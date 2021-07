Drága lesz idén a lekvár: ezt sokan nem tudják a szezon slágergyümölcséről

Sok olyan növény van, amiről köztudott, hogy jobb, ha távol tartjuk tőle magunkat, de azt sokan nem is gondolnák, hogy bizony a kedvelt gyümölcsök között is előfordul olyan, amelyiknek van olyan része, aminek a fogyasztása nem ajánlott, ugyanis enyhén vagy súlyosan mérgező lehet. Ezek közül mutatjuk be most a sárgabarackot, és annak is utánajártunk, hogyan változott az ára az elmúlt időszakban a népszerű és finom gyümölcsnek.

Sárgabarack, kajszibarack

A sárgabarack, keserű mandula, illetve más csonthéjas gyümölcsök magjában amigdalin nevű cianogén glikozid található, figyelmeztet a nébih. Az amigdalin a mag elfogyasztása után az emberi szervezetben cianiddá alakul át, a cianidmérgezés pedig hányingert, lázat, fejfájást, álmatlanságot, szomjúságot, levertséget, idegességet, izom-, és ízületi fájdalmat, vérnyomásesést okozhat, szélsőséges esetben pedig halálhoz is vezethet.

A különböző sárgabarackmagok amigdalin tartalma nagyon eltérő lehet. Az utóbbi években több RASFF bejelentés is volt, melyben sárgabarackmagban vagy keserűmandulában magas cianid tartalmat mértek, sőt volt olyan eset, amikor egy fogyasztó kórházba került sárgabarackmag fogyasztás következtében kialakult cianidmérgezéssel.

Figyelembe véve a sárgabarack magban jellemzően előforduló amigdalin mennyiségeket, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2016-ban kiadott véleménye szerint a felnőttek több mint három kicsi, vagy kevesebb, mint fél nagy nyers sárgabarackmag egyszeri elfogyasztásával már túlléphetik a biztonságos szintet.

A kisgyermekek esetében már egy kisebb mag elfogyasztása is kockázatos lehet. Az EFSA vélemény hatására a Bizottság, a tagállamok szakértőivel egyetértésben úgy döntött, hogy felső határértéket állapít meg a végső fogyasztók számára forgalomba hozott feldolgozatlan egész, őrölt, tört, zúzott, aprított sárgabarackmagra.

Ezért nem jó ötlet a szárított barackmagot feltörni, és mandulahelyettesítőként használni, ahogy azt annak idején nagyanyáink tették, sőt olyat is fülelt már le az élelmiszerbiztonsági felügyelet, hogy az így nyert magvakat mandulaként értékesítették. Bizony az ízük megtévesztő lehet, hisz egyes fajták szárított magja valóban nagyon emlékeztet az ehető mandulamagra.

Kajszibarack vagy sárgabarack?

A közhiedelemmel ellentétben ugyanazt a gyümölcsöt jelöli az elnevezés, ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy rengeteg fajtája létezik ennek a kedvelt, lédús és édes nyári gyümölcsnek. Az egyik legértékesebb és legsokoldalúbban hasznosítható gyümölcsünk, a cukor és a savtartalom harmóniája intenzív aromával párosul benne.

Magas rosttartalma miatt is kedvező étrendi hatású, valamint a friss kajszinak magas a karotintartalma, az aszalt gyümölcs pedig gazdag káliumban.

Ne fogyasszuk a magját, de bőrápolónak kiváló

Hazánk a kajszibarack gazdaságos termelésének északi határán fekszik, azaz tőlünk északabbra már nem terem meg ez a rendkívül egészséges csemege. Gyümölcse felhasználható nyersen vagy kifacsarva gyümölcsléként fogyasztva. Aszalva megtartja vitamin- és tápanyagtartalmát. Befőttnek, dzsemnek, lekvárnak is kiváló, a belőle készült gönci barackpálinka pedig igazi hungarikum. A magjából olajat is sajtolnak, amit a szépségipar használ fel, de készítenek belőle szappant, üzemanyagot, illetve saláták készítéséhez is felhasználható. A barackmagolaj nagyon jó hordozóanyag, ugyanis a bőr nagyon hamar és könnyen beszívja, ezért sok masszázs- és illóolaj alapanyaga. Ápolja és hidratálja a bőrt, csökkenti a haj korpásodását, illetve serkenti a hajnövekedést.

