Brutális fagy teríti le az országot: ezekben a megyékben akár -10 fok is lehet a hőmérséklet

Mint írják, az Északi-középhegység és az Észak-Alföld területén máshol is közel -10 fok körül alakulnak a minimumok, nyugaton lehet enyhébb a reggel. Napközben változóan felhős lesz az ég, nyugatról is elvonul a csapadék. A szél azonban feltámad, élénk, északon erős, az Alpokalján viharos lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban is csak 0 és 5 fok közötti értékeket mérhetünk.

Kedden ismét fagyos lesz a reggel, és a leghidegebb északon, északkeleten lehet. Az élénk, erős északi szél kitisztítja az időt, szikrázó napsütés váltja a felhőket. A hétfőhöz hasonlóan 0-5 fokos maximumokat mérhetünk.

A tiszta idő miatt szerda reggel tud leginkább lehűlni az idő, szinte mindenütt -5 fok alá megyünk, északon és a hegyekben -10, a fagyzugos részeken -15 fok körüli fagy is előfordulhat.

