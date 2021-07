A legfontosabb kerti munkák júliusban: itt a 10 pontos feladatlista a sok termésért

1. Ritkábban, de alaposabban öntözzünk

A július az egyik legmelegebb hónap és bár most sok helyen egészen sok csapadék érkezett, alapvetően ez a hónap inkább aszályosnak számít a szakemberek szerint, ezért ügyelnünk kell rá, hogy a talaj soha ne száradjon ki. Ez nagy kihívást jelenhet minden kertész számára. A profi kertészek legtöbbször a korai órákban, a hajnali napsütésben locsolnak, mivel így napközben van ideje párologni a földnek. Sokan öntöznek este, bár ez kevésbé jó megoldás, mivel gyakori lehet a gombásodás.

A nedvesség megőrzésének érdekében tuti tipp lehet, ha a locsolás mellett mulcsot szórunk a növények töve köré.

2. Ügyeljünk a pázsitra is!

Az egészségesebb gyep érdekében tanuljunk meg mélyebben és ritkábban öntözni! Elég hetente egyszer vagy kétszer, de akkor alaposan! A mennyiség természetesen változhat a helyi időjárási viszonyoktól, a talajtípustól, a fűfajtól is. Ha ritkán és mélyen öntözzük, akkor a fű gyökerei mélyebben kezdnek el nőni a talajban.

Fontos szabály, hogy csak kánikulában, akkor is a legnagyobb hőségben (35 fok környékén) szabad naponta locsolni a gyepet, de ilyenkor is inkább csak a homokos talajon!

A néhány perces „kutya futtában” locsolás nem öntözés, de a másik végletbe sem szabad esni, hogy vízben álljon a kert. Figyeljünk arra, hogy csak annyi vizet öntözzünk ki, amit elbír a talaj, és ami fel tud száradni a következő locsolás előtt. Számos gyom kedveli az állandó, nedves környezetet. Ilyen az egynyári perje és a muharfélék is, amelyek augusztusban rendre elfertőzik a kert.

Tilos a füvet nyári időszakban este öntözni! A felmelegedett talaj a vizet nagy intenzitással elkezdi kipárologtatni és ezzel a gombás fertőzéseknek teremt ideális körülményeket.

Júliusban a fűnyíró vágásmagasságát emeljük feljebb és 4-5 centi alá ne menjünk a legmelegebb hetekben, hogy elkerülhessük a szálak kiszáradását és a pázsit sárgulását. A korábban kiszáradt foltokat ne most pótoljuk, mivel a magokból ilyenkor jóval kevesebb hajt ki.

3. Gyomirtás, gereblyézés

Nagyobb esők után vagy, ha többet locsolunk természetesen a gazok, gyomok is hamarabb nőnek ki a kertben, amikért érdemes rendszeresen kihúzni, hogy ne fajuljon el a helyzet. A gyomláláson kívül a gereblyézést se felejtsük le, amivel felfrissíthetjük a talajt.

4. Tűző napsütés: védjük kertünket és védjük magunkat!

Nagyon fontos, hogy ügyeljünk a növények fényigényére és mivel ilyenkor nagyon erős lehet a napsugárzás jó, ha az ablakban vagy a teraszon, erkélyen tartott növények nem érintkeznek közvetlenül a déli órákban napfénnyel, hanem félárnyékos helyre tudjuk őket tenni. Amire érdemes még figyelni, hogy locsoláskor ne közvetlenül a növényre öntsük a vizet, hanem a cserép alá helyezett tálkába.

A kertben töltött idő nagyon jó hatással van az emberre, ám a nyári erős UV sugárzástól jobb, ha megvédjük magunkat. Állítsunk napernyőt, napvitorlát és árnyékoljuk a kert pihenésre, üldögélésre használt részeit.

5. A veteményesben sem áll meg az élet

A következő növényeket még bátran elvethetjük, ha augusztusban szeretnénk még szüretelni: csemegekukorica, bab, retek, cékla, fehérrépa, sárgarépa, őszi saláta, kelkáposzta és spenót. Érdemes arra gondolni, hogy egy kis területű kert is képes szép mennyiségű termést hozni, csak oda kell figyelni a benne lévő növények gondozására.

6. Itt az ideje a paradicsom kacsozásának is

A termésnövelés érdekében a kacsozást elsősorban a folyton növő paradicsomoknál érdemes elvégezni. Ez azért fontos, mert a segítségével nagyobb termést érhetünk el, ugyanis a paradicsombokor nem burjánzik el olyan könnyedén, alakíthatjuk a növény formáját.

