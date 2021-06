Horror áron a magyar cseresznye a piacokon: ezzel a trükkel jóval olcsóbban megveheted

Az idei tavaszi sokk után, ami a fagykár miatt érte a termelőket, pozitív csalódás a cseresznye. Akkor elszomorító volt a helyzet. Ehhez képest a nagybani piacon most azt látni, hogy bőséggel szüretelnek az országban.

A cseresznyeszezon hazánkban, a legtöbb gyümölcs- és zöldségféléhez hasonlóan kéthetes csúszásban van – adta hírül még pár napja a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (Fruitveb) is. Kelemen Péter, a terméktanács alelnöke még arról nyilatkozott, hogy idén a hűvös és csapadékos tavasz miatt feleannyi cseresznye terem, mint a sokéves átlag. Magas áron is kezdték árulni, akár 2500–3000 forintot is elkértek kilójáért.

Két hete még majdnem harmadával volt magasabb a cseresznye ára, mint tavaly, de a múlt héten is 2,5 százalékos drágulást regisztráltak, amikor 1050 forintos kilónkénti árakon ment a gyümölcs a nagybanin az Agrárközgazdasági Intézet Piaci Információs rendszere (PÁIR) szerint. A Lehel piacon persze már 500 forintért is lehet cseresznyét venni, de a kofák többsége az 1000-1600 forintos árkategóriában kínálta. A Bosnyák téri piacon is hasonlóak voltak a cseresznyeárak előző nap: a legolcsóbb 800, a legdrágább 2800 forintba került.

Sok a fiatal és kisgyermekes család Gyöngyösön is

Gyöngyös mellett, a 3-as főút (77-78-as kilométerénén) mellett már beindult a Szedd magad. A családi gazdaság 25-26 éve foglalkozik cseresznyével.

Az idei év termése elmarad az átlagos évekhez képest, de a tavalyihoz viszonyítva sokkal jobbnak ígérkezik a cseresznye, akkor ugyanis nálunk Gyöngyösön teljesen elfagyott

– közölte Székely Gábor termelő a HelloVidékkel.

Idén is volt fagykárunk, részleges és totális is. Igaz, hogy most a korábbi évekhez képest méretben és minőségben is elmarad a termés, de legalább van! Elég hosszú, és hűvös tavaszunk volt, nem tudott a gyümölcs úgy érni, ahogy kellett volna. A lombozat szép, azzal nincs baj, de a termés jóval apróbb a megszokotthoz képest. A cukortartalma sincsen ott, mint egy jobb években.

– összegzett Székely Gábor.

Többféle fajta cseresznyét árulnak Gyöngyösön, van egy konzervipari fajtájuk, és többféle ropogós, befőzésre alkalmas gyümölcsöt is kínálnak Szedd magadban. 10 napja nyitottak ki, a termelő szerint durván még 2-3 hétig lehet szüretelni, viszont ha marad a nagy meleg, akkor hamarabb be kell zárniuk.

Székely Gábor szerint náluk Gyöngyösön is egyre népszerűbbek a Szedd magad akciók, sok a fiatal és kisgyermekes család, közösségi programként is érkeznek hozzájuk: nagy előnyünk, hogy közel a Mátra, sokan összekapcsolják a cseresznyeszedést egy hétvégi túrával. Árban idén drágítottak, tavaly 500 forintért lehetett a cseresznyének kilóját szedni, idén 800 forintért kínálják.

Így is alatta vagyunk a piaci áraknak, nyilván az áremelkedést termelési költségek is befolyásolják

– tette hozzá a gyöngyösi termelő.

Lehet kóstolni, direkt úgy ültették a fákat Győrszentivánon

Győr közelében, a 120 hektáron, szintén családi gazdaságban termelő Nagy család sok lábon áll. 5 különböző fajta cseresznyéjük van, az alap gyümölcsök mellett foglalkoznak még bodzával és homoktövissel is. Minden fát öntözőcsöves rendszerrel locsolnak, 20-40 munkavállalóval szedik most is a cseresznyét. A terület egy részén 100 éve gyümölcsös áll, de ők 25 éve foglalkoznak vele. 8-10 éve még csak a kereskedőknek szállítottak, de egy ideje részben átálltak a Szedd magadra.

Mert az a gyümölcs, amit saját magad szedsz le, megfizethetetlen! Így éretten kerülhetnek a fogyasztókhoz, mert valljuk be, az érett gyümölcsnek teljesen más az ízvilága, a vitamin- és beltartalma, mint a boltban vagy a zöldédségesnél vásárolhatónak

– közölte Nagy Gábor.

A győrszentiváni Szedd magadra is egyre többen jönnek, az sem probléma, tette hozzá a termelő, ha többet esznek, mint amennyit megvesznek. Számukra az is fontos, hogy az emberek tényleg megtapasztalhassák, valójában milyen ízű a gyümölcs, hogy egy cseresznye nem csak egyféle lehet.

Szabadon körbe lehet járni, lehet kóstolni, direkt úgy ültették a fákat, hogy a különböző sorokba különböző fajtákat telepítettek, hogy mindenki megtalálhassa, melyik ízlik neki a legjobban.

Sokan jönnek ki délutáni programként is – amit nem bánunk, örülünk, ha a gyerekek is eszik a finom gyümölcsöket

– mesélte.

