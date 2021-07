Újabb csapás a magyarok kedvenc gyümölcsére: új kártevő pusztítja a kajszibarackot

A tavaszi fagyok gyorsan tönkre tehetik a termés jelentős részét, ez pedig sajnos ebben az évben sem történt másként - írja az Agrárszektor. Nébih is megerősítette, hogy a legnagyobb problémákat a szokatlanul enyhe telek jelentik, valamint a kései, márciusi és áprilisi fagyok:

Az utóbbi évek tapasztalata az Magyarországon, hogy ami lényegesen megváltozott, az a tél. Rendkívül enyhe teleink vannak, legfeljebb a tél végéhez közeledve lehetnek az évszakra jellemző hidegebb periódusok. Emiatt a termesztett csonthéjas gyümölcsfajok nagyon korán megindulnak, és ezért tudnak különösen komoly károkat okozni a tavaszi lehűlések és fagyo

- árulta el a Nébih.

Ráadásul az eddigi betegségek mellé egy újabb veszélyforrás bukkant fel, méghozzá az idegenhonos kajszilevéltetű. Az új kártevő egy súlyos növényi betegséget, a kajszihimlőt okozó vírust is aktívan terjeszti, de közvetlenül is képes károkat okozni. Ezért a kertekben és a gazdaságokban is el kell kezdeni védekezni ellenük.

Árak tekintetében sem lehetünk felhőtlenül boldogok

Az Európai Unión belül egységes a piac, a hazai kajszi termésmennyiség alakulása önmagában nem határozza meg az árakat, hiszen ebben az esetben az összes európai termésmennyiséget kell figyelembe venni, miután szabad az áruforgalom. Az azonban biztos, hogy ahogyan az elmúlt években tapasztalhattuk, idén sem lesznek olcsóbbak a gyümölcsök. A nagybani piacon a magyar kajszibarack kilójáért 850-1000 forintot kell fizetni, míg az importért 1000-1100 forintot. Bár a legtöbben talán az őszi, - kajszi és lapos barackkal, illetve nektarinnal találkoznak az áruházakban vagy a piacokon, ennél lényegesen több fajta érhető el hazánkban.

Magyarországon 70-nél is több kajszifajtát termesztenek árutermelő ültetvényeken, melyek részben hazai, részben pedig az EU-s piacokon értékesülnek

- tudtuk meg a hivataltól. Majd hozzátették, hogy az a helyi piactól függ, hogy ki, hány féléhez jut hozzá.

Címlapkép: Getty Images