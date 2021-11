Kutyatartók, figyelem! Erre muszáj költeni idén télen, az eb egészsége múlik rajta

Akár lakásban, akár az udvarunkon él négylábú barátunk, érdemes időben gondolni a közeledő télre, és felkészülni rá. A legjobb módszer a megelőzés - ne hagyjuk, hogy megtörténjen a baj! Az udvaron tartott kutyáknál viszont különösen fontos, hogy legyen egy szélvédett és száraz hely, ahová be tud húzódni a hideg szél és a csapadék elől.

A legtöbb kutyának ezt a búvóhelyet a kutyaháza jelenti, fontos hát, hogy az télen is biztonságot és meleget nyújtson. Egész évben hasznos, ha nem közvetlenül a talajon áll a ház, hanem valamivel alátámasztjuk: téglákkal, vagy akár egy raklappal. Így alulról a hideget nem veszi át annyira, és a csapadékos időben sem ázik fel.

A hideg idő beköszöntével nagyon oda kell figyelnie a gazdiknak az állat ízületvédelmére, különösen idős kutyáknál történik meg könnyen a baj. Ahogy hűvösödik a talaj, a kutyus pedig elfekszik, elalszik rajta, még akkor is, ha süt a nap egyébként, könnyen ízelütgyulladás lehet a vége, és porckorong gondok adódhatnak. Emellett a megfelelő folyadékpótlásra is fokozottan figyelni kell, hisz ilyenkor már nem annyira szomjasak az állatok, de a vízpótlásra továbbra is szükségük van

- kezdi a felsorolást Dr. Nagy Anna.

Óvjuk a széltől, csapadéktól

Lehetőség szerint olyan helyre állítsuk a kutyaházat, ahol nem éri a bejáratát közvetlenül szél. Ha az ajtón nagy mennyiségben jut be fagyos levegő, az nagyon kellemetlen az eb számára. Amennyiben az elhelyezéssel nem tudjuk kivédeni a szelet, akkor szegeljünk fel rá szőnyeget vagy plédet, hogy kint tartsa az erős légáramlatot. Abban az esetben, ha az anyagot érheti csapadék, akkor időnként cseréljük le azt, mert a nedves, fagyos szőnyeg vagy pléd megnehezíti a kutya számára a házban lévő levegő melegen tartását. Az is sokat számít, ha a házikó nem érintkezik közvetlenül a földdel, hanem meg tudjuk emelni.

Egyénfüggő, hogy melyik jószág hogyan bírja a hideget, de a rövidebb szőrű, kistestű kutyáknak kedvezhetünk például fűtőlappal. Erre rá tud feküdni a kutya, csak akkor kapcsol be, ha érzékeli a súlyát, és melegen tartja kint is. Az a legfontosabb, hogy védett, a talaj felől, fentről és három oldalról védett, jól szigetelj fekvőhelye, ólja legyen a kutyának, olyankor, és ha megfelelő egészségi állapotban van, nem okoz neki a gondot a hidegebb idő sem. Télen viszont több tápanyagra és nagyobb mennyiségű élemere lesz szüksége a kinti kutyának, érdemes ilyenkor a jobb minőségűt választani, akkor nem feltétlenül lesz szükség vitaminpótlásra sem

- sorolja a doktornő.

Kutyaház - ezen ne spóroljunk!

A kutyaólat szigetelni is kell, ha nem akarjuk, hogy kis kedvencünk dideregjen benne. A hungarocell vagy polisztirollapot tegyük az alulra szánt falapokra, majd az egészet burkoljuk még egy falappal. Ezt a tetőnél és a ház oldalainál is érdemes elvégezni, így garantáltan kellően hőszigetelt lesz a lak, és bent tartja a meleget. Fontos, hogy ne férhessen hozzá semmiképp a jószág a szigeteléshez használt hungarocellhez, mert komoly bajt okozhat neki, ha megrágcsálja, megeszi!

Szigetelés

Készen is kaphatunk jól szigetelt kutyaházat, ha pedig magunk készítjük vagy készíttetjük, akkor sem ússzuk meg 30-40 ezer forint alatt a költségeket. De ezen nem szabad spórolnunk, mert hosszú évekre választunk vagy csináltatunk lakhelyet kedvencünknek! Arra figyeljünk oda, hogy kis kutyának ne vegyünk óriási házat, a nagyobb testű kutyánknak pedig legyen elég helye benne! Akkora legyen, hogy a testmelegével is jól fel tudja fűteni az állat.

A kutyaól bejáratára tegyünk fel egy pokrócot, szőnyeget, esetleg átlátszó műanyag fóliát, amit a kutya a fejével vagy az orrával könnyedén elmozdít a ki-be járkáláskor. Nem mindegyik kutya viseli el ezt a “bejárati ajtót”, és előfordulhat, hogy leszedi. Hideg időben tegyük fel újra, kétszer-háromszor, de ha továbbra is lerágja, az azt jelenti, hogy e nélkül sem fázik a helyén a kutya.