Horror áron kapható idén

A Központi Statisztikai Hivatal által figyelt féltucatnyi zöldségből összeállított kosár júniusban több mint 17 százalékkal került többe a tavalyinál. Ez átlagos drágulás, hiszen például a korai burgonya ára majdnem 46 százalékkal emelkedett tavalyhoz képest, és ez figyelhető meg a barackféléknél is.

A sárgabarack heti termelői átlagára 2021-ben a 27. héten 950 forint volt. Egy évvel korábban 900 forintba került egy kiló barack, de ami igazán döbbenetes, hogy 2019-ben csupán 415 forintot kértek el el kiló sárgabarackért. 2019-hez képest közel 2,5-szer drágább idén a barack. Vagyis idén is egy kisebb vagyonba kerül majd a baracklekvár.

Az idei év nagyon nem kedvezett a hazai kajszitermésnek, ugyanis a kora tavaszi fagykárok a leginkább ezt a gyümölcsöt károsították az őszibarack mellett, aminek rokona a csonthéjas gyümölcs.

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke szerint a gyümölcsösökben a legnagyobb kárt a kajszi- és az őszibarack szenvedte el. A gazdák megyeszerte védekeztek szalmabála-füstöléssel, ennek ellenére sem sikerült kivédeni a fagykárokat, a termés egy része oda lett. A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács jóslata, miszerint kajszibarackból és őszibarackból lesz nagyon nagy terméskiesés hazai és európai szinten egyaránt, sajnos beigazolódott, ahogy az is, hogy emiatt ezekért a gyümölcsökért kell magasabb összeget fizetnünk majd a piacokon, boltokban.

Az ültetvényen hat éve küzdenek az elemekkel, minden évben 60-100 százalékos fagykár érte a gyümölcsöst, így a kár­enyhítési alapból sem lehet már nagy segítségre számítani, mert korábban sem volt termés

- magyarázta a termelő a HelloVidéknek.

A fagykárok olyan mértékben rányomták a bélyegüket az idei termésre, hogy rengeteg helyen elmarad a korábban minden évben szokásosan meghirdetett Szedd és vedd magad akció kajszibarackból. Ahol viszont még szedhetjük és vehetjük ezt a nyári gyümölcsöt, ott általánosságban 800 Ft-os kilónkénti árral számolhatunk, ami szintén nem nevezhető olcsónak, tekintettel arra, hogy ez az ár két éve még 300-400 Ft körül mozgott.

Szedd és vedd magad sárgabarack lista

Szedd magad Sárgabarack, Sóskút, július 31-ig

Szedd és vedd magad Sárgabarack, Érd, július 31-ig

Vedd magad Sárgabarack, Gárdony július 31-ig

Szedd magad Sárgabarack, Pomáz, július 31-ig

Szedd magad Sárgabarack, Pécel, július 30-ig

Szedd és vedd magad Sárgabarack, Szob, július 31-ig

Szedd magad Sárgabarack, Székesfehérvár, július 31-ig

Szedd és vedd magad Sárgabarack, Kecskemét: FAGYKÁR MIATT IDÉN ZÁRVA TART

Szedd magad Sárgabarack, Borota: FAGYKÁR MIATT IDÉN ZÁRVA TART

Szedd magad Sárgabarack, Törökbálint: FAGYKÁR MIATT IDÉN ZÁRVA TART

Vedd magad Sárgabarack, Fertőszentmiklós: FAGYKÁR MIATT IDÉN ZÁRVA TART

