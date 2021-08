Csodaszer vagy sem, amit drága pénzen kínálnak? Itt az igazság a kovaföldről

A hét elején a HelloVidék írt arról, mi mindenre jó a kovaföld. Amiről, ha a neten keringő leírásokat olvassuk róla, sokan gondolhatjuk: íme, tényleg létezik egy univerzális elixír, egy minden nyavalyára bevethető szupertitkos csodaszer! A kovaföld ugyanis a szagtalanítástól a kullancs- és bolhaporig sok mindenre használható, de hűséges rajongói ennél jóval több felhasználási lehetőségét ismerik. Korábbi cikkünkben biogazdálkodókat kérdeztük meg, nekik hogyan vált be, mire használják ők a kovaföldet. Kiderült, tényleg hatásos például rovarirtószerként, több biogazdálkodó is megerősítette a HelloVidéknek, hogy a kovaföld egyaránt bevethető például rovarok, csigák, férgek, pókok, levéltetvek és kullancsok ellen. De már akkor megjegyeztük, hogy ami rovarölőként kiválóan működik, még nem biztos hogy az emberi szervezettel is csodákat tesz.

Tisztázzuk azt is, hogy a kovaföld (pláne a perui névvel illetett) nem olyan filléres csodaszer, mint például a porcsin, ami gyomként lábaink előtt hever, és bármelyik kertben ingyen fellelhető. Viszont nem is elérhetetlen egzotikum, amiért sok mérföldet kellene zarándokolnunk. Kilós kiszerelésben is - elég borsos áron - de nálunk is beszerezhető.

Ennyiért vásárolhatunk most kovaföldet



Az interneten ezernyi webáruházban beszerezhető. Érdemes külön csoportban nézni az étkezési célra ajánlottakat, a prémium minőségű kovaföldeket. Ezek általában 250 grammos kiszerelésben: 1100-2000 forintos áron kaphatóak. 100 grammos kiszerelésben találni kifejezetten „perui” kovaföldet is: 600 forintért. Jellemzően „magas szilícium tartalmú extra finomra őrölt ásványi por”-ként árulják, kúra-szerűen, napi 1-2 kiskanálnyi mennyiséget ajánlanak belőle, vízzel elkeverve fogyasztani. Kiemelik, hogy az egészséges emésztés helyreállítására, immunrendszer erősítésére, és a bőr-haj regenerálására ajánlják, de „javíthatja az anyagcserét és a tápanyagok felszívódását is”. Kapszulában és tablettákban gyakran keverik C-vitaminnal, Szelénnel és Cinkkel.

Viszont számos egymásnak is ellentmondó információ kering arról, hogy például a "perui kovaföld" fogyasztása milyen gyógyhatásokkal bír. Ezért is fordultunk most a Nébihhez (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz), akiket arra kértünk, segítsenek nekünk a tájékozódásban: mit érdemes tudni erről a sokak által csak csodaszernek hívott fehér porról? Vizsgálták-e valaha az úgynevezett perui kovaföld emberre és biogazdálkodásban gyakorolt jótékony hatását? Mit mutatnak a kutatások? Mire hatásos és mire nem?

Egy biztos: szabad kovaföldet árulni

Az Európai Közösség rendelete szerint – fogalmazott a HelloVidéknek a Nébih - „élelmiszer” minden olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan anyag vagy termék, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan emberek fogyasztanak el, így

a kovaföld is kínálható eladásra élelmiszerként.

A kovaföld apró, vízi élőlények megkövesedett maradványaiból áll. Az élőlények váza természetes anyagból épül fel, amelyet más néven szilícium-dioxidnak hívnak. A kovaföld hosszú idő alatt jellemzően a folyók, patakok, tavak és óceánok üledékében halmozódik fel, ma ezekről a területekről bányásszák ki ezeket a szilícium-dioxid lerakódásokat

- magyarázta a fogyasztóvédelem. A kovaföldet forrása szerint jellemzően két típusra osztják, az egyik a tengerből, a másik édesvízből, például tavakból, folyókból származik. Az édesvízből származó kovaföld szilícium-dioxidban gazdagabb.

Teljesítménynövelőként például használják

Jó tulajdonsága még, hogy a kovaföld fontos fizikai és kémiai jellemzőkkel rendelkezik. Porozitása, permeabilitása, alacsony sűrűsége, hővezető képessége, apró részecskemérete, oldhatósága és abszorpciós képessége széleskörű felhasználást tesz lehetővé.

Népszerűségének másik oka, hogy olcsó és sok országban könnyen elérhető, nagy mennyiségben.

A kovaföldet kedvező tulajdonságai miatt a világban számos területen felhasználják, így takarmányban csomósodásgátló anyagként, teljesítménynövelőként, toxinmegkötőként, alkoholos italok pl.: bor és sör derítőjeként, de akár a betárolt gabonában előforduló kártevők elleni védekezésként is.

A Nébih azonban kiemeli: a széleskörű felhasználás miatt minden esetben szükséges ellenőrizni, hogy a terméket élelmiszercélú felhasználásra kínálják-e.

Emberi fogyasztásra mennyire alkalmas?

Az "élelmiszeripari minőségű" kovaföld termékek minden esetben tisztítási folyamaton mennek keresztül – szögezte le a Nébih.

