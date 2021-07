Támadnak a szúnyogok: nagy lehet a baj, ezt tehetjük az inváziós fajok ellen

A biológus szerint a szúnyogok előnyt adnak az emberiség számára, hogy felkészüljön az általuk terjesztett betegségekre, szemben az olyan világjárványokkal, mint a Covid-19. Ezt az előnyt csak akkor tudjuk kihasználni, ha hatékonyan védekezünk a betegséget terjesztő szúnyogok ellen, és biológiailag gyérítjük az állományt. Ellenkező esetben az olyan betegségek, mint a Zika vírus vagy a chikungunya vírus egyre jellemzőbbé válhatnak Magyarországon, írja a Portfolio.

Az ország számos településén már most is elterjedtek az inváziós szúnyogfajok Magyarországon. Jó példa erre Barcs, ahol nagyon sok ázsiai tigrisszúnyoggal lehet találkozni, de ugyanez elmondható Budapest egyes kerületeire. A ház körül még a mostani időjárás mellett is hatékonyan szaporodnak

– mondta el a portálnak Kemenesi Gábor.

Magyarországon biztosan jelen van már az ázsiai tigrisszúnyog, a koreai szúnyog, valamint a japán bozótszúnyog is. Kemenesi szerint a klímaváltozás hatása kedvez az inváziós szúnyogoknak, hiszen ezek a fajok a mostanában igen jellemző váltakozó - száraz majd hirtelen nagy csapadékkal járó - időjárási körülmények közt jól érzik magukat.

A globális folyamatok elhozhatják azokat a szúnyogfajokat Európába, amelyek olyan betegségeket terjesztenek, mint a Zika vagy a Dengue-láz, figyelmeztetett a virológus, aki már nyolc éve kutatja a Magyarországon jelenlévő csípőszúnyogokat.

Olaszországban már többször is megjelent a chikungunya-láz, ahol nagy járvány még nem alakult ki, de ízelítőt már kapott az ország az inváziós szúnyogok hatásából

– figyelmeztetett Kemenesi, aki szerint bár ez a betegség nem halálos, nagyon súlyos ízületi fájdalommal és lázzal jár, és okozhat tartós egészségkárosodást. A vírust az ázsiai tigrisszúnyog és az egyiptomi csípőszúnyog terjeszti, de jelenlegi tudásunk szerint a koreai szúnyog is képes erre.

Az egzotikus, trópusi vírusokat az inváziós szúnyogok is elhozhatják Európába, amelyek ezeket a betegségeket eredetileg hazájukban is terjesztik. A klímaváltozás miatt egyre jobban érzik magukat Európa-szerte, és csak idő kérdése, hogy helyben is terjedni tudjanak ezek a betegségek, ha nem gyérítjük megfelelően, illetve elhanyagoljuk a szúnyogállományt.

A helyzet komolyságát jelzi, hogy az Ökológiai Kutatóközpont és a Pécsi Tudományegyetem elindította a szúnyogmonitor programját. Bárki segíthet abban, hogy felkerüljenek ezek az inváziós szúnyogok Magyarország térképére. Jellemzően kontrasztos fekete-fehér csíkozásúak, de ha valaki bizonytalan abban, hogy inváziós szúnyogot lát-e, akkor lefényképezheti, és a szakértők segítenek megállapítani. De rendelkezésre áll már magyar nyelven is a Mosquito Alert telefonos applikáció.

Tájékoztatni kell a lakosságot, hogy miképp védekezhetnek a szúnyogok ellen, hiszen az inváziós fajok nem árterekben, hanem a házak körül fejlődnek.

Meg kell akadályozni, hogy kifejlődjenek, ez pedig a ház körüli környezet rendben tartásával, ellenőrzésével, egyszóval tudatossággal oldható meg

– vélekedett a szakértő.

Ha a hordókra vagy más eszközökre szúnyoghálót teszünk, akkor, ha ki is kelnek a nedves helyeken, nem tudnak megcsípni bennünket. Ezzel egyetlen kertben több ezer szúnyog kikelését lehet megakadályozni.

A földrajzi felderítés és a szúnyogok vizsgálata, monitorozása adott, amelyre a biológiai irtás, a lakossági tájékoztatás és a mozgósítás a megoldás.

A teljes cikk itt olvasható.

Címlapkép: Getty Images