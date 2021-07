Fillérekért termesztheted otthon ezt a 4 gyógynövényt: számos bajra gyógyír lehet

A nyári kertek növényei, virágai nemcsak szépségükkel hívják fel magukra a figyelmet, de rengeteg pozitív hatással is rendelkeznek. A most bemutatottakat idehaza még nem ültetjük gyakran a virágoskertekbe, főleg mezőkön, réteken találkozhatunk velük vadvirágokként vagy haszonnövényként, pedig ideje lenne átértékelnünk a velük kapcsolatos hiedelmeinket, hiszen minden kertben méltán helyet kaphatnak.

1. Borágó

Egy természetes kertből sem hiányozhat ez a népi gyógyászatban régóta ismert egyéves fűszer- , dísz- és gyógynövény. A csillagalakú virágai egész nyáron nyílnak, és a levelekhez hasonlóan szintén ehetőek. Igénytelensége és díszítő virágai, valamint bolyhos hajtásai miatt díszként is ültetik.

Gondozása

Napos, félárnyékos helyen szépen fejlődik, jó vízgazdálkodású talajba való. Szárazság idején azonban öntözni kell. Tavasz végén vessük el a magjait szabadföldbe, néhány magot tegyünk egy csoportba, és később csak a legfejlettebbet hagyjuk meg.

Rosszul viseli az átültetést, viszont jól ellenáll a különböző kártevőknek és betegségeknek. Napos vagy félárnyékos helyen fejlődik a legjobban laza talajban

- mondta el Takács Péter, a gazdabolt.hu munkatársa kérdésünkre.

Növekedéséhez kellő teret biztosítsunk, különben elnyomja a puhább levélzetű növényeket. Magjáról felújul, szegélybe, fűszerkertbe ültessük. Fiatal zsenge leveleit egész nyáron gyűjthetjük. Előnevelt növényt 3500 Ft-os áron kaphatunk webáruházban, de tavasszal érdemes magként elvetni, úgy egy csomagot már 250 Ft körüli áron megvásárolhatunk.

Gyógyító növény

A népi orvoslásban levelével sebeket kezelnek, illetve a levelek főzetét fáradt szem borogatására, a tejbe áztatott friss leveleket melankóliára, szívdobogásra, idegességre ajánlják. Vese- és hólyagbántalmak esetén is használják. Korábban a levelét és a virágát hasznosították gyógynövényként, napjainkban inkább a magjait, még inkább az azokból nyert olajat. Az olaj elősegíti gyulladáscsökkentő és görcsoldó anyagok képződését a szervezetben, ezért különösen hatásos bőrbetegségek kezelésére: gennyes pattanásokra, kelésekre, aknéra lemosóként alkalmazhatjuk, valamint ekcéma és egyéb viszketések esetén is hatásos. Pikkelysömörre is kenik, jótékonynak bizonyul a borágóolaj alkalmazása, feltehetően elsősorban a magas gamma-linolénsav tartalma miatt. A GLA hatékony gyulladáscsökkentő, a borágómagolaj ezen kívül hatásos a bőr rugalmatlansága, öregedése, kiszáradása esetén. Kovasavat tartalmaz, mely jótékony hatású a körmökre, a hajra és a bőrre - 50 ml borágóolaj 1200 Ft körül vásárolható meg.

Borágó adagolása

Az igen romlékony borágómagolaj kb. 20% GLA-t tartalmaz, kapszulában is kapható, belsőlegesen alkalmazható, 1 gramm az olaj napi adagja. Tartsuk be a csomagoláson található utasítást.

