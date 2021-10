Még a Balatont is kibillentette a viharos szél: citromsárga riasztás van érvényben + Videó

Azt írták, kora délutántól egyre több munkát ad az erős szél a tűzoltóknak. A bejelentések a leggyakrabban kidőlt fákról, lezuhant ágakról, leszakadt vezetékekről, megbontott tetőszerkezetekről szólnak. A legtöbb hívást a fővárosi tűzoltók kapják, az időjárás több helyen akadályozza a tömegközlekedést is. Budapesten fa borult a fogaskerekű vezetékére, Püspökladány és Sárrétudvari között pedig egy menetrend szerinti járatra dőlt egy fa - tartalmazza a közlemény.

A Balaton vizét is kibillentette a viharos szél

Háromnegyed 12-kor 76 centis volt a vízszintkülönbség Keszthely és Balatonfűzfő között - számolt be róla az Időkép.

Ahogy írták, a közeledő hidegfront előtt viharos szél fúj a Dunántúlon. A legnagyobb széllökések a 70-80 km/h-t is meghaladják, de néhol már 90 km/h-t meghaladó lökéseket voltak. A viharos szél a Balaton vizét is alaposan felkorbácsolja és meg is billenti azt.

Az Időkép Balatonakarattyán készített látványos felvételeket a háborgó Balatonról:

Címlapkép: MTI/Varga György