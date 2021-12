Csodájára járnak még a szakemberek is: Püspökmolnári dísze lett ez a különleges fenyő

A Vas megyei Püspökmolnári ékessége az a ritka fenyő, amely egy hétméteres chilei araukária, és csak nagyon ritkán nő meg ekkorára Magyarországon. A Horváth-család tizennyolc éve vette a különleges fenyőfélét, akkor alig volt ötven centiméter magas, írta a Vaol. A különleges fenyőfajta magyarországi életét – a kedvezőtlen időjárási körülmények és a fagyok miatt – a szakértők nem becsülik túl hosszúra.

Horváthék a fenyőt eddig minden évben feldíszítették karácsony előtt, erre az idén még nem került sor. Hol az időjárás, hol valamilyen elfoglaltság szólt közbe - mesélték a megyei lapnak. Tavaly 105 méternyi izzósor került a fára, ebből is látszik tekintélyes mérete.

Amíg kisebb volt a fa, a téli hidegben náddal, kartonpapírral takartuk be, hogy ne legyen baja. Ma már ez nem kivitelezhető a magassága miatt, de úgy tűnik, az évek során hozzászokott a hazai klímához. Évente 30-40 centit nő, felfelé is nyúlik, terebélyesedik is

– közölte a különleges fenyő tulajdonosa.

Dél-Amerikából származik ez a rendkívül karakteres habitusú örökzöld, tűlevelű díszfa.

A chilei araukária – ahogy neve is mutatja – Dél-Amerikában őshonos, főként Chilében és Brazíliában. De már itt is kevés van belőlük, hiszen nagy részüket kiirtották. Európába a 18. század végén jutott el ez a fenyőféleség, Archibald Menzies skót növénygyűjtő jóvoltából, aki öt magot csíráztatott ki a hazafelé tartó hajóúton. A kis csemetékből Európában hamarosan szenzáció lett.

A fa termése ehető, magjai pörkölve a legfinomabbak, állítólag ezért is szerették annyira az araukán indiánok.

Különlegessége, hogy tényleg lassan növekszik, hazánkban a 5-10 méteres magasságot éri csak el napos, félrányékos helyre ülteve. Kissé fagyérzékeny, így csak az enyhébb teleket vészeli át, védett, melegebb fekvésű területre érdemes kitenni (télen tövét takarni kell a téli fagyok elleni védelem érdekében).

Címlapkép: Getty Images