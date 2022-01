Itt van minden tudnivaló a gyászoló Jackfall borászatról: legendás borok készültek a villányi dűlőkön

Ahogy a HelloVidék is megírta a Jackfall Bormanufaktúra két lelke, Jandrasics Gábor és Burger Ottilia tegnap este tragikus autóbalesetben életét vesztette. Nemrég derült ki ugyanis, hogy az 58-as főúton, a pécsudvardi elágazásnál történt baleset áldozatai a magyar borászszakma ismert személyiségei voltak, akik a Villánytól 2 kilométerre található zsákfaluban, Kisjakabfalván üzemeltettek egy aprócska borászatot. Rájuk emlékezve készített most a Hellovidék egy összeállítást arról, miben is különleges és egyedi a gyászoló Jackfall borászat...

Legendás borok készülnek a villányi dűlőkön

A Jackfall Bormanufaktúra 2001-ben alakult Villányban. Majd 2003-ban Kisjakabfalván (a Jackfall Kisjakabfalva sváb neve, ennek megfelelően ejtése “jakkfall”) megvásárolták egy műemléki jellegű sváb házat, melynek művészi színvonalú felújításával alakították ki új feldolgozóikat 2005 őszére. A pajtaszín az újjáépítés során átalakult a mostani pincészet gazdasági feladatait hordozó épületté.

Az építész Viczencz Ottó teljesen egyedi dolgot hozott létre, a gazdasági funkciót úgy el lehetett rejteni, hogy a homlokzat teljesen olyanná épüljön újjá, amilyen volt. Itt került elhelyezésre a legmodernebb borászati technológia. A feldolgozóhoz mintegy hatvan méter hosszban nagy belmagasságú hagyományos téglapince épült, mely mintegy 400 barrique hordót képes befogadni.

- írják a bormanufaktúra honlapján.

A község egyik legszebb portája volt egykoron

Az eredeti épület a község egyik legszebb portája volt egykoron, és teljes megújulása után ismét azzá vált. A háznak a falu struktúrájában központi szerepe van, gyakorlatilag a közepén áll. A ház utcafrontra néző eleje téglából készült, szép díszesen kialakítva két kicsi ablakkal. Az épület előtti gang oszlopokkal tagolt. Az épület az egykori lakószobákat rejti, melyek művészi színvonalú freskói is megújultak. A tisztaszoba mennyezetére a Szentháromságot festették. Műemléki restaurátort bíztak meg a szobák művészi helyreállítására. A “szép szobák”-nak hívott helyiségekben most borkóstolókat tartanak.

Szőlőbirtokaikról és csúcsboraikról

Jelenleg mintegy 13,5 hektár területtel rendelkeznek, amelyek nagyrészt Kisharsányban és Nagytótfaluban, szinte egy tömbben találhatók. Kisharsányban nagyon magas (7-8000 tőke/hektár) tőkeszámmal telepítettek nagyobb részt Merlot-t, Cabernet Franc-t, Syrah-t, kisebb részt Cabernet Sauvignon-t és más fajtákat.

Célunk az, hogy a véglegesnek szánt birtokméret (kb.20 hektár) elérése és a minden technológiai és vendégfogadási igényt kielégítő kisjakabfalvi épületegyüttes teljes elkészülte után, viszonylag kis mennyiségű (kb. 80-100 ezer palack) de nagyon magas minőségű vörösbort állítsunk elő. Az aranyérmek már sejtetnek valamit

- közölte a bormanufaktúra.

Címlapkép: Getty Images