztett mentafajtákhoz hasonlóan fogyasztható, alkalmazható fűszer- és gyógynövényként. A vízparton és a kerti tó sekély részébe ültetve is szépen fejlődik. Levelei tojásdad, kerekded alakúak, erősen aromás illatúak. Június végétől szeptemberig nyíló virágai rózsaszín vagy lila színűek, gömb formájúak. Nőszirom vagy írisz: a kerti tó különlegességei a különböző színekben pompázó vízparti nőszirom fajok, melyek a kert napos részén érzik jól magukat, földalatti rizómáikkal könnyen terjednek. A szibériai nőszirom (Iris sibirica) számos változattal büszkélkedhet. 70-80 cm magasra nő, levelei kardszerűen felállók, nagyméretűek. Dekoratív, sötétlila, kékeslila színű virágzata májustól júniusig nyílik. Gyakori nősziromfaj a sárga nőszirom (Iris pseudacorus). Nagyméretű növény, levelei akár az 1 m hosszúságot is elérhetik. Rikító sárga virágai májustól július elejéig nyílnak, üde színfoltot varázsolnak a kertben. A sárga nőszirom szintén védett növény, ezért csak kertészetekben szerezzük be.

a kerti tó különlegességei a különböző színekben pompázó vízparti nőszirom fajok, melyek a kert napos részén érzik jól magukat, földalatti rizómáikkal könnyen terjednek. A szibériai nőszirom (Iris sibirica) számos változattal büszkélkedhet. 70-80 cm magasra nő, levelei kardszerűen felállók, nagyméretűek. Dekoratív, sötétlila, kékeslila színű virágzata májustól júniusig nyílik. Gyakori nősziromfaj a sárga nőszirom (Iris pseudacorus). Nagyméretű növény, levelei akár az 1 m hosszúságot is elérhetik. Rikító sárga virágai májustól július elejéig nyílnak, üde színfoltot varázsolnak a kertben. A sárga nőszirom szintén védett növény, ezért csak kertészetekben szerezzük be. Mocsári gólyahír: a hazai vizes területek egyik legdekoratívabb vízparti növénye, mely nem csak napsárga virágaival, de látványos leveleivel is díszít. A növényt legfeljebb 20 cm mélyre érdemes ültetni. Fényes, mélyzöld, szív alakú változatos méretűek lehetnek. Élénksárga, öt sziromlevélből álló, mutatós virágai egész tavasszal nyílnak.

a hazai vizes területek egyik legdekoratívabb vízparti növénye, mely nem csak napsárga virágaival, de látványos leveleivel is díszít. A növényt legfeljebb 20 cm mélyre érdemes ültetni. Fényes, mélyzöld, szív alakú változatos méretűek lehetnek. Élénksárga, öt sziromlevélből álló, mutatós virágai egész tavasszal nyílnak. Vízitök: úgy néz ki, mint egy nagy boglárka, nagy, kerek levelek vidám, sárga virágokkal. A sárga vízitök (Nuphar lutea) bármely nagy kerti tóba különleges színt visz. A virágok keserű ízűek, ezért a halak békén hagyják a sárga vízitököt. A réti füzényt tavasszal ültesse el. A virág nyáron virágzik. Az ültetési mélysége 40-120 cm, napos hely a legideálisabb ennek a vízi növénynek.

Nyílfű Remekül mutat a kerti tó szegélyeként ültetve a nyíllevelű nyílfű (Sagittaria sagittifolia). 10- 40 cm mélységbe ültessük, a tópart napos részére. Gumós gyöktörzsének köszönhetően tavasszal könnyen szaporítható tőosztással. A nyílfű változatos levélalakjáról ismert, a vízből kiálló levelek hosszú szárakon állnak, nyíl vagy lándzsás háromszög alakúak, a vízszint alá merült levelei nagyobb méretűek. Különleges megjelenésű virágai júniustól augusztusig nyílnak. A virágok közepe lila, bíbor színű, a sziromlevelek fehérek, a lepellevelek töve bíbor színben pompázik.

Remekül mutat a kerti tó szegélyeként ültetve a nyíllevelű nyílfű (Sagittaria sagittifolia). 10- 40 cm mélységbe ültessük, a tópart napos részére. Gumós gyöktörzsének köszönhetően tavasszal könnyen szaporítható tőosztással. A nyílfű változatos levélalakjáról ismert, a vízből kiálló levelek hosszú szárakon állnak, nyíl vagy lándzsás háromszög alakúak, a vízszint alá merült levelei nagyobb méretűek. Különleges megjelenésű virágai júniustól augusztusig nyílnak. A virágok közepe lila, bíbor színű, a sziromlevelek fehérek, a lepellevelek töve bíbor színben pompázik. Sás Csoportosan ültetve mutat jól a kerti tó partján az éles sás (Carex gracilis), mely élénk színű leveleivel és virágaztával is díszít. 20-60 cm mélyre érdemes ültetni. Fényes, élénkzöld színű levelei keskenyek, először felállók, majd elhajlók. Virágzata látványos, vörösbarna, sötétbarna színű, porzós füzérkéi felállók, később bókolók.

