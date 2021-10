Tömegek vásárolják ősszel ezt a növényt: igénytelen, kezdő kertészeknek kötelező

A kövirózsa számos hasznos és jó tulajdonsággal rendelkezik – mesélte Retkes András szombathelyi dísznövénykertész. A mellett, hogy változatos, sokféle lehet a színe és a formája, a termesztéséhez üvegházra sincs szükség. Akár cserépben is kibírja a hazai teleket, és saját sarjairól lehet szaporítani, még beruházni sem kell nagyon rá. Szaporítóanyagot sem kell hozzá vásárolni, a sarjakból ugyanis újra és újra tovább lehet termeszteni.

Hogyan bánjunk vele ősszel?

Ha a kövirózsát nem cserépben tartjuk, el sem kell gondolkodni azon, télen mit csináljunk vele. Ha kint vannak a sziklakertben, kint is maradhatnak, ha a szabadföldbe tettük, ott is jó helyen vannak. Ha nem szenvednek a fényhiánytól, vagy a túl sok víztől, akkor tényleg semmit sem kell tenni velük. Ha tavasszal lettek kiültetve, akkor mostanra már gyönyörű szép kis sarjakat hoztak körbe

– tette hozzá a dísznövénykertész.

Ezeket a sarjakat nem feltétlenül kell levenni, akkor kell csak lecsipegetni őket, ha valahova el szeretnénk belőle rakni, máshol akarjuk szaporítani. A dísznövénykertész azt tanácsolta, lehet egyből is kitenni, nem kell vele bűvészkedni, viszont ha biztosra akarunk menni, először ültessük bele egy kisebb edénybe, hogy biztosan meggyökeresedjen.

Remekül mutat az őszi sziklakertekben

A kövirózsák nem hiányozhatnak az őszi sziklakertekből, amelyek kialakítása inkább tavaszi kerti munka, de előre, ősszel is dolgozhatunk vele. Viszont, ha ősszel ültetünk a sziklakertbe kövirózsákat, jó tudnunk, hogy tavaszig már nem igazán fejlődik a növény, és nem fog már virágot hozni.

Az őszi temetőknek is az egyik kedvelt dísznövénye

Ilyenkor ősszel, még a halottak napja előtt jellemzően rendbe hozzuk elhunyt hozzátartozóink sírjait: friss virágokkal díszítjük. De nemcsak a krizantém vagy az árvácska számít hagyományosan „temetői virágnak”, hanem a kövirózsa is. A pozsgások között ez a legnagyobb sztár, amit nem csak a sírra ültethetünk, hanem akár koszorú helyett, tálkában is vihetünk a sírokra. Nagy előnye – ha nem lopják el – hogy nem kell kijárni naponta megöntözni, jól bírja a szárazságot és a fagyokat. A temetői virágok közt társa még a varjúháj, előszeretettel egymás mellé ültetik, hiszen nemcsak jól mutatnak egymás társaságában, de nagy eséllyel egy év múlva is díszíteni fogják szeretteink sírjait.

A virágok rengetegében mekkora a hazai kövirózsapiac?

Aki évelőt termeszt, annál egészen biztos, hogy párféle kövirózsát fog találni a vevő – közölte Retkes András. Azok szortimentjében, akik szabadföldi évelőket termesztenek, biztos, hogy van kövirózsa is, meg varjúháj is. Az is biztos, hogy relatív olcsón beszerezhető, kevésbé munkaigényes, ezért mindig is nagy kedvence volt a hobbi kertészkedőknek.

Annyi biztos, hogy az elmúlt években sem csökken az érdeklődés a kövirózsa iránt, és az árak sem emelkedtek számottevően. Az emberek örülnek, hogy találtak egy olyan növényt, amitől el lehet menni nyaralni! Ha van valakinek az erkélyen egy kövirózsatálja, azt otthagyhatja két hétig, nem kell megkérni a szomszédot, hogy öntözze. Ezt bizony nem lehet minden növénnyel megcsinálni, ráadásul nem is fagyérzékeny, kint lehet tartani a szabadban, van egy csomó jó tulajdonsága

– fogalmazott a disznövénykertész.

