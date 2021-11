Kidobott pénz, mert hamar tönkremegy? Így élheti túl a Mikulást a tél slágervirága

A nálunk mikulásvirágnak hívott szobanövény Közép-Amerikából származik, élőhelyén útszéli gyomnövényként tartják számon, arrafelé méteres fává is nőhet, náluk azonban kis szobanövény formában terjedt el. Úgynevezett „rövidnappalos növény”, ami azt jelenti - magyarázta a Boross Dávid, az Oázis Kertészeti Kft. ügyvezetője -, hogy 12 óránál kevesebb megvilágítást kell kapnia ahhoz, hogy virágbimbók képződjenek rajta. Ezt a dísznövény-kertészetekben mesterségesen sötétítéssel érik el, így rásegítéssel tudják épp Mikulásra időzíteni a virágoztatását. Nálunk elsősorban december elején, Mikulás előtti időszakban, november végétől vásárolják a növényt, míg például Németországban „Weinachtsstern/karácsonyi csillag” néven a teljes adventi időszak hagyományos dísze.

A mikulásvirág vonzerejét azonban nem is sárga apró, szinte észrevétlen virágai adják, hanem virágzása idején megjelenő, színes úgynevezett felleveleinek köszönheti, melyek ideális körülmények között 3-4 hónapig is mutatósak maradnak. A fajták között mostanában már nem csupán piros, hanem rózsaszín, fehér és vajszínű fellevelűt is találni, de roppant népszerű a cirmos (piros-fehér) színű is.

Gondozás szempontjából azonban teljesen mindegy, milyen színkombináció tetszik meg nekünk, fajtától függetlenül sok törődést igényel.

Léteznek egészen picike, vagy épp ellenkezőleg, hatalmas fellevéllel bíró növények. Nagyon széles a skála, ma már Magyarországon is többszáz féle közül választhatunk – tette hozzá a Boross Dávid.

Hol érdemes mikulásvirágot venni?

Nyilvánvalóan a kertészetekben található a legnagyobb választékban, de szupermarketekben is sokfelé árulják. Azok tartási körülményei – hívta fel a figyelmet az Oázis Kertészeti Kft. ügyvezetője, nem mindig a legideálisabbak:

Az, hogyan tartják és hogyan szállítják, nagyon sokat számít, hiszen ez egy törékeny növény, nagyon sérülékeny, és ha eltörik, akkor egy kutyatejszerű nedv folyik ki belőle, ez azért is van így, mert a kutyatejfélék családjába tartozik. Maga a növény a szélvédettebb helyeket kedveli, ezért nem szabad huzatos helyen tartani, viszont a túl nagy meleget sem szereti, ha otthon stabilan 24-25 fokos lakásban tartjuk, akkor szinte biztos, hogy hamar ledobja a leveleit és kiszárad. Sokkal inkább való számára a 18-20 fokos, hűvösebb lakás

- közölte a szakember.

Érdemes tudni róla, hogy tejszerű nedve enyhén mérgező, allergia tüneteit okozhatja. Erre a növény tavaszi visszavágásnál fontos odafigyelni, valamint a kisgyermekek elől is érdemes magasabbra helyezni, mert a tejnedve - bőrre kerülve - kiütéseket okozhat – figyelmeztetett a szakember.

További érdekességek a mikulásvirágról: Az aztékok piros festéket vontak ki a mikulásvirág leveléből

Gyógynövényként lázcsillapításra használták

A melegebb éghajlatú vidékeken a szabadban is megél, és két-három méter magasra nő

Így öntözzük, hogy sokáig szép maradjon!

Átlagos öntözést igényel, de mivel képes elraktározni a vizet, inkább hagyjuk kicsit kiszáradni, minthogy túllocsoljuk – tette hozzá Boross Dávid. Ha van rá lehetőségünk, inkább lágy (eső)vízzel öntözzük, ne csapvízzel! A száraz levegőt nem szereti, ezért érdemes például agyaggranulátum-ágyra állítani, hogy párásabb levegőt biztosítsunk számára, így megelőzzük a levelek lehullását.

