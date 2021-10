Bekeményít az ősz: mutatjuk, hol számíthatunk esőre, villámlásra

Ahogy a szöveges figyelmeztető előrejelzésben írták, napközben a csapadékrendszer hatására nagyobb területen is kiadós (24 óra alatt > 20 mm) esőre kell számítani, kiemelten az ország középső sávjában, illetve délutántól a dunántúli területeken. A délnyugati és nyugati megyékben a délelőtti, kora délutáni időszakban nem zárható ki villámlás és dörgés sem. Az esti óráktól egy következő hullámban várható eső, amelyből csütörtök éjfélig ismét nagyobb mennyiségű csapadék (általában > 20-30 mm) lehetséges továbbra is a Dunántúlon, valamint a délnyugati és nyugati megyékben lokálisan 24 óra alatt akár > 50 mm csapadék is összegyűlhet.

Csütörtökön az ország nagy részén túlnyomóan borult lesz az ég, csak az ország északkeleti harmadában és a keleti határszélen vékonyodik, szakadozik a felhőzet. A középső országrészben és a Dunántúlon sokfelé várható eső, zápor, a nap folyamán a csapadék egyre inkább a délnyugati, nyugati tájakra szorul vissza. A délnyugati, nyugati megyékben kiadós mennyiségre van kilátás, ezzel szemben a az ország északkeleti harmadán nem valószínű csapadék. Az északkeleti, keleti szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 20 fok között valószínű.

Pénteken, délen túlnyomóan borult idő várható, északon, északkeleten azonban szakadozottabb, vékonyabb lesz a felhőtakaró. Késő délután észak felől határozottan csökken a felhőzet. Délen egyre inkább gyengülő intenzitású esőre számíthatunk. Az északkeleti, keleti szelet többfelé élénk, néhol erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között valószínű, a tartósan csapadékos tájakon lesz hidegebb, északkeleten a melegebb.

