Hobbikertészek filléres trükkje: így komposztál egy igazi profi egész évben

Számos cikket írtunk már arról, miért is érdemes komposztálni. Ahogy a szakemberek mondják, a jó minőségű komposzt talajba juttatása a legősibb talajjavító módszer. A komposztálás olcsó és hatékony megoldás a kerti és háztartási hulladék újrahasznosítására, az elkészült komposzt pedig kitűnő, tápanyagokban gazdag szervesanyag-forrás a növényeink számára.

Tényleg számos előnye van a komposztnak: Csökkenthetjük így a kommunális hulladékunkat, ugyanis a háztartási hulladék harmada komposztálható

Költséget takarítunk meg: nem kell trágyázni, műtrágyázni a kiskertet, sőt virágföldre sem lesz szükség

A kerti és konyhai hulladék visszakerül a természetbe - körforgás

Termékenyebb lesz tőle a talaj, a növények jobban, többet teremnek

Termékenyebb lesz tőle a talaj, a növények jobban, többet teremnek A humuszban gazdag talaj jobban elnyeli a szén-dioxidot, így a klímaváltozás hatásait is csökkenthetjük

Környezettudatosságra nevelhetjük a gyerekeinket

A témával kapcsolatban írtunk már a komposzt-teáról is, amit ugyan régóta alkalmaznak a kertészetek, de még mindig nem kapott elég figyelmet. A különleges, otthon is elkészíthető csodaszer segít a növényeink trágyázásában, de meg is védi őket a betegségektől. Ráadásul természetes alapanyagokat tartalmaz. Most pedig annak jártunk utána, milyen szintre lehet még emelni a komposztálást, hogy lehet begyorsítani a természetes folyamatokat, illetve mi szükséges hozzá. Íme a kertészek legvadabb trükkje: komposztálás gilisztával!

Miért válasszuk ezt a módszert?

A legtöbben szemétbe dobnánk a konyhai, növényi hulladékot, akik viszont komposztálnak, azok jól tudják: ezek mind aranyat érnek. Ha úgy döntünk, jobban belemélyednénk a komposztolásba és a ládánkba szívesen telepítenénk egy gilisztacsaládot, jó ha tudjuk, ők is szívesen fogyasztják majd el ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket, sőt a tojáshéjat is.

Szakemberek szerint a komposztáló férgek kb. 2-3 évig élnek. Eközben folyamatosan fejlődnek, három-négy havonta megduplázzák a számukat. Ráadásul mindig éhesek - testtömegük felét zabálják fel minden nap. Körülbelül négy hónapig tart, amíg a giliszták egy tálcát élelmiszer-hulladékból komposztot készítenek, de ahogy ez megtörténik, sokkal gazdagabb komposztot kapunk, mint bármilyen más technikával. Az így keletkezett komposzt baktériumainak és mikrobáinak száma közel tízezerszerese lesz a normál komposzthoz képest. Ez elég brutális szám!

Így vágj bele

Talán még kevesen ismerik a komposztálásnak azt a módját, amikor a kertészek gilisztákat vetnek be a folyamat felgyorsítása érdekében. Ha ezzel a módszerrel szeretnénk kísérletezni, érdemes a folyamat mögé nézni, hogy megértsük miről is van szó. Ha férgeket, gilisztákat teszünk a ládánkba, a komposztot ezek az apró élőlények állítják majd elő. Elsőre talán nem tűnik szimpatikusnak a gondolat, de sokan a saját lakásukban nézik végig, ahogy komposztládájukban végbemegy az állatok által végzett folyamat.

Persze, mint minden hasonló tevékenységnek, úgy a gilisztákkal, férgekkel való komposztálásnak is megvannak a maga szabályai. Ha kedvünk támadna ehhez az alternatívához, néhány dologra érdemes odafigyelni:

Szükségünk van egy komposztáló tartályra, amelyen alul szellőzőlyukakkal vannak ellátva. Ez lehet egy láda vagy egy nagyobb műanyagdoboz is. Attól függ mekkora a gilisztafarmot telepítünk a komposztládánkba.

Számok terén érdemes azzal tisztában lenni, hogy egy 1-2 főből álló háztartás átlagosan heti 2 kg szerves hulladékot termel. A giliszták és férgek 1 négyzetméternyi felületen pedig 0,5 kg-ot képesek feldolgozni. Így ezekkel a számokkal érdemes kalkulálnunk.

A féregládát ki kell bélelnünk valamilyen anyaggal: megfelelő az avar, de akár a karton is. Ezután helyezzünk bele földet, és ügyeljünk arra, hogy ez mindig nedves legyen!

Fontos tudnivaló, ha a lakásban vagy pincében komposztálnánk, a kellemetlen szagok elkerülése végett ne etessük a komposztot hússal. Ezt a giliszták is nehezebben emésztik meg. Inkább maradjunk a növényi alapú hulladéknál: zöldségek, gyümölcsök, falevelek.

És mi van a gilisztákkal?

Hiába a sok szerves hulladék, a folyamathoz kétségkívül a giliszták a legfontosabb elemek. Nem mindegy azonban, hogy milyen típusú gilisztákat alkalmazunk. Erre a célra a legalkalmasabb fajok a vörös trágyagiliszta (Eisenia fetida) és a vöröslő giliszta (Lumbricus rubellus). Ezek a giliszták kizárólag lebomló szerves anyagokkal táplálkoznak, a legjobban akkor érzik magukat, ha fénytől elzárva, 10°C és 27°C között, megfelelően nedves (de nem túl nedves!) és oxigéndús környezetben tartjuk őket. Amennyiben sikerül megvalósítanunk ezeket a körülményeket, gilisztáink szaporodni fognak, így nem kell attól tartani, hogy gilisztautánpótlás nélkül marad komposztunk.

Mennyibe kerül néhány giliszta a komposztba?

A gilisztákat leginkább horgászboltokban vásárolhatjuk meg, áruk helyenként változhat. Hogy milyen árakra és milyen fajta gilisztákra számíthatunk pontosan, annak viszont utána néztünk. Ennek alapján azt láthatjuk, hogy

a Keleti Horgászbolt kínálatában az élő, vastag giliszta 150 Ft/doboz, az élő vékony giliszta szintén 150/doboz Ft, a Kanadai giliszta pedig 1290 Ft/doboz.

A Compastor kínálatában 200 Ft/doboz áron vásárolhatunk komposztgilisztát.

A Harcsa Horgászbolt és Diszkont webshopjában a Trágyagiliszta 150 Ft/doboz, Iszapgiliszta 500 Ft/doboz, a Harmatgiliszta pedig 500 Ft/doboz.

A Webfishing Center kínálatában vastag, közepes és trágyagilisztát vásárolhatunk, 190 Ft/doboz áron.

Az árak ahogy látjuk, közel azonosak, bár azok, akik nagy tételben vásárolnának gilisztákat, arra kell számolniuk, hogy egy kiló giliszta ára 3500-4000 forint körül mozog majd. Aki még csak próbálkozik, most vág bele, annak érdemes kis tételben vásárolnia, hiszen még nem tudhatja előre, mennyire jár majd sikerrel a kísérlete. Ennek fejében érdemes tehát a kisebb csomagokat választani pár száz forintért. Ez a néhány giliszta is képes lesz hónapok alatt nagy hasznot hozni a kertészek számára.

