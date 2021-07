Szuperegészséges őrület vagy úri huncutság? Ezért ilyen drágák az ehető virágok

Nem ördögtől való a virágevés, csak valahogy elfeledkeztünk róla. Már a kínaiak, a görögök és a rómaiak is felhasználták az étkezésükhöz. Sok nemzet készít ma is ételeket belőlük, gondoljunk csak az olasz vagy az indiai gasztronómiára. A virágok hozzáadásával nem csak színt vihetünk a konyhánkba, hanem különleges ízvilágokat is alkothatunk belőlük. Gondoljunk csak a levendulára, mennyiféleképpen hasznosítható ez az erős aromájú lila virág, aminek épp most van a fő szezonja.

Papp-Felber Anita, a Gazt-evő blog szerzője sem veti meg a levendulát, de ahogy meséli, előszeretettel kísérletezik inkább a kevésbé bejáratott, különlegesebb virágokkal és eljárásokkal. Számtalan, nálunk még ismeretlenül csengő ehető virággal is foglalkozik. Sosem hallottunk például az eper-spenótról, ami valóban sajátosan szép piros termésével és méregzöld leveleivel remek díszítés lehet egy nyári hűsítő limonádéban. Meg is kóstoljuk, íze semleges, de mind a virága, mind a levele ehető. Anita ahogy ezt is, sok más különleges virág magját Ausztriában vásárolta – ott, meséli, sokkal nagyobb kultúrája van ezeknek a növényeknek. Sőt, a hagyományos ehető virágok is több színű szirmokkal kaphatóak.

A mikrozöldekkel együtt az ehető virágok elsőszámú felvásárlói – meséli Anita - az éttermek és a cukrászatok, termékeit főként díszítésnek vásárolják. Holott ehetőek – úgyhogy azt tanácsolja, étteremben vagy cukrászdában, ha látunk virág- vagy növénydíszítést, bátran kóstoljuk meg, mert biztosan ehető.

Már második éve, hogy tudatosan készül a nyári szezonra és értékesíti őket. Olyan virágot nem ad el, ami ne lenne garantáltan vegyszermentes, és amit huzamosabb ideig ne kóstolgatott volna már maga is. Előszeretettel próbálja ki őket saját konyhájában, és csak utána értékesíti.

Az ehető virágok szezonja általában tavasztól késő őszig tart:

Az ibolyával meg bodzával kezdődik tavasszal. Minden hónapban más és más virágzik, mindig más és más formájukat mutatják a virágok. Gyönyörű színfolt még a szeptember is, amikor sok tavaszi növény újra kivirágzik. Legkésőbbre a krizantém-félék tolódnak, amik szintén ehetőek. Ősszel még jellemző a különböző zöldségek és fűszernövények felvirágzása, és a tökvirágok megjelenése is, ami szintén dekoratív ehető csemege

- teszi hozzá Papp-Felber Anita.

Vannak egész nyáron virágzó növények, ilyen például a rózsa, aminél - emeli ki Anita – különösen fontos, hogy teljesen vegyszermentes helyről gyűjtsük be. Ha már van rózsabokrunk, akkor is, minimum 3-4 év után – amikor biztosan semmilyen vegyszeres kezelést nem alkalmaztunk, nem műtrágyáztuk  lehet csak a virágát elfogyasztani. Ugyanilyen fontos tudni, hogy a boltban vásárolt rózsákat, ahogy az árvácskákat is – ami szintén az egyik legfinomabb virágcsemege - tilos fogyasztani.

Tehát csak olyan virágot vagy szirmot kóstoljunk meg, tegyük az ételbe, készítsünk belőle lekvárt vagy szörpöt, aminek évekre visszamenőleg ismerjük a származási körülményeit!

Vannak olyan ehető virágok, amiket elég egyszer elvetni

Az árvácskákat Papp-Felber Anita magról neveli, de maga a növény is újraveti magát. Hasonlóképpen ilyen a körömvirág is, ami szintén üde színfolt lehet egy virágágyásban. Ha nem permetezzük, akkor sárga szirmai fogyaszthatóak, de készíthetünk belőle teát és gyógykrémet is. Szintén ezerféle árnyalatban beszerezhetőek hozzá magok, van, amelyiknek lazább, másoknak tömörebb szerkezetű a virága. A körömvirág szirmai egyébként enyhén csípősek, fűszeres ízűek.

Nagy a kereslet a búzavirág kis kék virágára is.

