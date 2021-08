Ilyen kerti palotákat épít a vidéki elit: a gyerkőcöknek semmi sem drága

Pár évtizeddel ezelőtt, gyerekként még egy fára kiakasztott hintának is mennyire örültünk a kertben! Álmodni se mertünk saját játszótérről, jó, ha volt egy-egy olyan közösségi terület, ahol különféle (rakéta-, kúp-, gömb- és ív-), vascsövekből hegesztett mászókákat, libikókákat és kakashintákat találtunk. De mennyit versengtünk értük! Persze, volt egy-két szerencsés gyerek már akkoriban is, aki farönkös-váras játszótér közelében nőtt fel, de amennyire akkor ritkaságszámba ment, most annyira gyakoriak ezek. Kertes házas övezetekben, kisgyerekes családoknál az otthoni játszótér lassan annyira megszokott része az udvaroknak, mint hajdanán a diófa és rajta egy hinta.

A saját kerti játszóterek divatja az elmúlt években – részben a koronavírus miatti korlátozásoknak is köszönhetően - pedig csak egyre fokozódik. Hol, mennyiért vásárolhatunk most kerti játszótereket? Mire érdemes odafigyelnünk, ha saját gyermekbirodalmat akarunk építeni, vagy építtetni? Szakembereket kérdeztünk erről.

A koronavírus-járvány egyik nagy tapasztalata, hogy szinte minden, kerttel kapcsolatos dolog iránt rendkívül megnőtt az érdeklődés.

A kényszer okozta helyzetet kihasználva egyre többen álltak neki kertészkedni, gyepesíteni vagy épp térkövezni. Ha számszerűsíteni egyelőre nem is könnyű, de az általunk megkérdezett szakemberek mindegyike azt állítja: jellemzően megnőtt az otthoni kerti játszóterek iránt is a kereslet.

Nálunk ezt úgy tudtuk legjobban lemérni, hogy a járvány idején, amikor egyik napról a másikra bezárták a játszótereket, és a szülők kényszerűen otthon maradtak, rengeteg olyan megkeresést kaptunk, hogy most azonnal vigyünk valamit, mert a gyerekek megbolondulnak a lakásban. Szó szerint ilyen, kétségbeesett szülői leveleket kaptunk, hogy segítsünk…

- közölte Szabó Ferenc, Játszótérpont Kft vezetője.

Ez a fokozott igény az otthoni játszóterek iránt mára azért alábbhagyott, de nyár lévén, a kerti játékoknak most még bővel szezonja van. A legtöbb hazai vásárló tavasszal és nyáron áll neki az otthoni játszótér építésének:

Nekem az a tapasztalatom, hogy előre csak nagyon kevesen gondolkodnak. Minimálisan rendelnek játszóteret mondjuk februárban, jó előre belegondolva abba, hogy mire kezdődik a jó idő, akkora ott legyen a kertjükben a saját játszótér. A többség március-áprilisban kapcsol, és akkor áll neki keresgélni

- teszi hozzá Szabó Ferenc. Aki megjegyzi még, hogy a vásárlók jellemzően várni sem szeretnek, legtöbben úgy vennének otthoni játszóteret is, hogy azonnal, és holnap már az udvarban készen álljon.

Az otthoni játszóterek igazi szezonja tehát a tavasz és a nyár. Az ősz is belecsúszik, de akkor inkább – teszi hozzá a szakember – tőlük már többségében, jellemzően közösségi játszótereket rendelnek, főként önkormányzatok.

Ezek most a legkedveltebb játszótér-típusok

Amit az otthoni kerti játszótereknél a szakemberek szerint mindig keresnek, az a csúszda és a hinta, aminek aztán számtalan kombinációja létezik. "Van, akinek két hinta kell, plusz még egy fészekhinta is, de a csúszda az, ami jellemzően mindig mindenkinek kell, 100-ból 99 embernek.” – meséli a Szabó Ferenc.

Az árban az alap az ilyen előre elkészített otthoni játszótereknél 200 ezer forint, onnantól a határ viszont a csillagos ég - csak az egyéni elképzelések szabnak határt.

Szabó Ferenc szerint az utóbbi időszakban egyre több nagyobb, akár több milliós nagyságrendű megkeresést is kaptak, amikor szinte köztéri játszótér szintű építmény-csodákat kérnek a megrendelők a saját udvarukra.

Az elmúlt időszakban viszont jelentős áremelkedés volt ezen a piacon is, ugyanis „őrült módon” felmenetek az árak, főként a nyersanyagárak Háromszorosa lett a fém ára, a fának duplája nőtt.