Béleljük is

Friss szalma vagy forgács a legjobb erre a célra, de az iratmegsemmisítőből maradt papírhulladék is megteszi jobb híján. A törülközők vagy takarók azért nem a legjobbak, mert könnyebben átnedvesednek a párától, és nehezebben száradnak, így kevésbé melegítik a kutyát. Azért, hogy kijáráskor a kutya ne hordja ki a szalmát, tehetünk fel egy kisebb küszöböt is az ajtóra. Jó megoldás az is, ha párnahuzatba töltjük a szalmát vagy forgácsot, így biztosan nem hordja ki azt az eb, és melegen tarthatja a házikóját. Viszont arra figyeljünk, hogy heti rendszerességgel cseréljük az almot, és ha netán elkezdené megenni, inkább keressünk másik megoldást a számára.

Alátámasztás

Ha a kutyaól közvetlenül a földre kerülne, támasszuk alá, de még jobb, ha lécekre vagy dobogóra helyezzük szélvédett helyre, ahonnan még beláthatja a birodalmát házi kedvencünk. A megemelt kutyaól véd a talajmenti fagytól, tartós hidegben sem hűl ki az ól alulról, ráadásul esőben sem ázik fel. A raklap mellett pár bontott tégla is megteszi, de fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy stabilan álljon, bárhová is helyezzük az ólat.

Védett helyre tegyük

A kutyaólat széltől és csapadéktól védett helyre tegyük, amennyire lehetőségeink engedik. Az is fontos, hogy kedvencünk lakhelyét is tisztítsuk ki havonta. Ezzel a kártevők megtelepedését és elszaporodását is megakadályozhatjuk.

Ágyneműt az ebnek

Régi paplanunkat nem ajánlott betenni a kutyaházba, mert ha megszívja magát nedvességgel, és megfagy, akkor sokkal inkább hűteni fogja a kutyát, mint melegíteni. Helyette béleljük ki a ház alját szalmával és/vagy cédrusfa-forgáccsal. Ezek melegen és szárazon tartják háziállatunkat, de 2-3 hetente érdemes a bioágyneműt is tisztára cserélni.

Pihe-puha meleg házikó; fűthető etető- és itatótál

Ha a kutyaház nem bizonyul elég melegnek, akkor érdemes lehet valamilyen fűtőegységgel felszerelni azt. A melegítő párna ilyen esetben jó választásnak bizonyul. Ügyeljünk arra, hogy ne legyen túl nagy, és ne lógjon ki a házikóból. A melegítő párnának nem kell egész télen bent lennie a kutyus alatt, elegendő csak a leghidegebb napokon alkalmazni. Figyeljünk, nehogy túlmelegedjen tőle az eb, és tisztítsuk meg, ha szükséges.

A "melegítő párna" fűthető, 5mm vastag, merev, erős PVC lap, harapásbiztos kábellel van felszerelve, így az állat nemcsak felügyelet mellett heverhet rajta, a csintalan ebek esetén is balesetbiztos a használata. A fűthető kisállat fekhelyet a kutyaház aljára lehet beszerelni, ahol a hidegben a kutya ráheveredve élvezi a melengető élményt. Lényeges, hogy a lap nem kifejezetten meleg, a helyiség hőmérsékletét emeli, így biztosítva 5-6 fokkal melegebbet kedvencünk számára.

Ezek a fűtőlapok már bármelyik nagyobb állatkereskedésben megvásárolhatóak, több méretben kínálják őket, az áruk 12000-től 60000 forintig terjed általában.

Arra is érdemes odafigyelni, hogy a hűvös évszakokban a külső tartású háziállatok etető és itató edényeinek tartalma gyakran fagyos, jéghideg, de teljesen be is fagyhat az ivóvizük. A megfelelő hőmérsékletű táplálék és víz pedig nagyban befolyásolja kedvencünk fejlődését, közérzetét és a betegségekkel szembeni ellenállóképességét. Jó hír, hogy már kapható olyan tál, amelyik melegíthető, ezekkel az etető- és itatófűtésekkel mindig kellemes hőmérsékletű táplálék biztosítható az állatnak. A tál átmérője 22 cm, harapásvédett kábellel és dugvillával van ellátva, az ára pedig 12000 Ft körül van.

Fontos az állandó ellenőrzés!

Mindezek mellett fontos, hogy rendszeresen ellenőrizzük négylábúnk egészségi állapotát, és figyeljünk a jelekre. Amikor a kutya belső hőmérséklete alacsonnyá válik, hipotermia alakul ki. A kihűlés következtében károsodhat az eb központi idegrendszere, ami hatással van a szívre és a véráramlatra is. Jelei közé tartozik a szabálytalan szívverés és légzés, valamint a tudatzavar.

A fagyást nehezebb diagnosztizálni, hiszen a kutya szőre eltakarhatja a látható jeleket. Elsősorban a négylábú füleit, mancsát és lábait kell megvizsgálnunk. Ha túl hidegnek érezzük a testrészeket, valamint kipirosodtak, megduzzadtak, esetleg szövetnedvek jelentek meg, minél hamarabb melegebb helyre kell vinnünk háziállatunkat. Fagyás következtében jégkristályok képződhetnek a kutya vérében, melyek károsíthatják az ereket és artériákat is.

A fenti tüneteken túl, ha azt látjuk, hogy kutyusunk nehezen jár, letargikus hangulatban van, vagy mozgása lassabb a megszokottnál, azonnal forduljunk vele állatorvoshoz!

