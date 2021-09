Ne várd meg, míg tízezreket fizethetsz: így készítsd fel most a rossz időre a teraszod

Korábban írtunk arról, hogyan tehetjük igazán trendivé és időtállóvá a teraszunkat, most pedig eljött az ideje, hogy azon gondolkodjunk el, hogyan tudjuk felkészíteni a hideg, esős őszi napokra a teraszunkat, hisz nem mindegy, hogy a drágán megvásárolt kerti bútoraink és kiegészítőink hosszú évekig bírják még a strapát, vagy vehetünk belőlük újakat tavasszal. Ugyanis jobb, ha tudjuk, hogy a kerti bútorokban is nagy kárt tehet a fagy és a csapadék, így ezek védelméről is gondoskodnunk kell. A Globero szakértője, Könyves Máté segített a legfontosabb tudnivalók ismertetésében, mi pedig mutatjuk a szükséges tennivalókat.

A fémből és műanyagból készülteket nyugodtan kint hagyhatjuk, ha rendesen le tudjuk takarni. Fabútorok esetén már árnyaltabb a kép: a teak- és az eukaliptuszfa nagyon masszív, így a megfelelő impregnálás, és letakarás után ezeket is kint hagyhatjuk, míg a festett fabútorokat érdemesebb a pincébe, vagy a garázsba elpakolni, ahol biztosan nem lesz semmi bajuk.

Kerti bútorok téliesítésénél két dolgot kell figyelembe vennünk, először is azt, hogy fedett vagy zárt teraszról van-e szó, a másik pedig a bútoraink alapanyaga.

Az első dolog, hogy milyen környezetben vannak a bútoraink. Fedett vagy zárt terasz esetén nincs különösebb teendőnk, mivel a hideg és a fagy ebben az esetben nem árt a bútoroknak. Amennyiben olyan teraszunk van ahol csapadék éri a bútorunk, akkor attól függ a teendőnk, hogy milyen anyagból készült a termék.

Alumínium bútorok esetén nincs semmilyen dolgunk, mivel porszórt felületüknek és rozsdamentes szerkezetének nem árt az eső vagy hó. Székek esetében gyakran találkozhatunk textilén ülőfelületekkel és háttámlákkal, de ezekre sincsenek negatív hatással az időjárási viszontagságok. A fa bútorokat viszont fokozottan óvni kell. A legjobb, amit tehetünk, hogy letakarjuk őket, kültéri takaróponyvával

- sorolja a szakértő

A letakarás előtt érdemes letisztítani a felületeket, és ha vízzel tisztítjuk, akkor mindenképp várjuk meg, amíg megszárad, mielőtt ráterítenénk a takaróponyvát. Télre a párnákat tegyük száraz, jól szellőző helyre, fa bútorok esetében pedig évente legalább egyszer kezeljük vagy kezeltessük le a fa felületeket. Ezt megtehetjük a téliesítés előtt is ilyenkor szeptemberben, hogy tavasszal ne legyen rá gondunk, viszont mindenképp ügyeljünk arra, hogy fa bútort csak teljesen szárazon takarjunk le.

A letakaráshoz használt kültéri ponyvák közül olyant érdemes választani, ami erős anyagból készül, vízlepergető és a legfontosabb, hogy szellőzőnyílásokkal is legyen ellátva. A szellőzők a fa bútor, illetve a párnák fülledését és a pára lecsapódását akadályozza meg, ami később penészesedéshez vezethetne.

Téliesítendő bútorok vásárlásánál egyébként érdemes figyelni arra, hogy a székek például rakásolhatók legyenek, mivel így sok helyet spórolhatunk meg. Érdemes még most beszerezni a takaróponyvákat, amelyek készülnek székre, asztalra, napernyőre, és mérettől függően 4900-6900 Ft közötti áron kaphatóak, mert általános tapasztalat, hogy októberben-novemberben kapkodnak az emberek, de olyankor a hirtelen jelentkező nagy kereslet miatt készlethiány léphet fel.

2021 legkedveltebb anyagai és előnyeik:

Alumínium: könnyű, mégis stabil; kevés karbantartást igényel; környezetbarát.

Rozsdamentes acél: rozsdaálló; erős és stabil; könnyen karbantartható

Rattan: természetes anyag; le kell takarni; könnyen, akár vízzel és mosószerrel tisztítható

Polirattan: természetes hatású; rozsdaálló alumínium keret; vízálló, szinte nem igényel karbantartást

Télálló bútorok

Jó hír, hogy vannak a piacon már télálló bútorok, és ezek nem igényelnek semmilyen törődést, mivel rozsdamentesek, időjárásállóak, és többnyire alumíniumból készülnek.