De miből is épülnek most a játszóterek?

Régebben jórészt fémből készültek, aminek nagy előnye a tartóssága volt. Ezek kimentek aztán a divatból, nem azért – teszi hozzá Szabó Ferenc – mert nem voltak EU-szabványosak, hanem mert más lett a trend. Most azonban kezdenek visszatérni, újra megjelentek a fém játékelemek is, csak sokkal modernebb kivitelben, esztétikusabbak és színesebbek is.

Mi, az otthoni játszóterek esetében, már évek óta ugyanazzal a fával dolgozunk, jellemzően akáccal, és csak minimális kiegészítőkre használunk fenyőt. Az akác időállóbb, tartósabb, jobban bírja a strapát, az időjárás viszontagságait.

- teszi hozzá Szabó Ferenc.

Az sem mindegy, hova készítenek játszóteret, közterületre vagy kertbe:

Az akácot azért használjuk az otthoni játszóterekhez, mert tartós és erős fa. Közterületre is lehet akácból, de az utóbbi időszakban azért nem szeretik, mert az akácnak van egy sajátossága, nem teljesen szabályos, kicsit girbegurba, az akác saját természetétől fogva hasad, így nem annyira szeretik az önkormányzatok vagy az iskolák. Ezért közterületre sokkal jobban igénylik a fenyőből készült játékokat – fém és műanyag kiegészítőkkel, hogy strapabíró legyen. Viszont ezek jellemzően, mivel nagyobb igénybevételnek is vannak kitéve, magasabb árkategóriába kerülnek. Magánemberek kevésbé tudják ezt megfizetni, hiszen a fém és a műanyag kiegészítők sokat drágítanak rajta

- teszi hozzá a szakember.

Mire érdemes odafigyelni, ha saját játszóteret akarunk?

Egy jó minőségi otthoni játszótér 10 évig is eltarthat, használható marad, ennek feltétele, hogy jó minőségű legyen a faanyag, amiből készül, és az kellő alaposággal le legyen kezelve. Kétévente érdemes újra lefesteni, akkor tényleg hosszasan azudvarunk egyik éke maradhat.

A Szabó Ferenc szerint mindenképpen alaposan nézzük meg, milyen alapanyagból készült a játszótér, kellően vastag-e a gerenda, le van-e kezelve rendesen a fa. Másrészt érdemes azt is nézni, nem balesetveszélyes-e a játszótér. Utóbbi szempontból megnyugtató, hogy a magyar játszótérépítő cégek közül a legtöbben már a magánkertek esetében is alkalmazzák a közterületekre épülő játékokra vonatkozó szabályozásokat.

Az otthoni jászótereket egy idő után azért jobb esetben kinövik, rosszabb esetben megunják. Ezért is jó, ha egy játszótér szétszedhető – eladható, és máshol is újra felépíthető.

Vannak olcsóbb konstrukciók is

Ha magunk szeretnénk játszóteret építeni, vannak cégek, amik ebben is segítenek. Létezik olyan konstrukció is, ahol legyártják, aztán elemeire szerelik, mint az IKEA-bútorokat, aztán otthon sajátkezűleg fel lehet építeni. Így – közli Szabó Ferenc – akár 40-60 ezer forintot is lehet spórolni, már csak az a kérdés, van-e hozzá megfelelő tudás és jó szerszámok, mert anélkül azért senki se álljon neki otthon játszóteret fabrikálni!

Több barkácsáruházat, többek között a Praktikert is megkérdeztük arról, hogy árulnak-e épített játszóteret. A helyzet az, közölték velünk, hogy az ő termékkínálatukban ilyen nincs, hogy előre épített játszótér. Egyes termékeik persze kifejezetten otthoni játszótérre valók, árulnak ők is hintát vagy homokozót.

Kisebb, műanyag házacskától (20 -30 ezer forinttól) kezdve, a fröccsöntött libikókától (4-5 ezer forint) a beülős gyermekhintáig (25-30 ezer forint) sok minden kapható, külön-külön tehát a barkácsáruházakban is.

A határ itt is a csillagos ég, aminek csak az egyéni fantáziánk szabhat határt, kerti játékok címen. Webáruházak sokaságában is vásárolhatunk a fészekhintától (15-20 ezer forint) kezdve a műanyag csúszdákon át (15-20 ezer forint) sokféle gyerekszórakoztató eszközt.

Címlapkép: Getty Images