Borágó a konyhában

A borágó friss leveleinek íze az uborkára emlékeztet, és éppen ezért konyhakerti növényként is használható, innen ered uborkafű elnevezése is. Virágai kellemes ízűek és igen mutatósak különféle italokban, így limonádét is ízesíthetünk és díszíthetünk velük, enyhén sárgadinnye ízűek. Zsenge leveleit, hajtásait és virágait egyes országokban élelmiszerként és fűszerként is fogyasztják. Közép-Európában kedvelt fűszernövény, íze a friss gombáéhoz hasonlít. Frissen használjuk fel, és ne főzzük együtt az étellel. Forralás, főzés, párolás hamar tönkreteszi aromaanyagait. Le is fagyaszthatjuk, szárítva viszont elveszti jellegzetes ízét. A hagyományos német fűszerszószok elmaradhatatlan alkotórésze, ilyen a frankfurti „zöld szósz” Frankfurter Grüne Sauce is. A tradicionális recept hét jellegzetes fűszere a petrezselyem, turbolya, metélőhagyma, kerti zsázsa, sóska, csabaíre vérfű és borágó. Sült húsokhoz, főtt húsokhoz főtt burgonyához, halhoz, zöldségekhez kitűnő. A németek a levelet spenóthoz hasonlóan is felhasználják, de nem szabad túlfőzni.

2. Körömvirág

Talán nincs is olyan ember, aki ne hallott volna még a körömvirág áldásos hatásairól. Azt viszont kevesebben tudják, hogy mi magunk is nevelhetjük ezt a növényt a kertünkben, és hasznosíthatjuk a részeit.

Bár a magjait kora tavasszal érdemes elvetni napfényes területre, de cserépben ilyenkor is lehet vásárolni belőle, akár az erkélyünk gyönyörű dísze is lehet a sárga virágaival. Ez a növény jól ellenáll a hidegnek és a szárazságnak egyaránt

- osztotta meg velünk a szakértő.

Gyógyhatásai

Virágának forrázata megkönnyíti az emésztést, gyomorfekélyre, májgyulladásra, vértisztításra kiváló. Lázcsillapító, látásjavító is, mivel tisztítja a szemfenék ereit. Fogíny ápolására szájvízként is használják. Menstruációt elősegítő hatása azért van, mert enyhe mértékben stimulálja az ösztrogénhormon termelését. Fájdalmas menstruáció és az azt kísérő idegesség esetén is használható. Külsőleg visszérgyulladásra, rosszul gyógyuló sebek, bőrelváltozások gyógyítására, fehérfolyás elleni öblítők alkotórészeként alkalmazzák. Hegesítő tulajdonsága érvényesül zúzódásoknál, fagydaganatnál, ekcémáknál és keléseknél. Sikerrel alkalmazzák bőrgyulladások és nyálkahártyapanaszok gyógyításánál.

A körömvirág felhasználása

A virágai kissé kesernyés ízűek, így a gasztronómiában főleg díszítőelemként szolgálnak. Teája viszont számos bajra gyógyír lehet.

Körömvirágtea

Virágából készítsünk forrázatot, mint a hagyományos teából. Gyomorfekély, nyombélfekély, fertőzéses májgyulladás esetén napi 3 csésze tát igyunk belőle. Vértisztításra, májműködés javítására 1-3 csészével fogyasszunk 3 héten keresztül. Lázcsillapításra, görcsoldásra alkalmanként egy-egy csészével igyunk.

Menstruáció szabályozására a ciklus második felétől naponta egy csészével fogyasszunk. Vastagbélgyulladásnál is segít a körömvirágból, vadsóskamagból, kígyósziszből és termetes medvetalp leveléből készített napi egy csésze tea. Vízkórnál, vastagbélgyulladásnál, tífusznál, sárgaságnál, májbetegségeknél, gyomorfekélynél, bélbetegségeknél, gyomorégésnél is rendkívül jó, bár ezeknél a betegségeknél azért előbb konzultáljunk az orvosunkkal.

A körömvirágból készült kenőcs nagyon hatásos bőrgyulladások kezelésére, de a kipirosodott, száraz bőrre is kiváló. Bio minőségben is kaphatunk már nagyon jó árban, olcsón a webáruházakban, akár 300 Ft körüli áron.

3. Libapimpó

Hazánk gyomtársulásainak gyakori, akár tömegesen megjelenő növénye a libapimpó, virága kicsi, élénksárga színű. Nyirkos rétek, árokpartok, folyó menti fövenyek, legelők évelő növénye, nyáron szinte az egész rétet ellepik. Füveskönyvek hasmenés és vérzés ellen, illetve külsőleg fogfájás, végtagfájdalmak és gyulladások esetén ajánlották.

