Sokba fájhat a karácsony, ha ezt elhibázod: házi kedvenceink élete is múlhat rajta

Reklámokban igazán megható, amikor a díszes karácsonyi ajándékdobozból, a kisgyerekek legnagyobb örömére, előbújik egy huncut kutyakölyök. Sokan el is játszanak a gondolattal, milyen remek meglepetés lehetne plüssfigura helyett inkább egy valódi kutya, de nem néznek kellőképpen utána, hogyan kell egy élő állatnak felelősen a gondját viselni.

Tehát az első és legfontosabb jó tanács, ha kiskutyát vagy macskát szeretnénk – lehetőleg ne karácsonyra időzítsük a beszoktatását!

Nem biztos, hogy a karácsony a legideálisabb időszak ahhoz, hogy egy kiskutya bekerüljön egy családba, nem a fa alá való (ahogy más háziállat sem)! A felelős kutyatartásra fel kell készíteni a gyerekeket is, és az ünnepi nyüzsgés sem a legideálisabb környezet egy új helyre kerülő kisállatnak

– figyelmeztette a HelloVidék olvasóit dr. Dankó-Benedek Tünde állatorvos, aki aztán további jó tanácsokkal is szolgált, mire érdemes még a gazdáknak karácsony idején odafigyelniük.

Ne etessük túl karácsonykor sem!

Sokan karácsonykor külön is szeretik kényeztetni házi kedvenceiket, hajlamosak vagyunk ünnepnapokon ezzel-azzal meg is kínálni őket. A kutyusok megkapják az ünnepi asztalról az ízes falatkákat, amikhez nincsenek hozzászokva, és ami könnyen megterheli az emésztőrendszerüket:

Azt gondoljuk, hogy ízlik nekik az emberi fogyasztásra készült ünnepi fogás, de balul is elsülhet, ha engedjük őket falatozni belőle

– közölte dr. Dankó-Benedek Tünde, aki kiemelte, hogy háziállatainknál nemcsak a túletetést érdemes elkerülni, hanem nagyon figyeljünk arra is, mivel kínáljuk meg őket. Mindenképpen érdemes a sós, a zsíros és a fűszeres ételeket messze elkerülni, hiszen megterheli a kutya emésztőrendszerét, a hasnyálmirigykárosító hatásról nem beszélve.

Maradék rizst vagy krumplit adhatunk nekik?

Ha megkapja a napi ételt, nem biztos, hogy érdemes plusz kalóriákkal terhelni a szervezetét, inkább fókuszáljunk arra, hogy az ételmaradékot hogyan hasznosítsuk: fagyasszuk le, vagy támogassuk vele a rászorulókat, de ne a kutyának adjuk!

Tilos a csoki!

Egyre inkább köztudott, de fontos külön is kihangsúlyozni, hogy TILOS a csokoládé, különösképpen az étcsokoládé a kutyák számára! Véletlenül se adjunk házi kedvencünknek se szaloncukrot, se olyan süteményt, amiben csokoládé lehet. Az állatorvos szerint minél sötétebb színű a csokoládé, annál mérgezőbb a kutyák számára:

A kisebb testű kutyák még érzékenyebbek rá, pár kocka étcsoki is rövid időn belül változatos tüneteket produkálhat, a hányástól az idegrendszeri tünetekig, az izgatottságtól a görcsökig minden lehet. Ez nagyban függ az elfogyasztott csoki mennyiségtől, de az állat egyedi érzékenységtől is. Az egyes csokifajtáknak eltérő a teobromintartalma, és ez még az, ami szintén számít. Az elfogyasztott csoki mennyiségétől és az állat méretétől függően alakulnak ki tünetek, de fontos, hogy a nagyobb kutyákat se kínáljuk csokival!

– figyelmeztetett az állatorvos, aki még kiemelte, hogyha véletlenül elcsen a kutya egy szelet csokit, ne várjuk meg a mérgezés tüneteinek első jelentkezését, hanem azonnal vigyük el állatorvoshoz!

Csontot se adjunk nekik!

