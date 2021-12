Ez ma brutális lesz: 15 megyére adtak ki riasztást a durva időjárás miatt

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de kisebb körzetekben északkeleten, illetve késő délután a Dunántúlon kevesebb felhő is lehet. Előbb a Dél-Dunántúlon várható csapadék, ami később az Alföldre, majd az Északi-középhegységre is átterjed. Ennek formája eső lesz, de a hóval borított, illetve fagypont alatti területeken ónos eső, elsősorban az Északi-középhegység északi felén és a magasabban fekvő helyeken havazás is várható, írja a met.hu.

Emellett késő este az Észak-Dunántúlon is elered az eső. A többnyire mérsékelt délkeleti szél az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és +4 fok között változik, északkeleten lehet nagy területen fagypont alatt. Késő estére -5, +3 fokra hűl le a levegő.

15 megyére adott ki riasztást a meteorológiai szolgálat

Ónos eső miatt

A Duna vonalának tágabb térségében a déli órákig ónos szitálás, gyenge ónos eső előfordulhat (néhány tized mm). A késő délutáni, esti óráktól az Alföld északi felén, középső országrészben, később pedig az Északi-középhegység környezetében is várható újabb ónos eső.

Szerda reggelig a főváros térségében, az Északi-középhegység nyugati felén általában 1-3 mm körüli ónos eső hullhat, azonban a középső országrészben a csapadék halmazállapota meglehetősen bizonytalan, mivel késő estétől nyugat, délnyugat felől egyre inkább esőbe válthat a csapadék. (Összességében a várható ónos eső mennyisége az elmúlt napokhoz képest jóval kevesebbnek ígérkezik.) A vegyes halmazállapotú csapadékzóna szerda reggelre az északkeleti országrészre korlátozódik, majd északkelet felé távozik.

Havazás

Ma napközben az Északi-középhegység térségében újabb havazás, hószállingózás kezdődik, melyet estétől délnyugat felől egyre többfelé fagyott eső, ónos eső vált fel, a havazás az északi, északkeleti határvidékre korlátozódik. A térségben szerda reggelig összességében lepel - 3, 4 cm friss hó hullhat, de lokálisan az 5 cm-t is meghaladhatja a friss hóréteg.

Címlapkép: Getty Images