Gyógyhatása

Emésztőrendszeri panaszokra kiváló: epehajtó, emésztéskönnyítő hatású, jó szolgálatot tesz hasmenés, gyomorrontás és gyomorfekély esetén is. Különféle nehezen gyógyuló sebek, így a lábszárfekély és a felfekvési sebek esetén is eredményesen alkalmazható lemosóként vagy balzsamként. Ekcémás és pattanásos bőr kezelésére, lemosására is alkalmas.

Libapimpó tea

Egy csésze forrásban lévő vízzel forrázzunk le 1 teáskanálnyi szárított, összevágott libapimpót. Hagyjuk állni 10 percig, majd szűrjük le. Hasmenésre, menstruációs görcsökre rendszeresen is fogyasztható.

Termesztése

A libapimpót nem biztos, hogy érdemes termesztenünk, mivel rengeteg van belőle úton-útfélen, de nagyon könnyű a kertünkben meghonosítani, látványos talajtakaró virág: ássunk ki néhány tövet a rétről, mezőről, és ültessük el a kertünkben. Ha jó helyre kerül, valószínűleg szaporodásnak is indul majd. Amikor még gyakoribb volt a libák tartása, és léteztek libaúsztatók, valamint libalegelők, ezek környékén tömeges volt az előfordulása, innen kapta a nevét is. Éppen ezért tápanyagdús termőföldet igényel. A növényből készült gyógyhatású porokat, kapszulákat meg is vásárolhatjuk: 50 grammos kiszerelésben a por már 370 forintért megvásárolható webshopokban.

4. Napraforgó

Dísznövényként itthon kevéssé elterjedt, főleg haszonnövényként tartják, de egyre több kerttulajdonos fedezi fel a növény szépségét, és díszíti vele a kiskertjét. Balkonon is tartható, a madarak viszont előszeretettel látogatják, sőt a mókusok is csemegeként dézsmálják, ha lehetőségük van rá.

A dísznapraforgó kisebbre nő meg az olaja és a magja miatt tartott mezőgazdasági napraforgónál, előbbinek a magját mi is forgalmazzuk, előszeretettel rendelik is a vásárlók. Márciusban cserépbe is ültethető, de áprilistól már szabadföldbe is lehet vetni, és egész nyáron a kertünk dísze lesz. Viszont ennek érdekében érdemes többször ültetni, hogy folymatosan virágozzon. Fényigényes nővény, és az sem árt, ha tápanyagban dús a talaj, amibe kerül

- mondta el Takács Péter.

Napraforgó a teraszon

Edényes napraforgónk a kert, a terasz vagy a balkon szélvédett részére kerüljön. Fontos a tájolása is: mivel az egynyári növény növekedése elején a fény felé fordul, aztán mire megnő, végleg kelet felé fordítja a tányérját, így olyan helyet válasszunk számára, ahol szemből láthatjuk. A magasabb termetű példányok mellé tűzzünk támasztékot, és kössük ki a szárakat. Sorba rendezve mutatós hátteret alkotnak a kerti évelők társaságában vagy az edénykertben.

Pozitív hatásai

A napraforgó megköti a talajba került mérgező anyagokat, és vele együtt ezek is eltávolíthatók a területről.

Még a radioaktívan szennyezett talajokon és vizekben is használták (például Csernobilban), illetve az ólomtartalmú talajokon, hogy megkösse a szennyeződéseket.

A mélyre hatoló karógyökereikkel a napraforgók nagyon jól lazítják az alsóbb talajrétegeket is, a gyökereik akár 4 méter mélyre is lejuthatnak.

A napraforgósziromnak lázcsillapító, nyugtató, vérnyomáscsökkentő hatást tulajdonítanak. A napraforgó élénksárga karimavirágaiból 4-6 csipetnyit főzzünk meg 1 liter vízben, és lefekvés előtt 2 dl-t kell igyunk meg idegesség okozta álmatlanságra.

A virágja flavonoidokat, luteint, karotint, kriptoxantint, kolint, betaint, xanthophylt, a magja pedig vitaminokat (B1, B2), nikotinsavat, foszfort, vasat, káliumot, növényi zsírokat és fehérjét tartalmaz.

Címlapkép: Getty Images