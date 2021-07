Brutális felhőszakadás tarolja le az országot: innen érkezik a rettenet

Egy magassági hidegörvény hatására péntek este dél, délkelet felől kiterjedt zivatarrendszer érkezik, mely holnapig átvonul az ország fölött - írja az Időkép legfrissebb előrejelzésében.

Egyedül az északkeleti tájak maradhatnak szárazon, máshol nagy területen hullhat kiadós mennyiség,

Bár a kiterjedt csapadékzóna holnap nyugat felé fokozatosan elvonul, mögötte újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki, melyek lokálisan továbbra is felhőszakadással járhatnak.

Felhőszakadás veszélye miatt másodfokú riasztásokat adtak ki

Felhőszakadás veszélye miatt másodfokú riasztásokat adott ki több déli járásra az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek délután. Veszélyjelzésük szerint további másodfokú riasztásokat adhatnak ki Budapestre, továbbá Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Tolna megye járásaira.

Szintén a felhőszakadás veszélye miatt Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Veszprém és Zala megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Emellett zivatarveszély miatt az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Kiemelték: a dél, délkelet felől érkező kiterjedt zivatarzóna fokozatosan északnyugat felé terjedve halad át az országon. A legintenzívebb cellákat ekkor már elsősorban felhőszakadás (rövid idő alatt lehulló 25-30 milliméternyi, esetenként akár 50 millimétert meghaladó eső) kísérheti. Emellett viharos (jellemzően 60-80 kilométer/órás, néhol ennél is erősebb) széllökés és jégeső is előfordulhat. A zivatarok a szombatra virradó éjszakába is átnyúlnak, emellett ekkor a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain nagyobb mennyiségű tartós csapadékra is esély van.

Szombaton az elvonuló csapadékrendszer mögött továbbra is többfelé alakulhatnak ki zivatarok (legkisebb valószínűséggel az északkeleti országrészben). A zivatarok várhatóan a vasárnapra virradó éjszaka fokozatosan mérséklődnek.

Vasárnap és hétfőn is marad még a záporos-zivataros idő

Vasárnap keleten lesz a legtöbb napsütés, itt csak néhol, máshol ismét több helyen várható záporok, zivatarok kialakulása. Élénk, erős, zivatarok környékén viharos lesz az északias szél. A csúcshőmérséklet 27-35 fok között várható.

Hétfőn egy hidegfront hatására még többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északias szél erős, nyugaton és északkeleten viharos lehet. 25 és 31 fok között alakulnak a maximumok. Kedden már csak néhol fordulhat elő zápor, sok lesz a napsütés, délután pedig 26-31 fokot mérhetünk.

Címlapkép: Getty Images