Nagy vita tárgya szokott lenni, adjunk-e vagy sem a kutyának és a macskának csontot. Sokan felháborodnak azon, amikor állatorvosként azt tanácsolja, hogy inkább ne, mert sok kutyánál székrekedést okoz, vagy a nyelőcsövében elakad. A csont olyan bélproblémákat okozhat a kutyáknál, amely súlyosabb esetben akár műtéti beavatkozást igényel. Az idősebb kutyák pedig még kevésbé tudják jól megemészteni. Megakadhat a vastagbélben, megsérti a bélfalat, ami a kutyának nagyon fáj, végül bélelzáródást okozhat.

Nagyon vigyázzunk a xilittel is!

Egyre divatosabb a magyar konyhákban cukor helyet édesítőszereket használni. Viszont nem mindenki tudja, hogy a xilittel készült süteményből – a kutya méretétől függően elég egy falat, és súlyos betegség lehet a következménye. Pár gramm xilit is már hipoglikémiás állapotot okozhat a kutyáknál: hirtelen lemegy a vércukorszintje, hányás, gyengeség, kómás elgyengülés jelentkezhet.

Bármilyen kis mennyiséget evett is a kutya nyírfacukor-tartalmú édességből, ne várjunk, hanem azonnal forduljunk állatorvoshoz!

A nyírfacukor a kutya máját is károsítja. Ráadásul hamarabb is felszívódik, mint a csoki például, úgyhogy ha baj van, fél órán belül cselekedni kell!

Az aszalt gyümölcsökkel is óvatosan!

Azt már kevesebben tudják, hogy a szőlő és mazsola is tilos a kutyáknak, vesekárosító hatása lehet, így nem javasolják az aszalványok fogyasztását sem az állatorvosok.

A macskák jobban megválogatják, mit esznek meg

A kutyák előbb mennek rá az ételre, a macskák pedig inkább a karácsonyi dekorációra ugranak rá, ők jobban megválogatják, mit esznek meg. Gyakrabban előfordul, hogy a macskák lepofoznak egy üveggömböt, eltörik, aztán megvágják magukat vele. Az elektromos fényfüzérek sincsenek biztonságban mellettük. Ha a macskákról van szó, minden évben elő szokott fordulni egy-egy olyan eset amikor a karácsonyfáról a fényes hosszúkás girlandot is lenyelik – az ő esetükben ezekre érdemes odafigyelni!

Egyre nagyobb divat a kutyatorta

Egyre gyakoribb, hogy az ünnepi alkalmakra, így karácsonyra is, a kutyusnak ünnepi tortát vagy sütiket rendelnek. Az utóbbi időszakban Magyarországon is külön iparággá nőtte ki magát ez. Minden kutyatorta vagy süti 100%-ban állati fogyasztásra alkalmas, teljesen emészthető alapanyagokból készül, többnyire húsos pástétomokból. (Különböző ízesítésekben lehet rendelni már az interneten is, van halas, szarvas, nyúl és őz ízesítésű, gyönyörűen feldíszítve, sőt már vegán és hipoallergén változatokban is kaphatóak).

Kisebb kutyasütik ára (internet): 720-1500 Ft

Díszes kutyatorták ára: 4000- 6000 Ft

Az állatorvos szerint azonban nem feltétlenül kell pluszban etetni a kutyákat és macskákat, ha mégis szeretnénk házi kedvenceinket is meglepni karácsonykor, vegyünk nekik inkább játékot, labdát, „nyunyókát”, azokkal legalább nem terheljük pluszban az emésztőrendszerüket.

Mérgező növények, amiktől óvjuk házikedvenceinket! A karácsonyi ünnepekhez többféle növény is kapcsolódik, azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy ezek közül több is van, ami komoly veszélyt jelent a háziállatok számára. Soroljuk is, mire érdemes még odafigyelni:



• Fagyöngy: ha kedvencetek akár egy falatot is eszik belőle, hányást, letargiát okozhat, és érdemes állatorvoshoz fordulnotok vele.



• Magyal: fagyöngyhöz hasonló hatású.



• Fenyőfa: nagy mennyiségben okoz problémát, főleg hányást, de a sok fenyőtüske is ártalmas. Ügyeljetek a díszekre is, a csillogó karácsonyfadíszek ugyanis nagy csábítást jelentenek a kutyák és a macskák számára. Ezek összetörve meg is sérthetik kisállatotokat.



• Mikulásvirág: néhány levél elfogyasztása csak enyhe gyomorpanaszokat okozhat.

Címlapkép: Getty Images