Tél tábornok tombolásba kezdett: kidőlt fák, viharos szél, hófúvások országszerte

Elsősorban kidőlt fák, leszakadt faágak, vezetékek miatt hívták a tűzoltókat, a legtöbb bejelentés Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Somogy, Veszprém és Zala megyékből érkezett.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat több területre is riasztást adott ki a viharos szél és a hóátfúvás miatt

- figyelmeztetett Dóka Imre tűzoltó őrnagy, az OKF helyettes szóvivője.

Ma nagyobb területen is viharos (60-80 km/h, lokálisan 90 km/h-t is meghaladó) széllökésekre kell számítani, főként a Dunántúlon és az északkeleti harmadban. A viharos szél a Dunántúl hóval borított területein (kiemelten a Bakonyban) hófúvást is okozhat. A szél várhatóan a késő esti órákban fokozatosan veszít majd erejéből, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A keleti területekre érkező, vegyes halmazállapotú csapadék vasárnap a déli órákat követően egyre nagyobb területen vált át havas esőbe, majd hóba. Elsősorban a délkeleti tájakon lepel-5 cm (lokálisan akár 5 cm-t meghaladó), a Tiszántúl északi felén az esti óráktól kezdődően lepel-pár cm friss hó hullhat.

A katasztrófavédelem arra kér mindenkit: figyeljék a meteorológiai szolgálat riasztásait, útnak indulás előtt tájékozódjanak az útviszonyokról, a viharos szélben kellő óvatossággal haladjanak. Ha pedig bajba jutott embert, sérült közművet látnak, jelezzék a 112-es telefonszámon.