Ma már itthon is sokan foglalkoznak vele

Magyarországon mintegy száz termelő foglalkozik mikulásvirág-termesztéssel, az őszi-téli kínálatban megjelenő áru 90 százalékát ők állítják elő.

Miután a mikulásvirágok rendkívül érzékenyek a hosszú szállításra, kevesebb import érkezik, így az idei hazai kereslet nagy részét is várhatóan a magyar áru fogja kielégíteni. A hazai vásárlók döntő többsége a piros mikulásvirágot keresi, jóllehet a kínálatban megjelentek a piros árnyalatai, valamint a rózsaszín, fehér, cirmos, sárga színű fajták is. Az alkalomra termesztett áru mintegy tizedét már az extrább színek teszik ki. A színes fajták előnye nemcsak szépségükben rejlik, de bővítik az otthonok dekorációs lehetőségeit és megnyújthatják az értékesítési szezont, ami fontos szempont a kertészetek üzletmenetében

– emelte ki a NAK is közleményében.

Idehaza is rendkívül népszerű növény, ami az árán is meglátszik, mert akár már 600-800 forintért is megvásárolható. Különleges színváltozatokban pedig 1395 Ft-tól beszerezhető.

Újravirágoztatása nem egyszerű feladat, de nem is lehetetlen

Először is a mikulásvirág nem szereti a nagyon nagy melegeket, így túlfűtött lakásokban nehéz tartani. A 18-24 fok körüli hőmérsékletet kedveli, de a virágzás indulásához az is kell, hogy ne legyen túl meleg: 21 fok felett ugyanis már nem tud kifejlődni. Télen minél világosabb helyen van, annál tovább virágzik, és tartja meg színes felleveleit.

Ha levirágzik, pár hónapig nem túl meleg helyen kell pihentetni. Csak mértékkel szabad locsolni, két öntözés között hagyni kell ilyenkor a földjét kiszáradni. Tavasszal aztán el lehet kezdeni tápoldatozni. Ez az az időszak, amikor már ne felejtsük el, hogy van mikulásvirágunk, és ne mulasszuk el rendszeresen megöntözni!

- tanácsolta az Agrárszektornak Poór Boglárka növényorvos.

Nyáron ki lehet tenni a szabadba, mert nagy a fényigénye, de a tűző napsütést nem jól tűri, viszont mindenképpen világos helyre tegyük. Ha sikeresen túlélte a nyarat a mikulásvirág, akkor érdemes otthon, a tervezett virágzás előtt 10 héttel már napi 12 órát mesterséges sötétben tartani: minden nap, pontban délután négykor tegyünk rá egy kartondobozt, és hagyjuk rajta 12 órán át! Ne legyünk következetlenek, mert fontos, hogy minden nap ugyanabban az időben teremtsük meg számára a szükséges sötétséget, mert ez indítja be a rügyképződést.

Sok héten át tartó gondos sötétítés nélkül is virágozhat ugyan, csak akkor kiszámíthatatlan, hogy ez mikor következik be. Ha karácsonyra szeretnénk, akkor 10 héten át tényleg napi szinten biztosítani kell a 12 óra sötétséget! A termesztők ezt úgy szokták elérni, hogy fekete fóliával takarják el az ablakokat - vagy függönnyel sötétítenek, de nekünk elég egy papírdoboz. Meglehetősen vízigényes, amikor virágzik, akkor érdemes a földjét állandóan nedvesen tartani, viszont nagyon nem szereti a pangó vizet. Ha sikerül is életben tartani, ne csodálkozzunk azon, ha időközben már nem lesz annyira tömör, elveszti eredeti formáját, ez is természetes.

Érdemes visszametszeni!

A termesztett fajtákat többször visszavágják, hogy kisebbek legyenek, de használhatnak olyan hormonális szereket is, amelyek gondoskodnak arról, hogy az eladási szezonra kisebbek és mutatósak maradjanak. Az is könnyen előfordulhat, hogy amit idén vásárolunk, még nagyon kompakt, de jövőre elveszti tömött formáját. Minél többször vágjuk vissza, annál sűrűbb lesz, de arra is figyelni kell, hogy szeptembertől már ne nyúljunk hozzá metszőollóval, mert akkor az a virágzás rovására mehet.

Címlapkép: Getty Images