Múlt héten pénteken kezdték el a cseresznye előszedését, de a fák nagyon „tarka-barka” képet mutatnak:

Tavasszal nagy virágzás volt, de a -7,2 fokos fagyban a bibék belső részei megfáztak. Ez a virágokon még nem látszott, csak a termésen. Hiába jöttek a méhek, nem találtak nektárt. Van olyan fánk, amin alig van cseresznye, a másik roskadásig tele. Másrészt a termésünk is apró, országosan is jellemző, hogy a korábbi átlag alatt van. Amit szedni sem lehet, azt le kell ráznunk, és pálinkaalapnak megy

-mondta el.

Idén Győr környékén jóval kevesebb a termés, össze-vissza érnek a fák. A szedők dolgát a 35 fokos hőség sem könnyíti meg:

Minden nap 28-30 emberrel kint vagyunk a tűző napon. De nekünk itt Győr határában nemcsak az időjárással kell megküzdenünk, hanem a folyamatos munkaerőhiánnyal is. Minden reggel azzal nyitunk, vajon ma hányan jönnek dolgozni! Nehéz felvenni a bérek tekintetében a versenyt a multinacionális cégekkel!

- tette hozzá a győrszentiváni termelő, aki nem jósol hosszú szezont: a cseresznye hamarosan, egy másfél héten belül el fog tűnni. Győr mellett egyébként idén 600 forint a Szedd magad cseresznye kilója.

Nagyvenyimen legalább nagyszemű a cseresznye

A Venyim Gyümölcsösben a szamóca a fő termék, aminek ennek most lett éppen vége. Árulnak Szedd magadba almát is – ahogy a tulajdonos fogalmaz, a cseresznye és a meggy csak köztes termékük. Náluk az eperből és az almából van nagyobb kereslet.

Idén nagyon gyors szezon várható: „a korai fajták késnek, a késői fajták normál időben vannak, a mostani, meg a következő hétvége lesz a cseresznye Szedd magad, de egyébként már egy hete tart a szedés

– tudtuk meg.

Itt harmad-fél termés van, fajtától függően, a tavalyihoz képest annyival jobb a helyzet, hogy legalább nem ázott meg, és „csattogott szét”, mint tavaly, amikor a sok eső, a magas nedvességtartalom miatt szétrepedt a fán a termés.

A mostani kánikula nem okoz problémát. Náluk a cseresznye méretével sincs idén gond, nagy szeműek: 26-28-30 milliméteresek.

A szobi cseresznyéskert idén nem nyit ki

Vannak olyan termelők, akik a tavaszi fagyok miatt akkora kárt szenvedtek, hogy idén ki sem nyithatnak. Nem lesz például Szedd magad cseresznye a Dunakanyarban, Szobnál:

Sajnos a korai fajtáink 100%-os fagykárt szenvedtek. A közép és kései fajtáinkon 5-10%-os a termés, ami a Szedd magadot lehetetlenné teszi, így idén a cseresznyéskertet nem nyitjuk meg.

– közölte a szobi termelő.

Mielőtt elindulunk, azért keressünk rá, telefonáljunk!

Mivel az idei tavasz nagyon hűvös volt, ezért csúszhat, vagy ahogy fentebb látjuk, el is maradhat a cseresznye szedése. Indulás előtt ezért is érdemes a termelők által megadott telefonszámon, közösségi oldalon érdeklődni.

Szedd és vedd magad cseresznye - Nagyvenyim

Termelő: Venyim Gyümölcse Kft.

Helyszín: Nagyvenyim Major 1.

Fontos: : Érdemes előre bejelentkezni a +36204699761 telefonszámon.

Szedd magad cseresznye - Pomáz

Termelő: Piliskert Kft.

Helyszín: Pomáz Dolinai út vége

Fontos: Érdemes előre bejelentkezni a +3626325346 telefonszámon

Szedhető fajták: Van, Katalin, Germersdorfi

Szedd magad cseresznye - Környe

Termelő: Venter Mihály

Helyszín: Környe Tatai út 8119 (A kert, Környe és Tata között található. Környétől körülbelül 1 km-re Tata felé haladva bal oldalon.)

Fontos: Érdemes előre bejelentkezni a +36202158998 telefonszámon.

Szedd és vedd magad cseresznye - Gyöngyös

Termelő: "Székely föld" Székely családi gazdaság

Helyszín: Gyöngyös 3-as útnál

Fontos: Érdemes előre bejelentkezni a+36302324890 telefonszámon.

Vedd magad Cseresznye - Gárdony

Magyarország Fejér Gárdony Sreiner tanya 1.

Termelő: Gárdonyi Géza Mezőgazdasági Szövetkezeti Zrt.

Bejelentkezés: Ajánlott

Telefon: 0622570333

Szedd és vedd magad Cseresznye - Siklós

Siklós Siklós, Vokányi út

Termelő: Kelbert Miklós

Bejelentkezés: Kötelező telefonon

Telefon: 0630/6784983

Szedd és vedd magad Cseresznye - Szár

Fejér megye, Szár, Rákóczi út 136

Termelő: Nausch Ildikó

Bejelentkezés: Kötelező telefonon

Telefon: 06209262512

Vedd magad Cseresznye - Nógrád

Nógrád megye, Nógrád 2642 Nógrád Rákóczi utca 7.

Termelő: Holma Balázs

Bejelentkezés: ajánlott

Telefon: 06303463952

Szedd és vedd magad Cseresznye - Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Mátészalka Nagyszőlő

Termelő: Lengyel Család Cseresznyéskert