Csoportosan ültetve mutat jól a kerti tó partján az éles sás (Carex gracilis), mely élénk színű leveleivel és virágaztával is díszít. 20-60 cm mélyre érdemes ültetni. Fényes, élénkzöld színű levelei keskenyek, először felállók, majd elhajlók. Virágzata látványos, vörösbarna, sötétbarna színű, porzós füzérkéi felállók, később bókolók. Mocsári nefelejcs Apró, világoskék virágaival díszít a mocsári nefelejcs (Myosotis palustris), mely csoportosan ültetve mutat legszebben. Legfeljebb 25-35 cm magasra nő, 5-15 cm-es vízmélységbe ültessük, a kerti tó napos részébe. Tőosztással egyszerűen szaporítható, ennek optimális időpontja tavasszal vagy kora ősszel van. A mocsári nefelejcs szára gyakran apró szőrökkel borított, levelei élénkzöld színűek, hosszúkás, lándzsás alakúak. Májusban, júniusban nyíló szabályos virágai világoskék, égkék színűek.

Apró, világoskék virágaival díszít a mocsári nefelejcs (Myosotis palustris), mely csoportosan ültetve mutat legszebben. Legfeljebb 25-35 cm magasra nő, 5-15 cm-es vízmélységbe ültessük, a kerti tó napos részébe. Tőosztással egyszerűen szaporítható, ennek optimális időpontja tavasszal vagy kora ősszel van. A mocsári nefelejcs szára gyakran apró szőrökkel borított, levelei élénkzöld színűek, hosszúkás, lándzsás alakúak. Májusban, júniusban nyíló szabályos virágai világoskék, égkék színűek. Fekete nadálytő Gyógynövényként is ismert kerti dísznövény a fekete nadálytő (Symphytum officinale), mely a kert nedves területeire, a kerti tó partjára telepíthető. Hazánkban sok helyen előfordul vizes helyeken, mocsárréteken, láperdőkben. A fekete nadálytő akár 80-100 cm magasra is megnőhet, minden része érdes szőrökkel borított. Szálas levelei nagyméretűek, júniusban, teljes virágzásban gyűjthetők. Májusban, júniusban nyíló virágai lehetnek fehérek, bíborszínűek, sötétlilák.

Mélyvízi és víz alatti növények

A vízalatti növények nem nagyon látszanak, de semmiképp nem szabad kihagyni őket a tóba telepítendő növények közül. Oxigéntermelésük nagyon fontos a halak számára, és a komfortérzetüket is növeli, mivel szívesen bujkálnak a növények között. A tó szervesanyag egyensúlyának beállításához is rendkívül fontosak a vízalatti növények, így telepítésükkel csökkenthetjük az algásodást.

Ami viszont az összes növényre elmondható, ha halakat tartunk benne: tápoldatozzuk őket a nyári időszakban, olyan természetes szerekkel, amelyek nem ártanak í vízi élővilágnak, sem a halaknak, sem a bogaraknak-rovaroknak, vízi csigáknak. Ebben bármelyik kertészet segítséget nyújt

- emelte ki a szakember.

Tavirózsa vagy tündérrózsa

Mindenképp telepítsünk a tóba, hiszen május végétől október elejéig virágokkal díszíti a tavat. Emellett a tavirózsa levelei árnyékolják is a vizet, így megóvják a túlzott felmelegedéstől és az algásodástól. A felesleges szervesanyagot is felhasználja a növény. Gyökérzetük a víz alatt, leveleik és virágaik a tó felszínen úsznak. Fontos szerepet töltenek be a a víz tisztán tartásában mivel leveleikkel árnyékolják a vízfelszínt és így csökkentik az algák szaporodását. Sok változatos méretű faj található amelyek legkisebb példányai alig egy A4-es papírlapnyi területen terjednek szét míg a nagyobb növésűek 2 - 2,5 m2-es vízfelszín területét is beteríthetik. Virágszínüket tekintve fehér, sárga, rózsaszín, mályva, vörös színben, sőt egyes példányok pl: a 'Paul Hariot' fajta a virágaik öregedése során egyre sötétebb árnyalatokat öltenek. Virágzási idejük májustól egészen szeptemberig biztosított.

Úszónövények

Úszónövényeket több szempontból is fontos telepíteni a kerti tóba. Árnyékoló funkciójuk miatt nem engedik túlzottan felmelegedni a tavat, gátolják az algásodást is, mivel nemcsak hogy nem engedik napfényhez jutni az algákat, de el is szívják a szerves anyagot előlük a vízből. Nem utolsó sorban pedig nagyon dekoratívak, és természetes hatást adnak a kerti tónak.

A legmélyebb zónában, ahol a halak télen elvermelnek, tavirózsák nyílnak. Az a jó, ha minél nagyobb felületen van helyük egy kerti tóban, a halak ugyanis elbújhatnak a leveleik között. Aztán van a középzónában vízilófarok, víztisztítónak hínárfélék, például süllőhínár, ezek megkötik az algát, keskenylevelű gyékény is van csoportosan, 20-30 centi mélységben fekete és sárga nőszirom nyílik, a tó szélén pedig pénzlevelű lizinke, futóka, gólyahír, kaméleonvirág. A part szélén a sások szétterülnek, tavasszal a hagymások nyílnak, a kökörcsin, nefelejcs, ibolya, de az egész kertet úgy terveztem meg, hogy folyamatosan nyíljanak a tóban és mellette a virágok, minden évszakban legyen miben gyönyörködni. Aztán van itt még japán juhar, fenyők – mind bent kezdték karácsonykor, mert csak konténerben veszek fenyőt – vörös, üdezöld növények: japán borbolya, kecskerágók, hortenzia, árnyékliliom

- osztotta meg velünk a tapasztalatait a gyakorló kerti tó tulajdonos, Kontér Ildikó.