Az élelmiszer- és takarmánycélú felhasználás az Európai Unió területén belül, így hazánkban is csak a vonatkozó hazai és Uniós jogszabályokban meghatározott módon történhet. Minden esetben a gyártó dönti el, hogy a terméket mely kategóriába sorolja és ő felel azért, hogy a termék megfeleljen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak

- közölte a hatóság. Az élelmiszereken belül egy speciális csoport az étrend-kiegészítők köre, ahol a kovaföld szintén megjelenhet, mint élelmiszer-összetevő. Az étrend-kiegészítőkre vonatkozó szabályok szerint az étrend-kiegészítő:

a hagyományos étrend kiegészítését szolgáló olyan élelmiszer, amely koncentrált formában tartalmaz tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási vagy élettani hatással rendelkező anyagokat, egyenként vagy kombináltan; adagolt vagy adagolható formában kerül forgalomba (például kapszula, pasztilla, tabletta, port tartalmazó tasak, adagolható por, ampulla, csepegtetős üveg vagy más hasonló por-, illetve folyadékforma, amely alkalmas kis mennyiség adagolására).

Amennyiben egy kovaföld tartalmú terméket étrend-kiegészítőként forgalmaznak, úgy a vonatkozó jogszabály értelmében a forgalomba hozatalt megelőzően, az általános, élelmiszerek előállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségen kívül ún. bejelentési (notifikációs) kötelezettség is van az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet felé. (Az OGYÉI bejelentett étrend-kiegészítőket tartalmazó – folyamatosan frissülő – jegyzéke, amely több kovaföld-alapú terméket is tartalmaz, valamint a forgalmazástól eltiltott termékek jegyzékei is ITT érhető el.)

Kiemelten fontos viszont, hogy az élelmiszerekkel – köztük az étrend-kiegészítőkkel – kapcsolatos tájékoztatás nem tulajdoníthat az élelmiszereknek emberi betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására vonatkozó tulajdonságokat, és ilyen tulajdonságokra nem is utalhat!

- mondta a fogyazstóvédelem. Továbbá tilos az élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások alkalmazása is, kivéve, ha a Bizottság a vonatkozó jogszabálynak megfelelően engedélyezte őket, és szerepelnek az engedélyezett állítások listáján vagy még az EFSA (European Food Safety Agency) általi értékelésük folyamatban van.

Mielőtt nekiállnánk fogyasztani, jó tudni!

Kovafölddel, illetve szilicium-dioxiddal kapcsolatban a Nébih viszont határozottan állította, hogy egyetlen engedélyezett, vagy értékelés alatt álló állítás sincsen, a kötőszövet-, illetve sejterősítő hatással kapcsolatban korábban benyújtott állítás elutasításra került.

A leírtak alapján jelenleg kovafölddel kapcsolatban egészséggel kapcsolatos állítás jogszerűen nem tüntethető fel.

Akkor most mi van? Vizsgálták a gyógyhatásait valaha?

Nem egy olyan termékleírás kering jelenleg a neten, amely más kovaföldről (pláne a peruiról) azt állítja, hogy az igazi csodaszer , ami többek között képes kivezetni a baktériumokat, a vírusokat és a nehézfémeket a szervezetből, pusztán a „szerkezetéből adódóan”. Egy a számtalan leírás között:

Ez a kovaföld a világszinten is a legtisztább minőséget biztosító Peruban, egy ősi, több ezer éves, mikro-fosszilis, üledékes, kiszáradt rétegből kerül kibányászásra, ezért az egyik legtisztább, ami rendelkezésre áll. Nem kémiai, hanem fizikai/mechanikai módon működik, így nincs kémiai toxicitása. Az étkezési minőségű kovaföld 100%-ban természetes és szerves forrása a szilícium-dioxidnak, ezen kívül megtalálható benne 15 féle természetes ásványi anyag, többek között: magnézium, kalcium, nátrium, vas és sok nyomelem is, pl. titán, bór, mangán, réz, cirkónium. A kovaföld 85%-ban szilíciumot tartalmaz.”

A Nébih felhívta a figyelmet arra, hogy a kovaföld fogyasztása esetén a szilícium-dioxidból csak nagyon kevés mennyiség szívódik fel a szervezetbe, a fennmaradó rész gyorsan távozik a tápcsatornán keresztül. Ugyanakkor megnyugtató legalább, hogy

a fogyasztása alapvetően biztonságos, a túlfogyasztással, illetve annak kockázataival kapcsolatban azonban nem áll rendelkezésre bővebb információ.

A kovafölddel, illetve annak élettani hatásával kapcsolatban csak kevés szakirodalom áll rendelkezésre, a termékleírásokban feltüntetett vélt,

vagy valós kedvező egészségügyi hatások nem igazoltak.

Egy termék biztonságosságát, illetve a jogszabályoknak történő megfelelőségét csak a termékkel szemben lefolytatott hatósági ellenőrzés alapján lehet megállapítani. Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatban, a Nébih mellett, a megyei kormányhivatalok élelmiszer-ellenőrző szervei, továbbá a népegészségügyi és fogyasztóvédelmi szervek is végeznek ellenőrzéseket. Hatóságunk kovafölddel kapcsolatban az elmúlt időszakban csak egy esetben intézkedett, ennek részletei a következő linken érhetők el.

-kötölte a Nébih.

Nem szabad talajjavítóként sem használni!

Az is kiderült, hogy mezőgazdasági felhasználásra (pl. talajjavítóként) perui kovaföld készítményt a Nébih szintén nem engedélyezte, és nincs is folyamatban ilyen engedélyezési eljárás sem. Ha az anyagot növényekre szeretnék használni és forgalmazni, akkor azt a 36/2006 FVM rendelet szerint – a megfelelő vizsgálati adatok benyújtása után – engedélyeztetni kell.

