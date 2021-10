Csalók árulhatják a facsemetéket, oltványokat: így vásárolhatsz biztonságosan kertészeti termékeket

Mint írták, ezeket a határnapokat a vásárlóknak is érdemes szem előtt tartani, hiszen, ha korábban találkoznak ilyen áruval, akkor már a naptár alapján is tudható a kétes minőség, a nem elégséges beérettség és gyenge biológiai érték. Az ún. gyökércsomagolt fás növényekre ugyanezek a dátumok vonatkoznak (szabad gyökérzettel termelik ki azokat is), viszont a termesztő-edényes (konténeres) növények egész évben forgalmazhatók.

Faiskolai termelőink a kitermelés előtt, még a faiskolai táblában felcímkézik a fákat, ez az időzítés fontos a fajtaazonosság biztosításához.

A címkék fontosságáról és információtartalmáról a Tájékoztató gyümölcs szaporítóanyag vásárlásához, a Befejeződött a gyümölcs szaporítóanyagok címkézése és a Mi történik a faiskolai címkézés előtt? cikkekben olvashatnak részletesen.