Ezt is lehet magról szaporítani, hiszen már a mezőkön, búzaföldeken alig találni, ráadásul nagy valószínűséggel a környezetükben gyomírtókat is használtak, ezért nem ajánlott leszedni. Viszont külföldről -teszi hozzá Anita – lehet fehér, rózsaszín és lila árnyalatú búzavirágokat is beszerezni.

Fel lehet fogni a búzavirág magját is, de ha egyszer elvetettük, a körömvirághoz hasonlóan nagyjából újraveti magát. Sok tennivaló nincs is velük

- teszi hozzá. A búzavirágnak egyébként csak a szirmait együk, a virág többi része kesernyés ízű.

Papp-Felber Anita termesztő (fotó: Pais-H Szilvia)

A fűszernövények virágai is fogyaszthatóak

Olyan a fűszernövények virágainak íze és illatuk, mint magának a fűszernek, csak kevésbé intenzívek. Papp-Felber Anita kereskedelmi célra is árul belőlük: a majoranna vagy a bazsalikom virága szép dekorációs elem.

A kapor sárga virágai olyan ízűek, mint a növény levelei. Cukorbetegek fogyasszanak belőle minél többet!

Az édeskömény virágainak íze hasonlít az édesgyökér ízéhez, és szintén gyógynövény.

A rozmaring íze a növény leveleinek enyhe változata.

A fehér színű citromfű virágai citromos ízűek, teákhoz, desszertekhez kiválóak.

Több változatban is létezik a menta, illatuk, ízük, intenzitásuk is ezerféle lehet.

Egyre többen gyűjtik a vadvirágokat is

Egyre nagyobb divatja lett a vadvirágok begyűjtésnek is, aminek azért sokan nem örülnek, többek között Papp-Felber Anita sem:

Sajnos nagyon sokan gyökerestül kaszabolják le ezeket az ehető és gyűjthető gyógyhatású vadvirágokat. Olyan mértékű pusztítás figyelhető meg, hogy néhány év múlva nemegy vad növényünk úgy járhat, mint a hóvirág, hogy nem lehet majd leszedni, mert fokozottan védett lesz.

Ezért is lenne fontos, emeli ki, hogy mindenki figyeljen oda, hogy csak annyit szedjen a vadvirágokból, amennyit fel tud saját maga használni. Ne tövesül tépjük ki a növényt, hanem vigyünk magunkkal ollót, azzal vágjuk el. Vannak olyan virágok, mint a vadrózsa vagy a búzavirág, aminek elég a szirmait leszedni, így még magot is tudnak termelni.

Papp-Felber Anita szerint az is jó megoldás lehet, hogy ha szeretjük a vadvirágokat, és gyógynövényként, dekorációként akarjuk használni őket, akkor egyszerűen betelepítjük saját kertünkbe: akár a gyepbe akár egy virágágyásba. Üde színfoltja lehet a kertünknek a cickafark, a vöröshere is. Annyi dolgunk van vele, hogy gyűjtsünk magokat, szórjuk el, ők pedig elszaporodnak.

Csak azokat a virágokat kóstoljuk meg, amiről tudjuk, hogy ehető

Fontos jó tanács: ne kóstolgassunk találomra, csak azt a virágot szedjük le és használjuk a konyhában, amiről százszázalékosan tudjuk, hogy ehető! Létezik egy-két olyan növény, amelynek virága mérgező, de nagyon hasonlít más ehető virágokra. Ezért is mindig tájékozódjunk, olvassunk utána, menjünk el akár vadvirágfelismerő túrára – mielőtt bármi újat megkóstolunk.

Arra is érdemes odafigyelni, hogy ha még ehetőek is a virágok, jó illatuk van, nem biztos, hogy finomak. Ilyen például a cickafark, ami díszítő elemként csodaszép, de az íze keserű. A rózsa is hasonló, a szirmai gyönyörűek, de nyersen nincs igazán kellemes zamata, viszont remek lekvár és rózsavíz készíthető belőle.

A rózsánál egyébként - teszi hozzá - az illatanyag az, ami igazán fontos. Ami illatos, annak a virágnak általában jobb az íze is. Ezért, ha például rózsalekvárt készítünk, csak illatos virágból érdemes szedni!

Mindig érdemes utána is olvasni, melyik virágnak milyen gyógyhatása ismert, jó, ha ezzel is tisztában vagyunk!

