Íme a szuperzöldség, amit pillanatok alatt elkapkodnak: hiába drága, egyre többen szeretik

Lassan már a hazai gasztronómia egyik alapvető élelmiszerévé válik a batáta, hiszen nem hiányozhat az éttermek, gyorséttermek étlapjáról vagy éppen a zöldségesek kínálatából - írta korábban a HelloVidék is. Bár tény, hogy nem tartozik a legolcsóbb zöldségek közé, megéri megvásárolni, hiszen mindamellett, hogy finom és sokoldalú, egészséges is és nagyszerűen beleépíthetjük az étrendünkbe. Az Agrárszektorral Kovács András növényorvos, az Édesburgonya.bio alapítója osztotta meg tapasztalatait, és megtudhattuk tőle, hogy miért lehet még ennél is népszerűbb az édesburgonya a jövőben.

Magyarországon egyre többen kezdenek el batátával foglalkozni, ám nagyobb üzemi terület nem igazán jellemző. Sőt, leginkább kisebb területeken zajlik a termesztés, 10 hektár feletti termelő csak egy-egy van az országban. Kovács András családjával azonban ezt a kis tábort erősíti, hiszen ők körülbelül 30 hektáron dolgoznak. A kérdés, ami sokakat foglalkoztat: mitől lett ennyire „trendi”?

Az elmúlt években kezdtek el ennyire nyitni az emberek a batáta felé, és valóban, egyre populárisabb. Ennek valószínűleg az a legfőbb oka, hogy egyrészt újdonság, másrészt sokan kezdtek el figyelni az egészségesebb táplálkozásra, az édesburgonya pedig remekül beilleszthető az étrendekbe. Több antioxidánst tartalmaz, illetve a szénhidrát is olyan formában található meg benne, hogy a cukorbetegek is fogyaszthatják

- fogalmazott Kovács András.

A cikk folytatása az Agrárszektoron olvasható!

Címlapkép: Getty Images