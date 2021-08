Az egész országra kiadták a figyelmeztetést: megérkezett a hidegfront, jönnek a zivatarok

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint, hidegfront vonul át az ország felett. A Tiszántúlon, Dél-Alföldön kevesebb lesz a felhő, kisüt a nap, máshol azonban hosszabb szünetekkel ugyan, de számíthatunk esőre, záporokra, főleg délután zivatarra. Késő délután a keleti tájakat is eléri a csapadék, ott intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak, eközben északnyugaton kitisztul az idő. Délutántól szinte mindenütt élénk, erős északnyugati szél fúj. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között alakul, de délkeleten, keleten 27, 34 fok is lehet. Késő estére 14 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2021.08.23. hétfő éjfélig Északnyugat felől hidegfront vonul át. Reggelig az eső, zápor mellett főként a Dunántúl északi és nyugati részén, illetve az északi határvidéken, északkeleten, Északi-középhegységben egy-egy zivatar is várható. A Kisalföldön, Alpokalján jelentős (20 mm-t meghaladó) csapadék is hullhat. A Dunántúlon és a középső országrészben a front mentén, illetve zivatar környezetében néhol 50-60 km/h fölé erősödhet a szél.



Délelőtt, kora délután az eső, zápor mellett egy-egy zivatarra kiemelten a Dél-Dunántúlon, Duna-Tisza közén van jobb esély. Délutántól általában az ország délkeleti felén, főként az Alföldön labilizálódik a légkör. A Tisza vonalában és a Tiszántúlon késő délután, este intenzívebb zivatarokra is van esély viharos (60-70 km/h-t meghaladó) széllel és az egymást követő csapadékgócokból lokálisan jelentős (20 mm feletti) csapadékkal. Délután, este az Alföld középső és déli részén kiéleződő front mentén az északnyugatira forduló szél zivatartól függetlenül is viharossá fokozódhat. A zivatartevékenység a keleti és déli, délkeleti tájakon hétfőn késő este, keddre virradó éjszaka is folytatódhat, majd a csapadékrendszer kedd hajnalban, reggel kelet felé távozik.