A virágszirmok tartósítása

A virágszirmokat le lehet szárítani, úgy is használhatjuk őket, de nem mindegyiket érdemes, mert van, amelyik elveszti formáját. A levendulát, a körömvirágot és a búzavirágot például száríthatjuk bátran!

Az illatosabb fajtákból, mint az ibolya, az akác, a bodza, a rózsa vagy a levendula érdemes szörpöt és lekvárt készíteni. Ehhez viszont nagyobb tételben kell, hogy beszerezzünk tiszta, vegyszermentes virágszirmokat.

Ehető virágok, középen egy extra finom rózsalekvár (fotó: Pais-H Szilvia)

Nem is olyan egyszerű a kertben ehető virágokat termelni!

Laikusként, bármilyen egyszerűnek is tűnik, nem mindig könnyű ehető minőségben virágokat termelni: legalábbis ugyanolyan szépre nevelni, mintha műtrágyáznánk vagy permetezhetnénk. Az egyik legnagyobb nehézséget épp ez okozza, – meséli Anita- hogyan védje meg a rózsáit a tetűk ellen, vegyszer nélkül:

Más növényeknél a tetvek ellen remekül működik a fokhagymalével történő permetezés, de a rózsavirágnak fokhagymaíze lesz tőle. Ha megvárom azt az egy hetet- míg elillan a fokhagyma szaga, addigra levirágzik, ezért is nagyon nehéz a rózsát úgy karban tartani, hogy szép maradjon, ne legyen rajta se tetű, se vírusos vagy gombás megbetegedés.

- teszi hozzá.

A rózsa amolyan „tetűmágnesként” működik, először ezt támadják meg a kertben. Ugyanez a helyzet a „büdöskével” is, ami szintén ehető virág, és a spanyol meztelen csiga nagy kedvence. Ezért érdemes biokertekbe például sűrűn ültetni belőle, mert akkor a meztelen csigák először azt zabálják fel, nem pedig a salátánkat. (Viszont nekünk nem jut a büdöske virágából.) Ahogy Anita meséli, a sarkantyúka virág a földibolhák kedvence - ennek is ehető a virága. Ha ültetünk belőle a kertbe, a földibolhák hamar rátalálnak, de közben nem eszik meg a káposztaféléket. Ha sietünk, és közben lecsippentünk egy-két sarkantyúka virágot, azért még jobban járhatunk. A sarkantyúka ugyanis az egyik legkedveltebb ehető virág, ragyogóan színezett, édes, fűszeres ízű, jól illik salátákhoz, körethez. Ráadásul még a levele is nagyon dekoratív és ehető.

Leszedés után – ez minden virágra igaz - mosni sem kell, elég, ha kint hagyjuk kicsit, szabadon, akkor kimásznak belőlük a bogarak.

Amire viszont még mindenképp figyeljünk!

Anita még kiemeli, fontos viszont, hogy aki pollenallergiás, az ne fogyassza a virágokat sem!

Gyerekek esetében is nagyon figyeljünk arra, hogy várjuk meg azt az életkort, amikor már biztonsággal felismerik a virágokat. Ameddig kicsik, inkább ne tépjünk le előttük a kertben mondjuk le egy árvácska-virágot, és ne adjuk oda nekik! Mert bizonyos kor alatt még nem tudják megkülönböztetni, mit szabad és mit nem megenni, aztán leszedik a leander virágát is, ami mérgező.

Mennyibe kerülnek az ehető virágok, ha nem mi termeljük őket?

Mivel valóban kiváló minőségben, garantáltan vegyszermentesen termesztik ezeket a virágokat, ha termelőtől vásároljuk, bizony egy darab virágért – persze ez fajtafüggő is - akár 30 - 100 Ft-ot is elkérhetnek a termelők. Viszont van olyan hazai termelő, akinél legalább 120 különböző ehető virág közül választhatunk.

Az árak kapcsán van, aki szezonálisan termeli, van aki egész évben üvegházban. Az árak nagyon különbözőek emiatt. A legnagyobb virágosnál, akit ismerek, millió fajta megtalálható, és nagyon különlegesek is. Azok persze nagyon drágák. Nálam egy doboz vegyes virág, amiben kb 10-15- 20 db van (fej és nagyságtól függ) 500-1000 forint. Én általában vegyesen viszem, így kérik. Akad, aki színre kéri, például egy cukrász most kifejezetten rózsaszínű virágokat kért.

-tette hozzá Papp-Felber Anita.