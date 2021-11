Kirándulók, figyelem: különleges ragadozó kóborol a Bükkben

Ahogy arról a portál beszámolt, az elmúlt napokban több helyen is észlelték a különleges ragadozót, mivel Eger környékéről és Borsodnádasd határából is egy szervál felbukkanásáról érkeztek hírek, amiket felvételek is bizonyítanak. Az viszont, hogy egy Afrikában honos állatról van szó, amely Magyarországon a veszélyes állatok listáján a szürke farkassal szerepel egy kategóriában, jelenléte több kérdést is felvet.

Eredetileg Afrikában őshonos, a füves szavannák lakója, főként kisemlősökkel és madarakkal táplálkozik. Testalkata nem véletlenül sugall még a macskák közt is szokatlan ruganyosságot: repülni nyilván nem tud, a madarakat mégis a levegőben kapja el. A magas fűben cserkészi be áldozatát, majd amikor az felrebben, a szervál 2-3 méter magasra ugrik, és lerántja a földre

- mondta a portálnak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert sajtószóvivője.

Ahogy a lap írja, minden bizonnyal ember nevelte állatról lévén szó elképzelhető, hogy az élelmet is tőlünk várja, ám erről még feltételezésekbe bocsátkozni is korai. Hozzátették, hogy a Bükkben kóborló állat esetében most fontosabb, hogy a következő napokban egyre fagyosabbá fordul az időjárásunk, ő pedig nincs ehhez hozzászokva. Állatkertek, vadasparkok számára is előírás, hogy a meleg égövről származó fajnak fűtött teret kell biztosítani.

A magyar jog veszélyes állatként tartja nyilván a szervált, az ezt tartalmazó FM rendelet a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól három kategóriát állít fel. A szervál a középső, a „közepesen veszélyes állatfajok” közé tartozik, itt találjuk még a farkasokat, hiúzokat például, vagy a nagyobb kengurufajokat. Számunkra a lényeg, hogy a bükki szervál nem fog lesben állni emberre vadászva sem a fák mögött, sem az utcasarkon, mégis óvatosnak kell lenni, ha valaki találkozik vele. A legtöbb állat ugyanis nem akarja bántani az embert, ám ha veszélyben érzi magát, arra sokszor agresszióval reagál

- emeli ki Hanga Zoltán, majd hozzátette, a legfontosabb kerülni azt a viselkedést, amit az állat támadásnak értelmezhet.

Címlapkép: Getty Images