Egy átlag kertésznél maximum 8-10 fajta kövirózsa van, és ez elég is. Retkes András 80 fajtával dolgozik, de ami igazán fontos – árulta el – az 20 különböző fajta, a többi csak kiegészítő. Kinézete és színe a kövirózsának ugyanis tavasztól őszig többféle lehet, jó, ha van mindig miből az eladásra kínált tálcákra válogatni. Ahogy mesélte:

Tavasszal még minden kövirózsa szép, élénk színű, szinte bele lehet harapni, annyira gyönyörű az összes. Ősszel viszont már meg kell dolgozni azért, hogy igazán színes és mutatós kövirózsáink legyenek.

Kövirózsa kisokos

Pár jó tanács a szakembertől, amit mindenképpen érdemes a kövirózsa kapcsán megfogadnunk:

Lehetőleg egész nap érje a napfény

Olyan helyre ültessük ki, ahol minél több a természetes fény. Ha árnyékban tartjuk, akkor azok az egyedi tulajdonságok, amik miatt a fajtákat nemesítették, eltűnhetnek, a piros árnyalatú kövirózsából is könnyen zöld lehet. Ügyeljünk rá, hogy ne magasodjon fölé se díszfű, se más növény, mert akkor szintén könnyen elveszítheti fajtajellegét.

Ne legyen alatta pangó víz

Ha elültetjük, akkor egy olyan talajt válasszunk, ami jól elvezeti a vizet. Szokás azt is mondani, hogy a kövirózsa szárazságkedvelő, de ez nem igaz, maximum szárazságtűrő, de ha azt akarja az ember, hogy előjöjjön a fajta szépsége, akkor a szakember szerint nemcsak megfelelő nedvességre, hanem tápanyagra is szüksége van. Az összes kövirózsa alpesi növény, eredeti élőhelyükön csapadékot is mindig kaptak, de kibírják azt is, ha nem esik az eső. Rendszeres öntözés nélkül is életben marad, de úgy lesz igazán szép, ha vizet és tápanyagot is bőven kap, akkor lesz ugyanis igazán díszítő értéke.

Semmiképpen ne vigyük be lakásba

Teljesen télálló. Mégha télre cserépben is marad, nyugodtan hagyjuk kint, a leghidegebb mínuszokban is. Viszont ha bevisszük a lakásba, biztosan elindul a pusztulás útján, hiszen nem kap annyi természetes fényt, amennyire szüksége van, és pillanatok alatt elkezd tönkre menni.

Ne ijedjünk meg attól, ha felvirágzik, aztán elpusztul

Ez ugyanis természetes. Viszont addigra, amíg a kövirózsa felvirágzik, hoz annyi sarjat, hogy valószínűleg nem pusztul majd el.

Ha gyógynövényként akarjuk használni, akkor hagyományos fajtát is ültessünk

A nemesített, dísznövényárudákban kapható kövirózsákat nem érdemes gyógynövényként használni, ahhoz a hagyományos (Sempervivum tectorum) nagy és zöld, húsos levelű fajtát keressük. A népi gyógyászat egyébként ezt a kövirózsát az egyik legrégibb, sérülések, gyulladások kezelésére használt csodaszernek tartja. Középfül-üregi gyulladások enyhítésére (fülfű) különösen hasznosnak tartották, de használják égési sebekre, vágott sérülésekre, rovarcsípés okozta fájdalmak csökkentésére, sőt sikeresen tüntetik el vele a szeplőket és a szemölcsöket is.

Alig van kártevője

Tavasszal, amikor a legintenzívebb a növekedése, nagyon puhák még a szövetek, akkor a levéltetvek meg tudják támadni, ami eltarthat pár hétig, de aztán se előtte se utána nem jelennek meg rajta, ugyanis amikor már kemény a növény szerkezete, akkor a kártevő sem bír vele.

