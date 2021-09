Erről feledkezik meg a legtöbb háztulajdonos: intézd el ősszel, mert borsos árat fizethetsz

Csalóka lehet az őszi időjárás: napközben még kellemesen melegíti arcunk a nap, estére viszont már hűvössé válik a levegő. A napokban az Időkép jelentése szerint a Duna-Tisza közén helyenként 0, -1 fokig csökkent a hőmérséklet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint Kakucson egészen -1,1 fokig hűlt a levegő.

Ugyan még csak ízelítőt kaptunk a zimankóból, a szakemberek szerint most érdemes előre gondolkodni a kertes ház tulajdonosoknak, mivel könnyen ráfizethetnek a figyelmetlenségükre, lustaságukra. A fagy jelenti a legnagyobb veszélyt a vízvezetékekre és a vízórákra. A nem megfelelően téliesített hálózatokban gyakoriak a csőtörések, vízelfolyások. Az ebből eredő károk kijavítása jelentős költségekkel járhat.

Most van itt az ideje, hogy haladéktalanul ellenőrizzék a vízóra vagy a szabadban lévő csapok és vezetékek állapotát. A belső hálózat és a vízmérők fagy elleni védelme az ingatlan tulajdonosának feladata. Ha a rendkívüli hidegben szétfagy a kerti csap vagy vezeték, akkor az esetlegesen elfolyó víz díját is az ingatlantulajdonosnak kell viselnie, a mérő elfagyásakor pedig még a csere költsége is őt terheli

- hangsúlyozták a vízmű szakemberei.

Gondolkodjunk előre, ne a tél beálltával jusson eszünkbe intézkedni! Másrészt, jó, ha tudjuk, hogy a hideg hatására eltört vezetéken keresztül egy óra alatt akár a szokásos napi fogyasztás többszörösét is kitevő víz folyhat el a szabadba. Ha pedig a vezeték nem törik el, a fagy miatt jégdugó keletkezik benne. Szakértők szerint, akár eltörik a cső, akár nem, a meghibásodás egyik legbiztosabb jele, hogy az ingatlanban lévő csapokból nem vagy csak alig folyik a víz. A vízóra meghibásodására, szétfagyására az óralapon szilánkokra tört üveg, az eldeformálódott számlálószerkezet, esetleg a vízaknában csöpögő víz utalhat.

Fontos tudni, hogy a fagy elleni védekezésről csakúgy, mint a mérőhelyek tisztán tartásáról, valamint a megközelítés biztosításáról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia!

Miért van ez így?

Bár a bekötési vízmérő a víziközmű-szolgáltató, azaz a Vízművek tulajdona, annak fagy elleni védelméről és megőrzéséről a felhasználónak kell gondoskodnia. Elsőre talán ellentmondásosnak tűnhet ez a szabály, de gondoljuk át jobban: a bekötési vízmérő a felhasználó ingatlanán található, így annak védelméről nem is tud más gondoskodni, csak ő maga. Éppen ezért előzzük meg a kellemetlenséget, és készítsük fel kültéri vezetékeinket, kerti csapjainkat a zord időjárásra! A szolgáltató szakemberei ehhez adnak is néhány tanácsot!

Mit spórolunk azzal, ha védjük vízmérőnket a hideg és a fagy ellen?

Elsősorban az elfolyt víz árát.

Valamint az új vízmérő árát (mely kiszállással és beszereléssel együtt, 20 mm átfolyási átmérőig 16 878 Ft).

A vízmérő hitelesítésének költségét

A vezeték elfagyása esetén a felújítást.

Időt, bosszúságot.

Mit tehetünk a megelőzés érdekében?

A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos!

A kerti vízóraakna törött vagy hiányzó fedlapját pótoljuk, sőt a nagy hidegben külön szigetelésről is gondoskodjunk.

A vízmérőt akár pléddel, hungarocellel vagy más hőszigetelő anyaggal is letakarhatjuk, de még a kartondoboz darabok is megfelelőek erre a célra.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy nincs-e víz az aknában, valamint figyeljünk arra is, hogy a vízóraakna fedele mindig lehajtott állapotban legyen.

A pincékben lévő vízmérők védelme érdekében ellenőrizzük a pinceablakok épségét, és ha a vízmérő, illetve a csövek a külső talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak, hőszigetelésükről külön is gondoskodjunk.

Szigeteljük – vagy ennek hiányában – időben víztelenítsük a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékeket.

Mi a teendő a nem lakott épületek esetében?

Először nyissuk meg a kerti csapot, majd ezután zárjuk el a téli elzárót. A vezetékben lévő víz ilyenkor az ürítő szelepen keresztül távozik és elszivárog a talajba, így a felszínen húzódó vezetékszakasz is vízmentes lesz.

A vízmérők szigetelését a hálózat víztelenítését követően is meg kell oldani, mivel a vízmérőkben ez esetben is marad víz!

Ha későn látunk hozzá a víztelenítéshez, és a befagyott víz miatt nem tudjuk az elzárócsapot elfordítani, meleg vízzel, óvatosan felolvaszthatjuk a benne lévő jeget, majd ezt követően elvégezhetjük a víztelenítést.

Mi a teendő mérőelfagyás esetén?

A mérőelfagyás észlelésekor haladéktalanul hívja a hibabejelentő telefonszámot. Amennyiben a vízmérő előtti elzáró csap nyitva van, akkor a további vízelfolyás megelőzése érdekében próbálja elzárni. Mérőelfagyáskor társaságunk a helyszínen jegyzőkönyvet vesz fel, melyben rögzíti a káresemény körülményeit. Javasoljuk, hogy a télen nem használt ingatlanát rendszeres időközönként ellenőrizze, vagy megbízottja útján ellenőriztesse az esetlegesen bekövetkező károk megelőzése, illetve mielőbbi észlelése érdekében

- hívják fel a figyelmet a Vízmű szakemberei.