Kifejezetten időjárásállónak az alumínium bútorokat szoktuk hívni. Ezek 100%-ban rozsdamentesek, a felületük porszórásának köszönhetően még egy védőréteggel el van látva. Székek és napozóágyak esetén a textilén ülő és fekvőfelületekkel ellátott termék hagyhatók akár egész évben a szabadban. A mostani trendeknek köszönhetően egyre több kötélfonatos/textilfonatos bútort lehet vásárolni. Ilyen termékek nyitott teraszra történő vásárlása esetén érdemes meggyőződni arról, hogy a váz alumíniumból legyen és a textil vízlepergető, kültéri anyagból készüljön

- sorolja a szakember.

Ősszel a kiegészítő termékeké a főszerep

A bútorok beszerzését általában tavasszal végzik a vevők, őszre és télre pedig a kültéri kiegészítő termékeké lesz a főszerep. Ilyenek a hősugárzók, a takaróponyvák és a vízálló kültéri lámpák. Utóbbiak nagyon kedveltek, mivel nemsokára ismét korán fog sötétedni, viszont a terasz nyújtotta kikapcsolódást és a természet közelségét olyankor is szeretné élvezni az ember egy hosszú munkanap után.

Ha valaki télre bútort szeretne vásárolni, akkor fedett teraszra bármilyen termék elhelyezhető, illetve kedvelt termékek a függőfotelek, mivel az átmeneti időszakban egy pokróccal vagy hősugárzóval kiegészítve még el lehet tölteni néhány órát benne például olvasással. Érdemes viszont figyelni arra, hogy a függőfotelek nem télállóak.

Ősszel és télen is használhatjuk a nyitott teraszt

Ha télen is szeretnénk használni a nyitott teraszt, akkor bútorok választásánál az alumínium vázas bútorokat javasoltak, kiegészítésnek pedig elengedhetetlen a hideg időben egy jó minőségű kültéri hősugárzó. Ezek ára egészen széles skálán mozog, attól függően, hogy elektromos, álló vagy beszerelhető vagy felfüggeszthető, vagy netán gázüzemű hősugárzót keresünk: 33000 forinttól 150 ezer forintig találhatunk jó minőségű és kedvező árú hősugárzókat, persze gyártótól és webáruháztól függően az árskála is változhat.

A hősugárzóknak két csoportja van, a gázüzemű és az elektromos. Gázüzemű hősugárzót csak jól szellőző, nagyobb területen lehet használni. Az elektromos hősugárzókat kisebb terekben is használhatjuk, továbbá előnyük, hogy könnyen mozgathatók, valamint akár falra is szerelhetők. Ilyen készülékek vásárlása esetén a teljesítmény mellett kiemelten fontos ellenőrizni, hogy megfelelő IP besorolása legyen, hiszen ez a mutató jelzi, hogy a készülék mennyire vízálló. A nálunk kapható termékek egyébként minden kültéri használatra alkalmasak, gázüzemű hősugárzóink pedig borulásérzékelővel is el vannak látva

- mondta el Könyves Máté

Érdemes még tudni, hogy az őszi/téli szezon időjárási viszontagságai megviselik a bútorokat és a kiegészítőket. Főleg nyitott teraszok esetén nagyon fontos, hogy amit oda elhelyezünk, az minőségileg alkalmas legyen erre, a műszaki cikkeknél - hősugárzó, lámpa - figyeljünk oda az IP besorolásra, bútoroknál az anyagokra. Fontos az is, hogy a kültéri bútorok párnái minden esetben levehetők és moshatók legyenek, valamint vízlepergető anyagból készüljenek, ami egy bizonyos pontig vízállóvá teszi azokat, viszont felhőszakadásnál azok is átáznak. A szivacsok tölteléke legyen vízáteresztő, gyorsan száradó anyagból készüljön, amitől nem fülled be a szivacs, és nem penészesedik.

Az ilyen apróságnak tűnő részletek nagyon fontosak, ha egész évben szeretnénk zavartalanul használni a teraszunkat, anélkül, hogy több tízezer forintért kellene egy-egy nagyobb esőzés után lecserélnünk a párnákat, textileket, netán a bútorokat több százezer forintért.

Címlapkép: Getty Images