A legmagasabban növő virágot soha ne metsszük le, mivel ha megtesszük, akkor a növény nem fog tovább felfelé nőni, sokkal bokrosabb lesz, a terméshozam visszaesik. Távolítsuk el a növény tövénél keletkező úgynevezett fattyúhajtásokat és a hónaljhajtásokat. Fontos, hogy még akkor szabaduljunk meg ezektől, amikor kicsik, később ugyanis sérülhet az egész növény.

7. Természetes tápanyag-utánpótlásról is gondoskodjunk

Kiskertünkben természetes trágyázási megoldás lehet, ha csalánt áztatunk vízbe, majd egy hét elteltével ezzel öntözzük a növényt. De ha nincs időnk bajlódni ezzel, akkor már többféle, hasonló technológiával készített tápoldat is beszerezhető az árudákban. Ezek a növényi kivonatok is csodákat tudnak művelni.

6. A szüretelést se feledjük el!

A szüretelés nem csak az őszi feladatlista része, nyáron is aktuális tevékenység és ha már egész évben dolgoztunk a kertben pont a munkánk gyümölcsét hanyagolnánk el? A gyümölcsöt termő növényeinket folyamatosan tartsuk szemmel és szedjük le róla a már megérett termést. A bokrok, fák alá hullott gyümölcsöket mindig szedjük össze, hogy megőrizhessük a növények egészségét.

7. A sövények gondozása

A díszfák, bokrok, sövények nyári metszését, újraformálását szinte egész nyáron, folyamatosan végezhetjük. Ha nincs aszály és kánikula, akkor épp időben vagyunk a tűlevelű és örökzöld sövények metszésének, amelynek során a növények tetején és két oldalán fejlődött hajtásokat kurtítsuk meg, alakítsuk a kívánt formára őket.

8. Zöldmetszés is lassan esedékes

A csonthéjas gyümölcsöknél (cseresznye, meggy, korai szilva és kajszi) a szüret végeztével, úgy július végéig, a téli metszéshez hasonló volumenű beavatkozás a zöldmetszés. A periferiális részek ritkításával gondoskodhatunk a fák belsejének kedvezőbb fényviszonyairól, mely egyben növeli a korona belsejének generatív aktivitását, azaz a termőrészek vitalitását is. Az őszibarack esetében a tervezett szüret előtt 3 héttel szabadítsuk ki a fejlődő gyümölcsöket az árnyékból a jobb gyümölcsszíneződés érdekében, valamint július végén célszerű a katlan korona belsejéből a sűrűsítő, befelé növő hajtásokat eltávolítani.

9. Újra támadnak a meztelencsigák

Akár 12-15 cm hosszúra is megnőhet, folyton éhes, minden növényt, válogatás nélkül megeszik, de a vastag, húsos levelű növényeket, a gumókat, a gyökereket imádja a legjobban. Nem elég, hogy lerág mindent, amit nem neki ültettünk, a megmászott növényeket még ürülékével és nyálával is szennyezi. Borzasztó gyorsan szaporodik, úgyhogy az első és legfontosabb jó tanács, ha észleljük, azonnal lépjünk (rá), bár nagyon nem mindegy, hogyan védekezünk ellene!

A legegyszerűbb és legtermészetesebb védekezés ellenük, hogy menjünk ki este a kertbe, és zseblámpa fényénél, vagy a reggeli szürkületben gyűjtsük össze őket. Dobáljuk bele egy sós vízzel teli vödörbe, ott gyorsan elpusztulnak. Sokan a földterületen is sóznak, ami egyrészt környezetkárosító, másrészt a földnek is roppant káros – ezt senkinek sem ajánljuk. További meztelencsiga-ölő módszerről itt olvashatsz!

10. Tetvek ellen is muszáj védekezni

Legnagyobb számban ilyenkor júliusban a levéltetvek különböző fajai támadják meg növényeket, amelyeknek egy év alatt akár 10-12 nemzedéke is kialakulhat. A levéltetvek szívó kártevők, elsősorban a növények fiatalabb részeit szívogatják, ezért a hajtások végein figyelhetőek meg először. Szívogatásuk nyomán a levelek torzulnak, nem tudnak növekedni a hajtások, ami így terméskiesést okoz. Emellett a levéltetvek óriási veszélyt jelentenek a növényeinkre azzal is, hogy számos vírust terjesztenek, amelyek ellen nem mind lehet hatékonyan védekezni. Ellenük is védekezhetünk természetes módon, erről korábban részletesen itt írtunk!

Címlapkép: Getty Images